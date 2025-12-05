Sanidad
Falta de camas en el Hospital de Sant Joan d'Alacant por la gripe
La zona de Elche aguanta la presión de la enfermedad entre los más pequeños y el Hospital de Alicante se tensiona por las tardes
El área de Pediatría del Hospital de Sant Joan d'Alacant se ha quedado sin camas este viernes por la saturación a causa de la gripe y otros virus respiratorios entre los más pequeños, según confirma personal y el sindicato UGT.
"Ayer -por el jueves- tuvieron que meter niños hasta en las camitas del hospital de día pediátrico y las Urgencias de Pediatría están desbordadas".
Faltan refuerzos
Asimismo, añaden que "el hospital entero está sin camas ya y Urgencias se ha saturado". CC OO corrobora que hay "bastante presión y faltan refuerzos de personal de todas las categorías".
En el caso del Hospital General de Alicante, el más grande de la provincia, "la presión arranca moderada este viernes. No hay pacientes a la espera de cama en planta pero por las tardes la presión asistencial aumenta.
Elche
En la ciudad de Elche, pese a los picos de gripe, Pediatría funciona con relativa normalidad. "Dan citas incluso para el mismo día o para el día siguiente. Altabix, que es uno de los centros de salud más grandes y tiene muchos niños, tiene citas y no forzadas de Urgencias", aseguran desde Comisiones.
"En adultos es otro tema, están saltando citas de algunos médicos para enero y se está complicando", añaden las fuentes.
Torrevieja
En el Hospital de Torrevieja suman 15 pacientes sin cama y presión asistencial alta. "No hay refuerzo de personal", señalan fuentes sanitarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El tiempo en Alicante: aviso amarillo por viento en una mañana pasada por agua y la nieve acercándose a las cumbres de la provincia
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Apertura de comercios y supermercados en Alicante: horarios del puente de diciembre para organizar tus compras navideñas
- Estos son los municipios de Alicante que tendrán urgencias las 24 horas
- El TRAM de Alicante recupera la normalidad tras un fallo técnico en plena hora punta
- La música del Belén Gigante empaña el luto por el asesinato machista de Alicante