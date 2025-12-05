Los vecinos de la Albufereta insisten contra la ubicación de la nueva hoguera

La polémica sobre la ubicación de la nueva hoguera en la Albufereta sigue generando nuevos capítulos. A pesar de los últimos intentos por para llegar a un consenso, los vecinos del entorno donde se prevé ubicar la nueva comisión, continúan oponiéndose al emplazamiento consensuado en octubre por parte del Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres y la Asociación de Vecinos Albufereta Playa Blanca. El conflicto se centra en el vial Flora de España, donde se planea instalar el monumento para las próximas Hogueras, una decisión que no ha contado con el apoyo unánime de los residentes de este entorno.

La reciente creación de la Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas ha sido la principal voz de disconformidad, enviando una carta abierta a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien defendió esta ubicación, para expresar su malestar por la falta de consulta previa. A través de este escrito, los residentes reclaman que se reconsidere el proyecto, argumentando que la hoguera no responde a una demanda vecinal genuina y que, además, su ubicación infringe normativas sobre la seguridad y protección del medio ambiente. Para reforzar su posición, los vecinos también apuntan que el emplazamiento propuesto está a menos de 100 metros de una zona forestal protegida, lo que lo convierte en una opción inviable desde el punto de vista legal.

La respuesta de los vecinos: "Nos quieren imponer la hoguera"

El presidente de la recién creada Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas, Benjamin Fontaine, quien firma la carta dirigida a la concejala, subraya que la instalación de la hoguera no ha sido solicitada por los residentes. "Nuestro barrio, en principio residencial y tranquilo, ya se ve demasiado impactado por las consecuencias de los botellones, la cercanía de discotecas y el ruido. La instalación de una hoguera, toda vez que lleva consigo una serie de consecuencias prácticas, ha de responder a una demanda social, al deseo de una mayoría de vecinos: no vecinos distantes, sino aquellos vecinos que residen en la zona relevante, que son los que la van a vivar en primera persona", afirma el presidente de la asociación.

Los residentes también se quejan de la falta de información previa. "Como alicantinos de origen o de adopción, apoyamos la tradición y somos respetuosos de las fiestas. Lo que sorprende, sin embargo, es que personas ajenas a nuestro barrio, que viven lejos de aquí, se permitan proyectar y promover la instalación de una hoguera, de una barraca, con todos sus elementos, sin consultarnos en absoluto", señalan en el comunicado.

A lo largo de la carta, los vecinos también destacan la existencia de normativas que impiden la instalación de una hoguera en la zona elegida. Se refieren al decreto que regula el uso del fuego en la Comunitat Valenciana y establece restricciones estrictas en relación con la proximidad a zonas forestales protegidas. Según este reglamento, está prohibido encender fuego en terrenos forestales y en las zonas de influencia forestal, y se deben respetar distancias mínimas de seguridad para el uso de pirotecnia y fuego. En este caso, el vial Flora de España se encuentra a menos de 100 metros de una zona forestal protegida, lo que hace inviable la instalación de la hoguera en dicho emplazamiento. Los residentes exigen que la concejala reconsidere la aprobación de la ubicación y tome en cuenta tanto las quejas vecinales como las restricciones legales.

El respaldo de la Federació de Fogueres y la postura del Ayuntamiento

La concejala de Fiestas Cristina Cutanda ya se pronunció sobre el tema hace un mes, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. En su intervención, la portavoz del equipo de gobierno reconoció la dificultad de encontrar una ubicación que guste a todos, pero defendió que las hogueras son la fiesta oficial de la ciudad, y que, por tanto, deben priorizarse las fiestas como un bien cultural de interés general. "Entendemos que puede ser molesto para algunos vecinos, pero las fiestas son las oficiales de la ciudad. Si el proyecto cumple con los criterios técnicos y es viable, se procederá con su aprobación", señaló Cutanda.

La Federació de Fogueres también defendió la viabilidad del emplazamiento elegido. El presidente de la entidad festera, David Olivares, indicó que el proyecto sigue su curso, ya que el emplazamiento en el vial Flora de España fue consensuado con la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca, y es allí donde se presentará la documentación técnica correspondiente. Olivares subrayó que la ubicación fue elegida tras varias reuniones entre la federación, la asociación vecinal y la propia comisión fogueril. "El emplazamiento actual es el resultado de un proceso de consenso. La documentación se va a presentar aquí, y si es necesario, la federación volverá a escuchar a los vecinos", agregó el presidente de la Federació.