Los Moros y Cristianos toman Alicante por San Nicolás
Con una temperatura insólita en la calle, un gran número de personas llena el centro para disfrutar del colorido de los trajes y la música festera en un desfile con gran participación
Alicante ha recuperado su tradicional desfile de Moros y Cristianos, en honor a San Nicolás, patrón de la ciudad, tras la interrupción del año pasado. Con comienzo oficial en la plaza de los Luceros, los distintos participantes recorrieron la avenida Alfonso X el Sabio y la Rambla hasta concluir en la plaza del Ayuntamiento, en un recorrido que sorprendió tanto a alicantinos como a muchos turistas que paseaban por la ciudad.
Unas 800 personas -entre festeros, boatos y músicos- participaron en la edición de este año, según la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA). A lo largo de Alfonso X el Sabio, numerosos turistas con móviles alzados inmortalizaban el paso de las comparsas, boatos y pasodobles. Y es que el desfile encontró eco entre quienes no lo esperaban.
La apertura del desfile correspondió a la abanderada de 2025, Marina Hernández García, quien encabezó la comitiva. A continuación desfilaron los miembros de los tres componentes de la federación -Altozano, El Rebolledo y Villafranqueza- con sus Abanderadas Mayores, capitanes moros y cristianos, abanderadas de comparsas, así como diferentes boatos.
Además, la celebración integró agrupaciones invitadas procedentes de otros municipios de la provincia: de Novelda, Aigües, Almoradí y San Vicente del Raspeig. El desfile devolvió a las calles de Alicante una tradición con profunda carga histórica y emocional.
Tras un año sin celebración, el centro de la ciudad volvió a llenarse de poderío y música festera, recordando la vigencia de una fiesta que mezcla pasado, identidad colectiva y convivencia.
