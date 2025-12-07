La hoguera Polígono de San Blas, primera ganadora de los "playbacks"

La noche del sábado 6 de diciembre, festivo por el día de la Constitución, ha estado protagonizada por los comisionados adultos que han participado en la gran final en la que diez actuaciones han optado para ser la mejor de esta edición trigésima séptima del certamen artísitico, más conocido como "playbacks". Solo una ha conseguido la corona: la hoguera Polígono de San Blas.

Esta actuación se convierte en la sucesora de Sagrada Familia, el espectáculo ganador del 2024. La gala ha estado presentada por Iván Jato de la hoguera Don Bosco y Sara Blanco de la hoguera Rabasa Polígono Industrial.

Diez propuestas con un único objetivo: ganar

Gran Vía Garbinet ha sido la encargada de inaugurar esta gala final con su "It's time to Barroco". Le han seguido Baver-els Antigons con "Entre dioses y sombras", La Ceràmica y su "Dust to Success", Ángeles-Felipe Bergé con "Somebody to Love" y ha cerrado esta primera parte, Florida Portazgo y su versión de la Bella y la Bestia.

Tras el descanso, Polígono de San Blas ha llevado su oda al "Último latido de la madre tierra", Sagrada Familia sueña con New York, Avenida de Loring- Estació y el desembarco de "Silent Mary mermaids club", Sant Blai-La Torreta hace "Check" en su batalla y concluirá la final, Los Ángeles con su "Vanity".

Y el ganador de la modalidad Adulta es...

La deliberación del jurado ha dictaminado tres reconocimientos: el orden del 10 al 1 en los premios que será traducido en las Hogueras de 2026 en un banderín con el puesto dado en esta final, la mejor interpretación y el mejor vestuario y caracterización.

Además, por primera vez, se otorgará el galardón dedicado al baile en su conjunto, base de este certamen. Un reconocimiento, que se ha hecho de rogar y que lleva el nombre de una gran mujer; Noelia Rondón, una de las estrellas de esta competición que ha iluminado la trayectoria de proyectos, con nombre propio, que han quedado grabados en la retina de todo fan de los "playbacks".

El jurado ha otorgado los siguientes reconocimientos:

1 Foguera Polígono de San Blas

2 Foguera Sagrada Familia

3 Foguera Sant Blai- La Torreta

4 Foguera Ángeles- Felipe Bergé

5 Foguera Los Ángeles

6 Foguera Florida Portazgo

7 Foguera Avda. de Loring- Estació

8 Foguera Baver els Antigons

9 Foguera Gran Via - Garbinet

10 Foguera La Ceràmica

Premio al mejor vestuario y estilismo hoguera Polígono de San Blas

Premio a la mejor interpretación hoguera Sant Blai- La Torreta

Además, la Federació de les Fogueres de Sant Joan, ha otorgado el Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía a la hoguera Sagrada Familia

Más finales

Con el veredicto final, concluyó una final con un pabellón cerca del lleno, con menos localidades disponibles que en anteriores ediciones. La fiesta continúa este domingo 7 de diciembre desde las 17:30 horas, con el turno de la modalidad Infantil y el lunes 8 a partir de las 17:30 horas que será el día dedicado a las comisiones finalistas en Única.