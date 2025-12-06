Las fiestas de barrios y partidas de Alicante ya tienen Reinas para 2026
Las candidatas de Rabasa y El Rebolledo han sido elegidas como máximas representantes de la Fafba en el espectáculo 'Fragancias' realizado en el Centro de Tecnificación este viernes
Alicante tiene nuevas reinas para las fiestas que se llevan a cabo en los barrios y partidas de toda la ciudad. Este viernes se ha realizado la gala de Elección 'Fragancias' donde se han dado a conocer a las sucesoras de Isabel Soriano y Noa Cutillas, máximas representantes de la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de Alicante 2025.
El Centro de Tecnificación se convirtió en el epicentro de la felicidad para dos comisiones de fiestas; el barrio de Rabasa y la partida de El Rebolledo tras oír el nombre de sus candidatas. Para hacer oficial su nombramiento, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, colocó las coronas acreditativas a las recién elegidas, en presencia del presidente de la Federación, Juan Antonio Javaloyes.
Conoce a las Reinas 2026 de la Fafba
La Reina adulta se llama Lucía Tenza Díaz tiene 22 años y cuenta un grado en Criminología por la Universidad de Alicante. Por otro lado, la Reina infantil es Irene Martínez Seller tiene nueve años y estudia Primaria. La proclamación está programada para el sábado 17 de enero.
El jurado que las ha elegido lo han conformado Pedro Torregrosa, Sagrario Magro, Juan González, Antonio Manuel Mas y Andrea Postigo. El espectáculo de elección lo han presentado Mari Carmen Franch (Fiestas Patronales de San José, Villafranqueza), María José Molina (Fiestas Patronales Barrio de San Agustín) y Yolanda Asensi (Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix).
Antecesoras en el cargo
La Fafba lleva eligiendo a sus Reinas desde 2023, cuyas primeras máximas representantes fueron Estela Díaz (Fontcalent) y Lucía Fernández (San José, de Villafranqueza). Tras ellas, en 2024, salieron elegidas Macarena Fernández (Princesa Mercedes) y Daniela López (San Francisco Javier-La Florida). Ahora, las Reinas 2025, Isabel Soriano y Noa Cutillas ya forman parte de la historia dorada de los barrios y partidas de Alicante después de despedirse de su cargo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El tiempo en Alicante: aviso amarillo por viento en una mañana pasada por agua y la nieve acercándose a las cumbres de la provincia
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Educación aumentará el control sobre qué formación se da a los profesores
- El inicio del curso tendrá 6.100 profesores menos por las oposiciones a maestro en Alicante
- José María Manzanares y Pedja Mijatović, primeros Embajadores de la hoguera Mercado Central
- El 'tardeo' abre la Navidad en la plaza de toros