La hoguera Sagrada Familia gana los "playbacks" en modalidad Infantil

La hoguera Sagrada Familia se ha alzado con el primer premio de los "playbacks" en la modalidad Infantil. Así lo ha anunciado la secretaría general de la Federació de Fogueres pocos minutos después de concluir el espectáculo, celebrado este domingo.

El día anterior tuvo lugar la final de la modalidad Adulta, en la que la victoria fue para la hoguera Polígono de San Blas. La gala de la categoría infantil ha sido presentada por Marc Cantó Ramos, de la hoguera Sagrada Familia, y Blanca Mayoral, de la hoguera Hernán Cortés.

Tras la deliberación del jurado, se ha acordado otorgar los siguientes premios:

Hoguera Sagrada Familia Hoguera Ángeles–Felipe Bergé Hoguera Baver–Els Antigons Hoguera Sant Blai–La Torreta Hoguera Los Ángeles Hoguera Gran Vía–Garbinet Hoguera La Condomina Hoguera Florida Portazgo Hoguera Avinguda de Loring–Estació Hoguera Port d’Alacant Hoguera Tómbola / Barri Sant Agustí Hoguera Gran Vía Sur

Además, se han concedido los premios especiales:

Mejor vestuario y estilismo: Hoguera Gran Vía–Garbinet

Hoguera Gran Vía–Garbinet Mejor interpretación: Hoguera Ángeles–Felipe Bergé

Hoguera Ángeles–Felipe Bergé Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía: Hoguera Sant Blai–La Torreta, otorgado por la Federació de les Fogueres de Sant Joan

Las finales continuarán este lunes con la celebración de la final de la modalidad Única, que tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.