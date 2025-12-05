Atención, pacientes: estos son los servicios mínimos para la huelga de médicos de la próxima semana

La Conselleria de Sanidad ha marcado los servicios mínimos para la huelga de médicos de la próxima semana. Los facultativos están convocados a paros los días 9, 10, 11 y 12, justo después del lunes festivo, movilizaciones impulsadas por el Sindicato Médico CESM-CV en demanda de mejores condiciones para el colectivo.

Los pacientes deben saber, y más en esta época con tanta gripe, que los servicios mínimos serán en los hospitales del 50% de la jornada habitual para los servicios de salas de hospitalización, servicios de Farmacia Hospitalaria, Unidad de Hospitalización a Domicilio, Consultas Externas, Centros de Especialidades y Centro de Transfusiones.

Por su parte, los servicios de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, programa de trasplantes, hospital de día, quirófanos programados prioridad 1 y Oncología funcionarán como una jornada habitual, mientras que Servicios Centrales Urgentes, Quirófano de urgencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios como un domingo.

Oncología, trasplantes y operaciones prioritarias funcionarán como un día normal los días 9,10, 11 y 12

Atención Primaria

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), es decir, los servicios de urgencias de Atención Primaria que abren cuando acaban los centros de salud trabajarán como una jornada habitual.

Precisamente, los centros de salud y los consultorios auxiliares estarán al 50% de la jornada habitual. Los CICU-SAMU como una jornada habitual y en los Servicios Centrales, laboratorios y servicios de diagnóstico por imagen al 50%.

El Sindicato Médico ha convocado cuatro jornadas de huelga nacional para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Impugnación

La organización ha anunciado que van a impugnar los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Sanidad al considerar que son "abusivos".

El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28,2 de la Constitución Española y la consideración de un servicio como esencial no puede suponer la supresión de este derecho como de hecho hace esta resolución que establece unos servicios mínimos claramente abusivos, consideran.

Derecho de huelga

"Respetar el derecho de huelga debe garantizar como su nombre indica unos mínimos y no maximizar, no se puede exigir un nivel de rendimiento habitual superior a un laborable como sucede en algunos periodos del año, así mismo no deben ser superiores a los servicios de un día festivo", señala el sindicato médico.

Además, apunta que "se da la paradoja, que las próximas fechas navideñas en los días no festivos, la presencia de profesionales tanto en hospitales como en centros de salud serán inferiores a los servicios mínimos dictados en esta resolución".