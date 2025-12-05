La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante inauguró este jueves el tradicional Belén que, desde hace ocho años, instala en el palacio El Portalet. Con este acto, Alicante completa la Ruta de los Belenes de la Navidad 2025, una actividad organizada por la Asociación de Belenistas de Alicante. La ruta se llevará a cabo los próximos 16 y 18 de diciembre, con visitas a los nacimientos que la asociación ha instalado en varios puntos de la ciudad, como el Ayuntamiento, la Conselleria de Innovación, la plaza de la Montañeta, la Diputación y la estación de Alicante.

El montaje del Belén en el Palacio El Portalet tiene como objetivo "acercar el Nacimiento de Jesús a Alicante a través de los diferentes estilos de belenes", como comentó Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor. En ediciones anteriores, el Belén de 2022 fue de estilo tradicional, representando la carpintería de San José, mientras que el de 2023 adoptó un estilo napolitano, destacando los ropajes de las figuras y los elementos complementarios. El año pasado, el Belén retomó un enfoque claramente tradicional.

En el nacimiento de este año, las imágenes, todas ellas de tamaño natural y cedidas por Juanjo Sevilla, convierten a este belén en el único de Alicante con estas características. Las figuras están vestidas con ropajes donados por una familia vinculada a la Junta Mayor. Para amenizar la inauguración, la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, bajo la dirección de Gerardo Estrada, interpretó varios villancicos.

La Junta Mayor de Semana Santa instala su belén en el palacio El Portalet de Alicante / INFORMACIÓN

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destacó que este Belén transmite un "claro mensaje de esperanza" y "paz", y elogió la labor de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, presidida por Alfredo Llopis, por convertir este emblemático espacio en un "punto de referencia para experimentar los sentimientos propios de la Navidad".

Los horarios de visita del Belén en El Portalet, que podrá disfrutarse hasta el 6 de enero, son los siguientes: de martes a viernes, de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas; los sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 14:00 horas; y los lunes, cerrado.

Ruta de los Belenes

El Belén de El Portalet forma parte de la Ruta de los Belenes organizada por la Asociación de Belenistas de Alicante, presidida por Alejandro Cánovas. La ruta comenzará el 16 de diciembre a las 18:00 horas con la visita al belén ubicado en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante, y continuará en la Conselleria de Innovación (plaza de Gabriel Miró), la plaza de La Montañeta, el Palacio Provincial y la Estación de ADIF