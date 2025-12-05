Sanidad debe desde hace más de un año el dinero de los tribunales de oposición

Personal que formó parte de tribunales de oposición de la Conselleria de Sanidad lleva más de un año sin cobrar "por un trabajo exigente, sin medios ni reconocimiento institucional. Una deuda que no solo es económica, sino también moral", explican afectados que formó parte de estos tribunales. Los sanitarios han estimado en unos 300.000 euros el dinero que se les adeuda en total en toda la Comunidad Valenciana ya que a algunos tribunales sí se les abonado total o parcialmente. Aun así "ya llevan más de un año de retraso en terminar de pagar".

Los tribunales de los procesos de selección de personal están formados por enfermeras, médicos, fisioterapeutas, celadores o técnicos que valoran a cientos de aspirantes. Los procesos son para las tres provincias. Hay un tribunal formado por cinco miembros para el proceso selectivo de cada especialidad para toda la Comunidad y las especialidades en liza eran unas 110. El nombramiento de los integrantes de los tribunales, más de 500 en total, se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) y las pruebas se celebraron entre enero de 2024 y enero de este año para médicos, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, técnicos, administrativos, celadores, auxiliares y otros.

Este diario ha consultado por esta situación a la Conselleria de Sanidad, de momento sin respuesta.

Integraron los tribunales unas 500 personas y hay quejas de que tuvieron que utilizar ordenador y material propio

Sin recursos materiales

Además de los impagos, sanitarios que formaron parte de los tribunales y que no han cobrado aún afirman que trabajaron sin apoyo informático ni recursos materiales, aportando su propio equipo y material.

"La Conselleria de Sanidad se apoya en sus profesionales para garantizar la transparencia, la equidad y el rigor en los procesos de selección de personal. Las oposiciones y concursos de traslados no serían posibles sin los tribunales formados por enfermeras, médicos, fisioterapeutas o técnicos que, además de su labor asistencial, asumen la enorme responsabilidad de valorar a cientos de aspirantes", apuntan los denunciantes.

Sin embargo, hay tribunales -prosiguen- que terminaron su trabajo hace más de un año y "aún no han cobrado las compensaciones económicas que les corresponden".

Nuevos médicos residentes en Alicante / Áxel Álvarez

"Retrasos inaceptables"

"La Dirección General de Personal acumula retrasos inaceptables, mientras los profesionales afectados siguen esperando sin explicaciones claras ni plazos concretos. Y no solo se trata de un retraso en los pagos" pues inciden en que estos tribunales trabajaron sin apoyo informático ni recursos materiales, "debiendo aportar su propio equipo, papel, bolígrafos, carpetas, ordenadores personales o incluso impresoras, para poder cumplir con una tarea que es de interés público".

Demasiada burocracia A las quejas por la falta de pago y al hecho de tener que llevar ordenadores y material personal a los tribunales, se suma "la ausencia de reconocimiento institucional: ni facilidades logísticas, ni apoyo técnico, ni un agradecimiento formal que ponga en valor el esfuerzo realizado. Resulta paradójico que, en una administración que exige precisión, responsabilidad y cumplimiento de plazos a sus trabajadores, los propios compromisos económicos y organizativos se diluyan en la burocracia", afirman médicos, enfermeros y otros profesionales afectados.

Por este motivo, los afectados consideran que existe una falta de respeto hacia quienes sostienen los engranajes del sistema, lo que erosiona la confianza, desmotiva y desincentiva la participación de futuros profesionales en los tribunales.

1,014 aspirantes a una plaza MIR se examinan en Alicante / Alex Domínguez

Desconsideración

"No se puede hablar de una sanidad pública de calidad si no se cuida a quienes la hacen posible desde dentro. El retraso en los pagos es solo el síntoma visible de un problema más profundo: la desconsideración institucional hacia el trabajo invisible, técnico y comprometido de quienes garantizan que los procesos selectivos sean justos y transparentes. Cumplir con las obligaciones no es un favor, es una cuestión de respeto y justicia".

Por ello, instan a la Administración a actuar con la misma diligencia que exige a sus profesionales: "los tribunales de selección no piden privilegios, solo lo que es justo: medios, reconocimiento y el pago puntual por un trabajo bien hecho".