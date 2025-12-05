Los médicos de Alicante reclaman que se implante la autobaja en la ola de gripe para que no colapse el sistema

La explosión de casos de gripe se ha adelantado este año y presiona ya los servicios de salud, tanto Atención Primaria como las Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias de la provincia de Alicante. Además, es mucho más contagiosa tras una mutación en una de las cepas que contiene la vacuna, pese a lo cual los especialistas aseguran que esta sigue siendo efectiva y nos puede proteger de complicaciones ante la que ya se denomina variante K.

¿Y qué puede estar detrás de esta escalada? Los expertos ya avisaron de que el cambio climático no solo puede traer más enfermedades tropicales sino agravar las respiratorias como ya se está viendo.

El cambio climático agrava las enfermedades respiratorias y este año la variante K es más contagiosa

Ante la gripe que nos acecha, puesto que aún no hemos llegado al pico, los médicos apelan a la población a desempolvar los conocimientos que adquirimos durante la pandemia. Es decir, distancia, ventilación, lavado de manos y mascarilla, que entienden obligada a cualquiera que tenga síntomas y a toda persona que vaya a ir a un centro sanitario, centro de salud u hospital, "porque allí nos vamos a contagiar. Sentido común, que es lo que tiene que imperar", afirma la doctora Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC), y por tanto representante de los facultativos de Atención Primaria en la Comunidad.

Otras recomendaciones son distancia, lavado de manos, ventilación y vacunarse

Complicaciones

Así como la vacunación, cuya importancia se enfatiza para prevenir complicaciones, especialmente en personas mayores y vulnerables, ya que la gripe puede ser mortal.

Medidas preventivas aparte, los virus respiratorios, y entre ellos especialmente la gripe A, se expanden velozmente. Las consultas médicas han crecido en un 20 % con respecto a hace unas semanas y de todas las urgencias que se presentan en centros de salud, puntos de atención continuada y hospitales, más de la mitad son gripales.

Tiempo clínico para las personas más complejas La gripe viene cada año. Es una enfermedad que mayoritariamente pasa sin dejar ningún problema pero se complica en las personas mayores y vulnerables, que es donde especialmente hay que incidir, insisten los médicos. "Hay que insistir en la vacunación, estaremos vacunando hasta final de año y normalmente se prorroga un poco más. En el 90% de las ocasiones es suficiente con el autocuidado y dejando espacio a las personas más complejas para que tengamos tiempo clínico para ellos".

Saturados

Un escenario que satura la Atención Primaria. Los médicos no dan abasto en la mayoría de los centros de salud ante las urgencias, muchas de ellas de pacientes a buscar la baja médica que les pide la empresa. De ahí que los facultativos reclamen la autobaja en fechas de epidemia de gripe. Esta fue una medida que propuso la ministra de Sanidad a principios de 2024 y no prosperó. Por entonces, la Conselleria de Sanidad la rechazó al entender que estaba verde.

"En algunas ocasiones está muy justificado que los pacientes acudan al centro de salud pero no siempre. Se nos dan casos de personas que empiezan con malestar, con fiebre y a la media hora están en el médico. Podrían estar en su casa, tomándose un analgésico, descansando. Muchas veces simplemente vienen a por la baja", explica Medina, doctora en un centro de salud de Elche.

Otra imagen de pacientes en el centro de salud Hospital Provincial-Pla de Alicante / Pilar Cortés

Autojustificación

"Esto -prosigue- para nosotros es un callejón sin salida, cada año lo decimos. La autojustificación del estado de salud (autobaja) se podría implementar especialmente para este tipo de episodios y en estas fechas".

La médico abunda en que "los pacientes vienen porque la empresa necesita una baja. Muchos son jóvenes, sanos y saben autocuidarse, saben que esto necesita unos días de reposo, beber mucha agua, líquidos, descansar, pero vienen al médico porque necesitan la baja. Esto provoca es una presión innecesaria. Nos gusta hacer de médicos, no de secretarias del sistema". Aparte de que consideran que afecta a su capacidad para atender a personas más vulnerables.

Doctora Mari Ángeles Medina / Áxel Álvarez

Muchas personas vienen al médico porque necesitan la baja. Esto provoca una presión innecesaria Doctora Mari Ángeles Medina — Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

El doctor Pablo Sanz, vicesecretario de SoVamFiC y médico de Familia, apunta que los adultos mayores y quienes tienen afecciones preexistentes (asma, EPOC, insuficiencia cardíaca), están experimentando síntomas exacerbados.

"La realidad es que vivimos un repunte de los virus respiratorios. Este año se ha adelantado la temporada y desde finales de noviembre estamos viendo infecciones respiratorias de vías altas y bajas. Hay un aumento considerable de estas consultas no demorables o urgentes, tanto en los centros de salud como en los puntos de atención continuada, y en los servicios de urgencias hospitalarias".

Los médicos creen que la mascarilla debe ser obligatoria en los espacios sanitarios / Pilar Cortés

"Catarros floridos"

Como es habitual los casos más graves se dan en mayores y más leves en gente joven, coincide con la doctora Medina. "Hemos dejado de ver cuadros de gastroenteritis y amigdalitis, y hemos pasado a los catarros 'floridos', de tos, rinorrea y dificultad respiratoria. Aquí cobran importancia las personas frágiles, con asma, EPOC o insuficiencia cardíaca, en las que se agrava su patología de base".

El doctor Pablo Sanz / INFORMACIÓN

La vacunación es lo que a día de hoy salva vidas Doctor Pablo Sanz — Vicesecretario de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria

Las hospitalizaciones, señala, no han alcanzado su tope, ni siquiera la ola de gripe y de virus respiratorios. Se calcula que será en una o dos semanas que es el tiempo que tardan los niños, que han saturado Pediatría en los últimos días, en ser vectores de estos virus.

Presión en los hospitales La presión arranca moderada este viernes en el Hospital de Alicante. No hay pacientes a la espera de cama en planta pero por las tardes la presión asistencial aumenta. En el de Sant Joan hay "bastante presión y faltan refuerzos de personal de todas las categorías", explican fuentes del personal y de CC OO. En Elche, pese a los picos de gripe, Pediatría funciona con relativa normalidad. "En adultos es otro tema, están saltando citas de algunos médicos para enero y se está complicando". En el Hospital de Torrevieja suman 15 pacientes sin cama y presión asistencial alta. "No hay refuerzo de personal".

Frente a esto, la estrategia clave, recuerda el doctor, es la vacunación contra la gripe y el covid para la población en general; y a partir de los 65 años también de neumococo y del respiratorio sincitial, "que en adultos lleva introducida en el calendario poco tiempo pero que tiene muchísima evidencia y permite reducir las tasas de hospitalización y de muerte" por bronquiolitis. "La vacunación es lo que a día de hoy salva vidas", recalca.