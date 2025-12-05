Las multas por el desahucio de Juan XXIII llegan al Congreso tras las preguntas registradas por Sumar

Las sanciones impuestas a activistas que participaron en abril en el intento de frenar el desahucio de una familia vulnerable en Juan XXIII han dado el salto a la política estatal. El diputado de Izquierda Unida en el grupo Plurinacional Sumar Nahuel González ha registrado en el Congreso varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno para aclarar el alcance del procedimiento abierto, la proporcionalidad de las multas y los criterios aplicados por la Subdelegación del Gobierno en Alicante. El caso, que afecta a cerca de una veintena de personas, entra así en una nueva fase tras semanas de protestas y apoyos vecinales.

En su escrito a la Mesa del Congreso, González recuerda que el lanzamiento afectó a una familia con dos menores y que los hechos se produjeron en un contexto de acompañamiento pacífico. El parlamentario pregunta al Ejecutivo si tiene constancia de las sanciones, si ha solicitado información a la Subdelegación y a la Policía Nacional y si considera coherente sancionar actuaciones ciudadanas orientadas, según expresa, a defender el derecho a la vivienda y el interés superior de la infancia. También plantea si el Gobierno prevé promover directrices o mecanismos de mediación que eviten situaciones similares en futuros desahucios.

“No tiene sentido castigar la solidaridad en una situación de emergencia social” Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en Alicante

Las preguntas llegan en pleno debate sobre el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar protestas pacíficas, un debate reactivado en Alicante tras conocerse las primeras notificaciones de multas, de 601 euros por persona, por supuesta “obstaculización” del acceso al portal donde debía intervenir la comisión judicial.

Reunión urgente

En paralelo a la iniciativa parlamentaria, el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno para pedir el archivo de los expedientes y conocer los criterios aplicados. En su escrito, Copé defiende que el acompañamiento vecinal se produjo “de manera pacífica y en un contexto de evidente vulnerabilidad social” y reclama una solución “razonable” que no multiplique el daño sufrido por las personas sancionadas. “No tiene sentido castigar la solidaridad en una emergencia social”, manifiesta.

Desahucio en el barrio Juan XXIII de Alicante / HÉCTOR FUENTES

La petición incluye la participación del Sindicat de Barri de Carolines, que organizó la concentración del 10 de abril y que desde entonces coordina la red de apoyo jurídico y comunitario.

Apoyo social

El caso ha provocado una movilización destacada en barrios de la Zona Norte y entre organizaciones sociales, vecinales y religiosas. En total, se han recaudado 5.775,50 euros para ayudar a sufragar las multas a través de aportaciones de comunidades cristianas, colectivos culturales y numerosas donaciones individuales. La cifra refleja, según las entidades implicadas, la amplitud del rechazo a unas sanciones que consideran desproporcionadas.

“Acompañar a una familia vulnerable no puede tratarse como una infracción, sino como solidaridad” Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en Alicante

Las personas afectadas disponen hasta el 12 de diciembre para acogerse al pago voluntario con reducción del 50 % o presentar alegaciones ante la Subdelegación. Sobre la mesa está también el escrito presentado por Copé para solicitar el archivo de los expedientes o, en su defecto, su revisión por vulneración de derechos fundamentales y falta de proporcionalidad.

Nuevo escenario

La entrada del caso en el Congreso abre un nuevo frente institucional en un procedimiento que ha ido ganando visibilidad pública este otoño. Mientras se espera que el Gobierno central responda a las preguntas formuladas por Sumar y la Subdelegación analice los escritos remitidos por las entidades sociales, los colectivos vecinales anuncian que mantendrán su acompañamiento en futuros desahucios y reforzarán la red de apoyo mutuo articulada en torno a Juan XXIII.

El desenlace de las sanciones queda ahora en manos de la Administración, pero el caso, elevado ya al ámbito estatal, apunta a seguir marcando el debate sobre la respuesta institucional ante los desahucios y la protesta social pacífica en Alicante.