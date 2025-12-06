Alicante venera a San Nicolás en su día

Alicante acudió este sábado a su cita anual con San Nicolás, patrón de la ciudad. Una amplía comitiva de autoridades civiles y eclesiásticas, así como una nutrida representación de las fiestas de la ciudad y, en particular, de sus niños, han conformado una procesión que recorrió desde la concatedral de San Nicolás hasta la plaza del Ayuntamiento.

Encabezada por la colla de Nanos i Gegants, seguida por las federaciones de fiestas, entre ellas por supuesto las Hogueras con las Belleas del Foc y sus damas de honor, la Cofradía de San Nicolás y el trono del santo, cargado por 40 costaleros, la comitiva avanzó desde la plaza Abad Penalva hasta la Rambla a través de las calles Labradores y San Isidro.

Al santo, que estaba escoltado por el párroco de la concatedral, Ramón Egío, le seguía la banda de L’Harmonia Societat Musical d’Alacant, así como el obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, y, justo detrás, el alcalde Luis Barcala junto con otros ediles de la Corporación local y autoridades militares y policiales.

Entre la calle Altamira y la plaza del Ayuntamiento un par de centenares de niños esperaban el avance del resto de la procesión. Lo hacían entre el trino de los xiulets y el tintineo de las campanillas que les fueron repartidas, como es tradicional, para la ocasión.

Los más pequeños también esperaban el camión con juguetes que iba a la cola de la comitiva. Al acabar los actos, uno de ellos se retiraba con una pelota y le decía a su madre: «Esta es mi procesión favorita». San Nicolás no solo es patrón de Alicante; lo es también, entre otros, de los niños, además de primitivo origen de la figura de Papá Noel.

Voto de Ciudad

Retomando la clave alicantina, a procesión con la que la ciudad venera al santo, patrono desde 1244, va camino de los ocho siglos de tradición. Es una de las ideas, la de continuidad y tradición, que resaltó el alcalde Barcala cuando le tocó renovar, como cada año, el Voto de Ciudad a San Nicolás. «Hoy, como venimos haciendo desde tiempos inmemoriales, expresamos nuestro sentir hacia el patrón», declaró el alcalde desde el atril instalado a los pies de la casa consistorial, donde defendió que con las entradas de Moros y Cristianos que se celebraría unas horas más tarde, Alicante «cuida y mima su pasado» al rememorar la reconquista de la ciudad el 6 de diciembre de 1244.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, pronuncia el Voto de Ciudad al santo patrón. / INFORMACIÓN

Tras dedicar unas palabras a la celebración de la Navidad, íntimamente ligada a la figura histórica de san Nicolás, Barcala también hiló el discurso en torno a la coincidencia del Día de la Constitución. «Es el alma de la democracia, la que nos permite convivir y prosperar, el instrumento que nos dimos los españoles para perpetuar nuestra unidad, ahora a veces cuestionada. Hoy, en su día y en el 47 aniversario de la Carta Magna, le pido su mediación a San Nicolás, para que no se rompa el lazo de la concordia entre españoles», fue el mensaje del primer edil al respecto de la efeméride civil.

Antes de la procesión, que arrancó cerca del mediodía con el sonar de las nueve campanas de la concatedral, el obispo Munilla ofició una misa a las 10:30. Tras el Voto de Ciudad frente al Ayuntamiento, toda la comitiva regresó hacia el templo a través de la calle Lonja de Caballeros, plaza de la Santísima Faz, calles Mayor y Muñoz, culminando así los primeros actos del día en honor al santo patrón de la ciudad.