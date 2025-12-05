La izquierda se planta con el presupuesto en Alicante: "El PP y Vox son un bipartito"

No habrá propuestas por parte de la izquierda para los presupuestos municipales de 2026 en el Ayuntamiento de Alicante. Las formaciones progresistas (el PSOE, Compromís y EU-Podemos) lamentan que el PP y Vox forman "un bipartito" y que "ya no se esconden", por lo que entienden que ambos grupos "ya han alcanzado un pacto para las cuentas del próximo ejercicio. La oposición considera que el borrador planteado por el ejecutivo de Luis Barcala es "una calamidad" que no es posible "arreglar" y, por esos motivos, no presentarán enmiendas parciales al documento.

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha asegurado que la izquierda es la única oposición en el Consistorio alicantino porque, en la práctica, "Vox forma parte del equipo de gobierno". La socialista ha criticado que el PP ni siquiera trata de "esconderlo" guardando las formas, y ha indicado que este año "ni siquiera se ha presentado el borrador a los demás grupos, sino que lo han hablado entre ellos". Respecto a las cuentas, Barceló ha incidido en que "hay cerca de 20 inversiones dotadas con solo un euro", lo que a su juicio denota la intención de los populares de enmendar continuamente sus propias cuentas durante el próximo año.

Dinero "para las contratas"

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha puesto el foco en que, mientras el PP anuncia "los presupuestos más expansivos de la historia", el récord de inversión es "para las contratas, que además nadie controla y nadie audita". El valencianista ha asegurado que las cuentas nacen "obsoletas" y ha vuelto a afear al alcalde popular la ausencia de un "modelo de ciudad".

Por su parte, Manolo Copé, ha querido despejar las dudas "ideológicas" de su posicionamiento, apoyándose en el informe del interventor municipal: "Es suficientemente contundente como para darle la vuelta a este presupuesto". Para el portavoz de EU-Podemos "no hay problemas con el presupuesto" sino que "el problema es el propio presupuesto". En este sentido, Copé ha añadido que "hay alternativa", en alusión a las propuestas del bloque de izquierdas, y ha pedido aprovechar la decisión del Gobierno de permitir el uso de remanentes de tesorería (155 millones en el caso de Alicante) para potenciar inversiones en los barrios.

