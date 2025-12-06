Estos son los planes navideños que puedes hacer en familia durante este puente en Alicante

Alicante se pone en modo Navidad, y para ello, tiene preparados diferentes eventos para que puedan disfrutar tanto locales como visitantes. Tras la inauguración del alumbrado de la ciudad y el Belén gigante en la Plaza del Ayuntamiento, continúa la programación festiva para todos los públicos. Estos son los eventos que podrás encontrar hoy por las calles alicantinas.

Programación navideña en Alicante para el sábado 6 de diciembre

A las 11:45 horas arrancará uno de los reclamos para todos los niños alicantinos, la procesión de San Nicolás. Esta peculiar pasacalles llena de ilusión tiene como banda sonora las tradicionales campanitas anuncian la cuenta atrás a uno de los momentos más especiales del año; la Navidad.

Procesión en Alicante en honor a su patrón, San Nicolás / JOSE NAVARRO

En esta parada participan los Nanos i Gegants, los pequeños del conjunto de las fiestas de la ciudad y casas regionales, las Belleas del Foc junto a sus damas de honor y autoridades.

A las 18:30 horas llegará el turno de la fiesta de Moros y Cristianos con la recuperación de su Entrada tras la renuncia del desembarco de agosto por la Virgen del Remedio, la patrona de la ciudad.

El regreso del desfile de Moros y Cristianos en honor a San Nicolás

La novedad más destacada será el punto de partida del desfile que por primera vez, arrancará desde la plaza de los Luceros. En 2023, cuando se celebró la última edición, la comitiva recorrió el centro desde la calle San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento. Ese mismo día, los actos festivos se abrirán por la mañana con la procesión en honor a San Nicolás, que partirá desde la Concatedral a las 11.45 horas.

En el desfile participarán las tres asociaciones alicantinas integradas en la Federación de Moros y Cristianos, como son la de Villafranqueza-El Palamó, El Rebolledo y Altozano. A ellas se sumarán invitados procedentes de distintas localidades de la provincia, aún por cerrar, así como un importante despliegue musical con un desfile en el que se contará con 16 bandas de música de toda la provincia, incluidas las de Alicante, como ya es habitual.

Alicante vibra por San Nicolás / Alex Domínguez

Abrirán la comitiva las abanderadas de Villafranqueza-El Palamó, El Rebolledo y Altozano, seguidas de la Abanderada Mayor de la Federación, Marina Hernández García, de la comparsa "Caballeros y Damas del Cid" de las fiestas de El Rebolledo, que encabezará el desfile antes del paso de los cargos moros, cristianos, las diferentes comparsas y las carrozas que compondrán este acto.

Programación para la semana que viene

Martes, 9 de diciembre

CERTAMEN DE BELENES EN LOS DISTINTOS RACÓS DE HOGUERAS. Federación de les Fogueres de Sant Joan. Desde el 9 al 12 de diciembre.

TALLER FANZINE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. Todas las edades. De 17:30 a 19:30h.

Miércoles, 10 de diciembre

TALLER FANZINE NAVIDEÑO. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. Todas las edades. 17:30 a 19:30h.

CONCURSO ADORNOS NAVIDEÑOS EN LOS CENTROS DE MAYORES. Concejalía de Mayores. Se realiza con objeto de fomentar la unión y cooperación de los miembros de los C.M.M. en la elaboración de la decoración navideña. Las fechas de la visita del jurado serán del 10 al 12 de diciembre. Los premios consistirán en: · 1º y 2º premio de adornos navideños. · 1º y 2º premio de belenes. · Premio especial al reciclaje y cuidado del medio ambiente. · Premio especial a la participación.

Jueves, 11 de diciembre

“A LA FRESCA” EN NAVIDAD. Árbol de los deseos y Tarjetas para el Barrio. Oficina Edusi Alicante entre dos castillos (la Fábrica). C/ Cuesta de la Fábrica, s/n. De 17 a 19h.

Viernes, 12 de diciembre

ALICANTE COMERCIO. Plaza América. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 17 a las 20h.

CONCIERTO DE NAVIDAD. Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante. S.I Concatedral de San Nicolás “Coro Inmaculada” AA.AA Colegio Inmaculada de Jesuitas de Alicante. A las 20:30h.

Sábado, 13 de diciembre

PAPANOELADA. Concejalía de Bienestar Social. A las 10h. Ruta en moto y recogida de juguetes, concentración en la tienda Indian Motors (c/ Río Júcar, 18) y finaliza en la c/ Foguerer José Romeu Zarandieta.

ALICANTE COMERCIO. Plaza de Árgel. Talleres navideños, photocall 360º, realidad virtual, fotomatón, pompas de navidad, animadores, animaciones y espectáculos. Desde las 10:30 a 13:30h.

CERTAMEN DE VILLANCICOS. “Benvingudes Fogueres en Nadal”. Federación Fogueres de Sant Joan Avenida de la Constitución. A las 17:30h.

BRINDIS HOMENAJE. Belleses del Foc de la Historia. Federación Fogueres de Sant Joan. Restaurante Teselas, en el Real Liceo Casino de Alicante. A las 20:30h.

Domingo, 14 de diciembre

NAVI FITNESS. Concha Explanada de España. Desde las 10 a las 21h.

CERTAMEN DE VILLANCICOS. “Benvingudes Fogueres en Nadal”. Federación Fogueres de Sant Joan. Avenida de la Constitución. A las 11h y a las 17:30h.