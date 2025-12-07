La hoguera Sagrada Familia gana los "playbacks" en modalidad Infantil
El centro de tecnificación vuelve a acoger la segunda final del certamen artístico, que continúa el lunes con la categoría Única
La hoguera Sagrada Familia se ha alzado con el primer premio de los "playbacks" en la modalidad Infantil. Así lo ha anunciado la secretaría general de la Federació de Fogueres pocos minutos después de concluir el espectáculo, celebrado este domingo.
El día anterior tuvo lugar la final de la modalidad Adulta, en la que la victoria fue para la hoguera Polígono de San Blas. La gala de la categoría infantil ha sido presentada por Marc Cantó Ramos, de la hoguera Sagrada Familia, y Blanca Mayoral, de la hoguera Hernán Cortés.
Tras la deliberación del jurado, se ha acordado otorgar los siguientes premios:
- Hoguera Sagrada Familia
- Hoguera Ángeles–Felipe Bergé
- Hoguera Baver–Els Antigons
- Hoguera Sant Blai–La Torreta
- Hoguera Los Ángeles
- Hoguera Gran Vía–Garbinet
- Hoguera La Condomina
- Hoguera Florida Portazgo
- Hoguera Avinguda de Loring–Estació
- Hoguera Port d’Alacant
- Hoguera Tómbola / Barri Sant Agustí
- Hoguera Gran Vía Sur
Además, se han concedido los premios especiales:
- Mejor vestuario y estilismo: Hoguera Gran Vía–Garbinet
- Mejor interpretación: Hoguera Ángeles–Felipe Bergé
- Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía: Hoguera Sant Blai–La Torreta, otorgado por la Federació de les Fogueres de Sant Joan
Las finales continuarán este lunes con la celebración de la final de la modalidad Única, que tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.
