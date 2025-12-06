Apertura de comercios y supermercados en Alicante: horarios del puente de diciembre para organizar tus compras navideñas

El puente de diciembre vuelve a ser el gran punto de arranque de la campaña navideña en Alicante. Tras el Black Friday, los comercios encaran uno de los fines de semana más activos del año, y miles de alicantinos aprovechan estos días festivos para adelantar regalos y llenar la despensa. Para evitar improvisaciones, repasamos qué comercios abren, qué horarios aplican y cómo funcionarán los mercados municipales y los principales centros comerciales de la provincia durante el 6 y el 8 de diciembre.

Qué comercios abren durante el puente de diciembre en Alicante

Este 2025, tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre figuran como festivos con apertura autorizada en la Comunidad Valenciana, especialmente en las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Esto significa que la mayoría de grandes superficies, centros comerciales y cadenas nacionales podrán abrir con normalidad.

La única excepción del mes será el 25 de diciembre, cuando todo el comercio permanecerá cerrado.

7 de cada 10 consumidores adelantan sus compras navideñas aprovechando el Black Friday / Europa Press

Horarios de los principales comercios, supermercados y centros comerciales de Alicante

6 de diciembre: horario habitual.

horario habitual. 8 de diciembre: cerrado en toda la provincia de Alicante.

Carrefour

Hipermercados de Alicante, Benidorm, Elche, San Vicente, San Juan, El Campello, Petrer, Cocentaina, Santa Pola, Torrevieja, Orihuela y Orihuela Costa: abiertos ambos festivos.

6 de diciembre: 09:00-21:30 h.

09:00-21:30 h. 8 de diciembre: mayoría de tiendas abiertas con el mismo horario.

Centro Comercial Gran Vía

Abierto el 6, 7 y el 8 de diciembre de 10:00 a 22:00 h.

Plaza Mar 2

Abierto el 6, 7 y el 8 de diciembre de 10:00 a 22:00 h.

Puerta de Alicante

Abierto el 6, 7 y el 8 de diciembre de 10:00 a 22:00 h.

The Outlet Stores San Vicente el Raspeig (Alicante)

Abierto el 6 y el 8 de diciembre.

El Corte Inglés Alicante

Abierto el 6, 7 y el 8 de diciembre de 10:00 a 22:00 h.

El Corte Inglés Elche

Abierto el 6 y el 8 de diciembre.

Ikea Murcia

Una visita clásica para muchos alicantinos:

Abierto el 6 y el 8 de diciembre.

El auge de los restaurantes en el Mercado Central de Alicante, a debate / Pilar Cortés

Los mercados municipales de Alicante amplían horarios durante el puente

Los mercados de Alicante (Central, Carolinas, Benalúa y Babel) tendrán aperturas extraordinarias durante el puente para facilitar las compras locales. Todos ellos abrirán el 6 de diciembre, y ampliarán horarios los días 22 y 23 hasta las 17:00 h, en plena efervescencia navideña.

El Ayuntamiento destaca que estos mercados no solo son espacios de compra, sino “lugares de vida comunitaria” que refuerzan la economía local. Para los más de 225 puestos de Alicante, estas jornadas de apertura extra suponen una oportunidad clave para aumentar ventas antes de Navidad.

Además, los mercadillos de José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel mantienen su calendario habitual.

Usuarios y puestos del mercadillo de Teulada, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Consejos rápidos para comprar sin estrés

Comprueba los horarios antes de salir: cada cadena puede aplicar ajustes propios.

Evita aglomeraciones visitando centros comerciales en las primeras horas o apostando por mercados locales.

Si buscas productos frescos, los mercados municipales son la opción más cómoda y cercana.

El puente es ideal para adelantar compras grandes y evitar la saturación de la semana previa a Navidad.

El puente de diciembre en Alicante se convierte, un año más, en una oportunidad perfecta para organizar tus compras con tiempo, disfrutar del comercio local y evitar las prisas de última hora.