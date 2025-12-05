Aemet confirma el pronóstico para el puente de diciembre en Alicante: sol y temperaturas de 23ºC
La Agencia Estatal de Meteorología avanza en su previsión el fin de la alerta por viento y la llegada de jornadas con valores primaverales
La provincia de Alicante vive este viernes otra jornada inestable aunque con cielos más despejados que ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso, ya que se espera que los termómetros suban 10 grados en este puente de diciembre. En puntos del litoral podrían vivirse jornadas con temperaturas primaverales en las que las máximas podrían llegar a los 24ºC en las horas centrales del día.
Alerta amarilla por viento
El viento también será el gran protagonista del día ya que se mantiene el aviso amarillo se extiende a todo el interior de la provincia y al litoral norte, aunque finalizará a las 10.00 horas. El viento soplará del oeste y podrá superar los 70 km/h, coincidiendo además con los momentos de menor temperatura, lo que intensificará el frío en zonas elevadas y puntos expuestos. De cara al puente ya no se esperan más alertas por viento.
El tiempo en Alicante
La capital alicantina amanecerá con algunas nubes altas y a medida que avance la tarde se irá nublando. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 20°C. De cara al sábado y al domingo se esperan días soleados y con temperaturas en aumento que podrían llegar a máximas de 24ºC.
El tiempo en Elche
Elche registra una jornada marcada por las nubes en las horas centrales y por temperaturas que alcanzarán los 19ºC al mediodía. Al igual que el resto de la provincia, se espera que en el puente de diciembre el cielo esté soleado y las temperaturas suban considerablemente.
El tiempo en Benidorm
Benidorm vive un viernes soleado con temperaturas suaves que no pasarán de los 18ºC. El sábado y el domingo los termómetros subirán hasta los 21ºC y el cielo se mantendrá despejado.
El tiempo en Elda
Elda vivirá una jornada entre nubes y claros y con temperaturas ligeramente superiores a las de ayer, con máximas de 16ºC. Para el fin de semana también se notará ese ascenso térmico que podría dejar los termómetros en torno a los 21ºC.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja afronta un día con cielos despejados y alguna nube en el cielo. Las temperaturas irán en ascenso hasta los 19ºC mientras que el fin de semana subirán hasta los 22ºC.
El tiempo en Orihuela
Orihuela también registra cielos despejados y temperaturas en ascenso hasta los 19ºC. El fin de semana estará despejado y con valores en torno a los 23ºC.
El tiempo en Alcoy
Alcoy vivirá una jornada con termómetros en torno a los 14ºC y con cielos despejados. El sábado y el domingo tendrá también el cielo con sol y temperaturas que subirán unos seis grados.
El tiempo en Dénia
Dénia registra una jornada de cielos despejados y temperaturas en torno a los 18ºC. De cara al puente también se esperan valores en alza que pueden dejar los termómetros en 22ºC.
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El tiempo en Alicante: aviso amarillo por viento en una mañana pasada por agua y la nieve acercándose a las cumbres de la provincia
- Apertura de comercios y supermercados en Alicante: horarios del puente de diciembre para organizar tus compras navideñas
- Estos son los municipios de Alicante que tendrán urgencias las 24 horas
- El TRAM de Alicante recupera la normalidad tras un fallo técnico en plena hora punta
- La música del Belén Gigante empaña el luto por el asesinato machista de Alicante
- Contratiempo para el nuevo hotel en la isla de Tabarca en Alicante