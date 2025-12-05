Esto es lo que busca el Teléfono de la Esperanza de Alicante

El Teléfono de la Esperanza activa una acción nacional con un mensaje claro: puedes ayudar más allá de la escucha. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra este viernes, la organización invita a personas con distintos perfiles a aportar su granito de arena en las diversas áreas en las que es posible colaborar. En lo que va de año, la ONG ha atendido más de 140.000 llamadas en todo el país, de ellas 8.796 en la provincia de Alicante. En todo el ejercicio pasado fueron 10.000.

También han realizado más de seis mil intervenciones por chat a nivel nacional. Estas cifras "refuerzan el papel del voluntariado como motor fundamental de impacto social" en un ámbito tan crucial como la salud mental.

La sede provincial necesita apoyos en contabilidad, informática y captación de recursos

“Queremos que todas las personas interesadas en apoyar la salud mental sepan que siempre hay un lugar para ellas. Si alguien no se siente del todo seguro para realizar atención directa, existen muchas otras formas igual de valiosas de contribuir. En nuestra organización, cada gesto cuenta y cada persona voluntaria encuentra su sitio”, afirma Mónica Giráldez, vocal del Área de Atención al Voluntariado y presidenta de la sede de Granada sobre la campaña #PontuEslabon.

Los primeros psicólogos entran en las aulas de Alicante para combatir problemas como la depresión o el suicidio / David Revenga

Voluntariado

De cara a 2026, declarado por la Asamblea General de la ONU como Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, en el Teléfono de la Esperanza cobra un sentido adicional: quienes se incorporan contribuyen directamente al avance de los ODS, en especial al número 3 (Salud y bienestar), donde la salud mental es una prioridad.

En la sede de Alicante, actualmente se buscan apoyos en contabilidad, informática, y captación de recursos. Las nuevas incorporaciones se integrarán a un equipo de casi 50 personas voluntarias, con orientación y acompañamiento desde el inicio. La participación se ajusta a la disponibilidad de cada voluntario. Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse a través de la web del Teléfono de la Esperanza o contactando directamente con la sede de Alicante en el 965 12 09 52.

Pilar Cortés

Jóvenes

Hasta el pasado mes de septiembre, el chat de esta ONG, por donde también llegan las peticiones de auxilio, ha experimentado un incremento del 108,7 % respecto al mismo período del año anterior a nivel nacional, porcentaje extrapolable a Alicante.

Muchos de los mensajes de chat son de jóvenes. En cuanto a las llamadas, los menores de 25 años han protagonizado 250, pero también hay 1.344 con la edad sin definir por confidencialidad. El tramo con más consultas telefónicas es el de 56 a 65 años.

Entre las principales problemáticas detectadas en jóvenes, una de cada cinco consultas están relacionadas con la conducta suicida (20 %). Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21 % de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5,42 %, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados, según la entidad.

Ideación suicida

Para llegar a este extremo, las problemáticas que presenta este segmento de edad, son más dispersas que las que tienen los adultos. Así lo han detectado los voluntarios de la asociación.

El principal problema que se ha detectado es la soledad por el tipo de comunicación que establecen ya que no suelen confiar en nadie para contarles sus problemas por su identificación con las redes sociales.

A ello se suman "los conflictos violentos en el contexto familiar y el académico", y los problemas relacionados por el consumo de cannabis, opio, pastillas, así como el alcohol.