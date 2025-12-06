Los Moros y Cristianos toman Alicante por San Nicolás

Alicante ha recuperado su tradicional desfile de Moros y Cristianos, en honor a San Nicolás, patrón de la ciudad, tras la interrupción del año pasado. Con comienzo oficial en la plaza de los Luceros, los distintos participantes recorrieron la avenida Alfonso X el Sabio y la Rambla hasta concluir en la plaza del Ayuntamiento, en un recorrido que sorprendió tanto a alicantinos como a muchos turistas que paseaban por la ciudad.

Unas 800 personas -entre festeros, boatos y músicos- participaron en la edición de este año, según la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA). A lo largo de Alfonso X el Sabio, numerosos turistas con móviles alzados inmortalizaban el paso de las comparsas, boatos y pasodobles. Y es que el desfile encontró eco entre quienes no lo esperaban.

La XVI Entrada de Moros y Cristianos de Alicante, en imágenes / Héctor Fuentes

La apertura del desfile correspondió a la abanderada de 2025, Marina Hernández García, quien encabezó la comitiva. A continuación desfilaron los miembros de los tres componentes de la federación -Altozano, El Rebolledo y Villafranqueza- con sus Abanderadas Mayores, capitanes moros y cristianos, abanderadas de comparsas, así como diferentes boatos.

Además, la celebración integró agrupaciones invitadas procedentes de otros municipios de la provincia: de Novelda, Aigües, Almoradí y San Vicente del Raspeig. El desfile devolvió a las calles de Alicante una tradición con profunda carga histórica y emocional.

Tras un año sin celebración, el centro de la ciudad volvió a llenarse de poderío y música festera, recordando la vigencia de una fiesta que mezcla pasado, identidad colectiva y convivencia.