El tiempo en Alicante: suben la temperaturas y reaparece el buen tiempo en la provincia este sábado

La provincia de Alicante arranca este sábado festivo, 6 de diciembre, bajo un escenario marcado por el incremento de las temperaturas y la mejora del ambiente tras los chubascos de días anteriores. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa la primera parte del día bajo intervalos nubosos. Con el paso de las horas, el cielo se irá abriendo, especialmente en el sur y en áreas del centro de la provincia, dejando una tarde más estable y luminosa.

Las temperaturas ascienden respecto a jornadas anteriores. El viento, que sopla desde el noroeste en el litoral, será más apreciable por la mañana, mientras que en el resto de comarcas se espera una situación de viento flojo variable que tenderá a calmarse por la tarde. No se prevén descensos térmicos pronunciados ni avisos activos, lo que dibuja un inicio de semana relativamente tranquilo.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina presenta un día de cielos mayormente nublados a parcialmente soleados. Las temperaturas rondarán entre 12–13 °C de mínima y 20–22 °C de máxima, generando un ambiente suave para la época. El día será estable y seco, con un clima típico de inicio de diciembre en la Costa Blanca, sin lluvias destacables.

El tiempo en Elche

Elche disfruta de una jornada muy estable con nubes dispersas o intervalos nubosos, sin lluvias importantes. Las temperaturas se moverán entre unos 11–12 °C por la mañana y alcanzarán los 19–21 °C por la tarde, resultando en una jornada templada. El ambiente será agradable, con vientos suaves — típico de diciembre en esta zona.

El tiempo en Benidorm

Benidorm amanece con cielos cubiertos o parcialmente nublados, con claros intermitentes a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C de mínima y unos 20–22 °C de máxima, lo que le confiere un clima bastante suave. No se esperan precipitaciones y el viento será leve, lo que hace del día uno tranquilo y relativamente templado para la época — en línea con el clima habitual de la costa.

El tiempo en Elda

La jornada se presenta con cielos mayormente nublados, aunque se abrirán claros a lo largo del día. Las temperaturas se sitúan entre 13 y 20 °C, con una sensación térmica suave durante el mediodía. El viento del noroeste sopla flojo, lo que deja un ambiente estable y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en Torrevieja

Día muy tranquilo en Torrevieja, con cielo entre despejado y ligeramente nuboso. Las temperaturas rondan entre 14 y 21 °C, con una tarde especialmente agradable. El viento débil del oeste y noroeste mantiene la sensación térmica estable y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Orihuela

Orihuela disfruta hoy de cielos poco nubosos, con temperaturas suaves para la fecha: entre 12 y 21 °C. El viento del oeste sopla flojo, dejando una jornada estable, con una tarde templada y sin indicios de lluvia. La humedad aumentará ligeramente al anochecer.

El tiempo en Alcoy

Alcoy amanece con cielos nublados y ambiente fresco, aunque sin frío intenso para ser diciembre. Las temperaturas se sitúan entre 10 y 16 °C. Puede aparecer niebla ligera en primeras horas, pero sin consecuencias importantes. El viento del noreste será débil y no se esperan lluvias.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día transcurre con cielos muy nubosos, aunque sin lluvias destacables. Las temperaturas oscilan entre 14 y 19 °C, con humedad elevada a causa de la nubosidad. El viento suave del norte se dejará notar principalmente por la mañana. La tarde será algo más clara, pero sin llegar a despejar totalmente.