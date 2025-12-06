50 años de libertad, a debate en el Club INFORMACIÓN

El próximo miércoles 10 de diciembre, el Club INFORMACIÓN acogerá una cita cargada de memoria, análisis y reflexión con motivo del aniversario de la Constitución y del medio siglo transcurrido desde la recuperación de las libertades democráticas en España. A las 11 de la mañana dará comienzo un encuentro que reunirá a voces vinculadas con la lucha por los derechos civiles y la apertura democrática, en un momento en el que repensar el pasado se vuelve clave para entender los retos del presente.

El acto arrancará con el saludo inicial de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN. Seguidamente, tendrá lugar la apertura institucional a cargo de Juan Antonio Nieves Martínez, subdelegado del Gobierno en Alicante. El núcleo del acto será la mesa redonda titulada «50 años de libertad», que reunirá a tres figuras con experiencias complementarias pero unidas por un mismo hilo. La mesa estará moderada por el propio Toni Cabot.

Participará en primer lugar José Carlos Rovira, catedrático de Literatura, preso durante la etapa franquista. Su participación ofrecerá una mirada personal y académica sobre los años de represión y censura, así como sobre los esfuerzos colectivos que permitieron abrir paso a un nuevo escenario político y cultural.

Junto a él estará José María Perea, periodista con una trayectoria marcada por la defensa de la información veraz y la participación activa en el cambio social que se produjo en los años setenta. Perea aportará la transformación del periodismo en un país que pasó de la vigilancia férrea del régimen a una prensa libre que hoy continúa siendo un pilar básico de la democracia.

Completará la mesa Juana Serna, dirigente socialista. Su visión permitirá entender cómo se tejieron consensos, cómo se consolidaron derechos y de qué manera evolucionó la participación ciudadana durante los primeros pasos de la democracia moderna.

El acto se perfila como un espacio de memoria viva. También como una oportunidad para revisar medio siglo de libertades conquistadas y para recordar que la democracia se sostiene con diálogo, responsabilidad y compromiso. Pero sobre todo, la jornada busca conectar pasado, presente y futuro a través de un debate abierto y necesario. El encuentro se puede seguir online a través del canal de YouTube de INFORMACIÓN.

Más información:

Registrate para asistir a la jornada de forma presencial en este enlace.