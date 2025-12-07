Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hoguera Sagrada Familia gana los "playbacks" en modalidad Infantil

El centro de tecnificación vuelve a acoger la segunda final del certamen artístico, que continúa el lunes con la categoría Única

Las mejores imágenes de la gran final del XXXVII Certamen Artístico modalidad Infantil

Las mejores imágenes de la gran final del XXXVII Certamen Artístico modalidad Infantil

Las mejores imágenes de la gran final del XXXVII Certamen Artístico modalidad Infantil. / Antonio Vigueras

Sara Rodríguez

Paula Lizcano

La hoguera Sagrada Familia se ha alzado con el primer premio de los "playbacks" en la modalidad Infantil. Así lo ha anunciado la secretaría general de la Federació de Fogueres pocos minutos después de concluir el espectáculo, celebrado este domingo.

El día anterior tuvo lugar la final de la modalidad Adulta, en la que la victoria fue para la hoguera Polígono de San Blas. La gala de la categoría infantil ha sido presentada por Marc Cantó Ramos, de la hoguera Sagrada Familia, y Blanca Mayoral, de la hoguera Hernán Cortés.

Tras la deliberación del jurado, se ha acordado otorgar los siguientes premios:

  1. Hoguera Sagrada Familia
  2. Hoguera Ángeles–Felipe Bergé
  3. Hoguera Baver–Els Antigons
  4. Hoguera Sant Blai–La Torreta
  5. Hoguera Los Ángeles
  6. Hoguera Gran Vía–Garbinet
  7. Hoguera La Condomina
  8. Hoguera Florida Portazgo
  9. Hoguera Avinguda de Loring–Estació
  10. Hoguera Port d’Alacant
  11. Hoguera Tómbola / Barri Sant Agustí
  12. Hoguera Gran Vía Sur

Además, se han concedido los premios especiales:

  • Mejor vestuario y estilismo: Hoguera Gran Vía–Garbinet
  • Mejor interpretación: Hoguera Ángeles–Felipe Bergé
  • Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía: Hoguera Sant Blai–La Torreta, otorgado por la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Las finales continuarán este lunes con la celebración de la final de la modalidad Única, que tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.

