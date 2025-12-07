Barcala promete más de seis millones de inversiones ya anunciadas en 2024 o 2025 en Alicante

La construcción del nuevo parque en el PAU 2-La Torreta; la apertura de un espacio cultural en los antiguos cines Abaseis; la reforma del pabellón Rafael Pastor; la necesaria renovación del parque Lo Morant; las instalaciones educativas para trasladar el CEE El Somni; obras para la zona verde junto a la Almadraba... Son solo algunas de las inversiones en la ciudad de Alicante prometidas por el ejecutivo municipal de Luis Barcala para el próximo 2026. Proyectos que, en su conjunto, suman más de 6,5 millones (contando con que algunos disponen únicamente de un euro presupuestado, a la espera de ampliarse en el futuro) pero que, en realidad, provienen de ejercicios anteriores. Todos ellos fueron ya anunciados en 2024, 2025 o incluso en ambos ejercicios.

El borrador de las cuentas municipales que el Partido Popular propone para el próximo año, presentado esta misma semana en el Consistorio, incluye (como viene siendo habitual en este mandato) un plan de financiación de inversiones. En este documento, se detallan los nuevos proyectos que el equipo de gobierno espera emprender en el ejercicio en cuestión, así como posibles partidas presupuestarias que sea necesario reservar en el futuro, si se trata de inversiones plurianuales. Un calendario que, en el caso del borrador de 2026, pone de manifiesto un «reciclaje» de partidas que supera los seis millones de euros.

La primera de ellas es, precisamente, la que abre el listado. La construcción del nuevo parque público en el barrio del PAU 2-La Torreta. Las obras de esta zona verde de 50.000 metros cuadrados quedaron paralizadas en febrero del pasado 2023, debido a la «fuga» de la empresa adjudicataria. Tras ello, su conclusión se introdujo en los presupuestos del 2025, con una partida ampliable de un euro. No ha sido hasta noviembre de este año cuando se ha completado la adjudicación de los trabajos definitivos, mientras que las cuentas del 2026 contemplan 3,15 millones de euros para este proyecto, que se viene arrastrando desde el pasado mandato.

También el parque de La Almadraba arrastra inversiones pendientes. La aparición de restos arqueológicos en las obras obligó a extender la duración del contrato y, además, incrementar el presupuesto de las obras, por lo que en 2026 contará con 8.247 euros, que se suman a los 819.000 euros del presente ejercicio.

En la misma situación, aunque con todavía menos presupuesto, se encuentra otro parque: el de Lo Morant. En 2022, el Ayuntamiento acordó la resolución del contrato de regeneración de la zona verde después de que el contratista solo hubiera ejecutado un 2 % de la obra a una semana de cumplirse los cuatro meses de plazo de ejecución. La mercantil alegó el encarecimiento de los precios de los materiales y energía por el covid y la guerra en Ucrania, dejando los trabajos prácticamente a cero. Ahora, el ejecutivo de Barcala fía el futuro de Lo Morant a próximas modificaciones de crédito, ya que únicamente le ha reservado un euro del presupuesto municipal, que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. Todo ello, pese a que en 2025 sí ha existido una reserva de 629.000 euros para dicho espacio público.

Más allá de los proyectos que acumulan retrasos por la marcha de las empresas responsables, las cuentas del 2026 también recogen promesas electorales todavía sin cumplir, que se han ido sucediendo en los distintos presupuestos desde las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023. Es el caso de la remodelación de los antiguos cines Abaseis, una partida que entró «por la vía rápida» y que, desde hace más de un año y medio, es una habitual de los presupuestos. En 2024, el Ayuntamiento de Alicante acordó eliminar del Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Diputación las obras para remodelar las avenidas de Óscar Esplá y Eusebio Sempere, con la intención de introducir la reforma de estos cines. La decisión generó gran controversia entre la oposición porque la reurbanización de los viales iba ligada a la futura implementación del TRAM. El Consistorio, por su parte, aseguró que era «más prioritario y más fácil de realizar lo del Abaseis» que una obra «que va a tardar más». Para 2026, las cuentas reflejan una inversión prevista de 545.062 euros, mientras que el espacio cultural ya contó con una partida de 390.000 euros en 2024.

En esta lista de promesas repetidas se incluye también el nuevo Centro de Educación Especial El Somni. La construcción de esta infraestructura educativa, a la espera de las obras desde hace cinco años, fue adjudicada el pasado mes de octubre y se espera que las obras comiencen de inmediato, habiéndose procedido ya al vallado del solar. Después de numerosos retrasos administrativos; intercambios de informes y trámites entre el Ayuntamiento y el Consell; y un ajuste de precios que obligó a elevar el coste del proyecto por el encarecimiento de los materiales; el Consistorio confía en destinar 945.000 euros para el nuevo El Somni en 2026, poniendo fin a una histórica demanda de la comunidad educativa del centro.

En la misma línea, se incluyen inversiones como la reforma del pabellón deportivo Rafael Pastor (que contará con 209.000 euros tras disponer de 1,14 millones en 2024); o las obras en el parque de Bomberos Ildefonso Prats (con 5.000 euros para el próximo ejercicio tras que se suman a otros 5.000 en 2025 y 50.000 en 2024); entre otras. Además, también existen partidas que, a lo largo de este mandato, han realizado el camino inverso, hasta desaparecer por completo de los presupuestos municipales. Es el caso de los trabajos de eficiencia energética, digitalización y accesibilidad en el Centro de Tecnificación. Pese a que la planificación temporal de inversiones del 2024 contemplaba una inyección de crédito de 813.000 euros en 2026, el borrador del PP contempla únicamente 68.000 euros para este fin. En la misma línea, los populares prometieron en el borrador del pasado ejercicio cinco millones el próximo año para «construcción de instalaciones deportivas en los PAU 4 y 5», una partida que, finalmente, se ha quedado a cero.