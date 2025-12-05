Falta de camas en el Hospital de Sant Joan d'Alacant por la gripe

El área de Pediatría del Hospital de Sant Joan d'Alacant se ha quedado sin camas este viernes por la saturación a causa de la gripe y otros virus respiratorios entre los más pequeños, según confirma personal y el sindicato UGT.

"Ayer -por el jueves- tuvieron que meter niños hasta en las camitas del hospital de día pediátrico y las Urgencias de Pediatría están desbordadas".

Faltan refuerzos

Asimismo, añaden que "el hospital entero está sin camas ya y Urgencias se ha saturado". CC OO corrobora que hay "bastante presión y faltan refuerzos de personal de todas las categorías".

En el caso del Hospital General de Alicante, el más grande de la provincia, "la presión arranca moderada este viernes. No hay pacientes a la espera de cama en planta pero por las tardes la presión asistencial aumenta.

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Elche

En la ciudad de Elche, pese a los picos de gripe, Pediatría funciona con relativa normalidad. "Dan citas incluso para el mismo día o para el día siguiente. Altabix, que es uno de los centros de salud más grandes y tiene muchos niños, tiene citas y no forzadas de Urgencias", aseguran desde Comisiones.

"En adultos es otro tema, están saltando citas de algunos médicos para enero y se está complicando", añaden las fuentes.

Torrevieja

En el Hospital de Torrevieja suman 15 pacientes sin cama y presión asistencial alta. "No hay refuerzo de personal", señalan fuentes sanitarias.