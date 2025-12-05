Paiporta condecora a 170 policías locales de Alicante por su ayuda durante la dana del 29O
El edil Calero agradece el reconocimiento y recuerda el “ejemplar comportamiento” de la sociedad alicantina, que aportó más de 260 toneladas de ayuda humanitaria a los damnificados por la catástrofe en Valencia en 2024
El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha entregado este viernes su condecoración y felicitación a 170 agentes de la Policía Local de Alicante, y a un total de 1.600 del conjunto de España, por su colaboración y ayuda tras la terrible dana del 29 de octubre de 2024. El acto se ha celebrado en un campo de fútbol de la localidad valenciana, situado junto a las instalaciones de su Policía Local, y ha contado con la presencia de 47 de los agentes alicantinos condecorados, mandos del cuerpo y el concejal de Seguridad, Julio Calero.
“Es una satisfacción para la Policía Local de Alicante recibir este reconocimiento de nuestros hermanos de Paiporta por el trabajo desarrollado por nuestros agentes, bomberos y voluntarios de Protección Civil durante aquellos días tan duros tras la catástrofe”, ha destacado Calero, que ha recordado el “ejemplar comportamiento solidario” de la sociedad alicantina, que envió a la zona afectada más de 260 toneladas de ayuda humanitaria recogidas en un fin de semana, a las que se sumó la aportación de 1,5 millones de euros por parte del Ayuntamiento para los damnificados.
