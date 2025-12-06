Las fiestas de barrios y partidas de Alicante ya tienen Reinas para 2026

Alicante tiene nuevas reinas para las fiestas que se llevan a cabo en los barrios y partidas de toda la ciudad. Este viernes se ha realizado la gala de Elección 'Fragancias' donde se han dado a conocer a las sucesoras de Isabel Soriano y Noa Cutillas, máximas representantes de la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de Alicante 2025.

El Centro de Tecnificación se convirtió en el epicentro de la felicidad para dos comisiones de fiestas; el barrio de Rabasa y la partida de El Rebolledo tras oír el nombre de sus candidatas. Para hacer oficial su nombramiento, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, colocó las coronas acreditativas a las recién elegidas, en presencia del presidente de la Federación, Juan Antonio Javaloyes.

Conoce a las Reinas 2026 de la Fafba

La Reina adulta se llama Lucía Tenza Díaz tiene 22 años y cuenta un grado en Criminología por la Universidad de Alicante. Por otro lado, la Reina infantil es Irene Martínez Seller tiene nueve años y estudia Primaria. La proclamación está programada para el sábado 17 de enero.

Irene Martínez Seller, Reina infantil 2026 / INFORMACIÓN

El jurado que las ha elegido lo han conformado Pedro Torregrosa, Sagrario Magro, Juan González, Antonio Manuel Mas y Andrea Postigo. El espectáculo de elección lo han presentado Mari Carmen Franch (Fiestas Patronales de San José, Villafranqueza), María José Molina (Fiestas Patronales Barrio de San Agustín) y Yolanda Asensi (Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix).

Lucía Tenza Díaz, Reina 2026 / INFORMACIÓN

Antecesoras en el cargo

La Fafba lleva eligiendo a sus Reinas desde 2023, cuyas primeras máximas representantes fueron Estela Díaz (Fontcalent) y Lucía Fernández (San José, de Villafranqueza). Tras ellas, en 2024, salieron elegidas Macarena Fernández (Princesa Mercedes) y Daniela López (San Francisco Javier-La Florida). Ahora, las Reinas 2025, Isabel Soriano y Noa Cutillas ya forman parte de la historia dorada de los barrios y partidas de Alicante después de despedirse de su cargo.