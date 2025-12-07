La IA salva la vida a 46 pacientes de la provincia de Alicante con problemas cardíacos

Inteligencia artificial que salva vidas a pacientes con problemas cardíacos. La sección de Hemodinámica del Hospital Doctor Balmis de Alicante y el grupo 3 de Investigación en Patología Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) han incorporado nuevas funcionalidades al proyecto Teletavi que están permitiendo optimizar las listas de espera de pacientes que necesitan la implantación de este dispositivo.

Se trata de la iniciativa «Impacto del seguimiento con inteligencia artificial en pacientes sometidos a implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI)» en el hospital de referencia de la provincia ya que es el único que lleva a cabo este procedimiento para todo el territorio.

El proyecto Teletavi se lleva a cabo desde hace dos años con Isabial a través de un asistente clínico virtual por voz

Este equipo de profesionales e investigadores desarrolla desde el año 2023 un trabajo de investigación liderado por el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar, que ha evaluado el impacto de un asistente clínico virtual por voz, basado en IA y bautizado Lola, en el seguimiento de pacientes sometidos al implante.

Como explica el doctor, jefe de sección de Hemodinámica del Hospital Doctor Balmis, «trabajar con IA nos abre constantemente nuevas puertas y esto ha permitido evolucionar al proyecto Teletavi, que ahora permite realizar un seguimiento estrecho de los pacientes en lista de espera para el implante». De este modo, son intervenidos enfermos que hubieran fallecido o llegado con peores garantías al implante de aorta ya que esta patología mata al enfermo.

Trabajar con IA nos abre constantemente nuevas puertas y esto ha permitido evolucionar al proyecto Teletavi Doctor Juan Miguel Ruiz Nodar — Jefe de sección de Hemodinámica del Hospital de Alicante

Valvulopatía degenerativa

La estenosis aórtica severa es la valvulopatía degenerativa más frecuente en las sociedades occidentales, principalmente por su asociación con la edad.

«Con nuestra IA y mediante nueve preguntas diseñadas por el equipo clínico (formado fundamentalmente por el doctor Ruiz, la enfermera intervencionista Raquel Samper y la doctora Marta Herrero) realizamos llamadas quincenales que permiten detectar la evolución de la enfermedad en cada paciente y priorizar su implante si es necesario».

Hasta ahora han realizado el seguimiento de 255 pacientes y han priorizado a 46 de ellos, «personas que no habrían llegado en condiciones óptimas al procedimiento o que, en el peor de los casos, podrían haber fallecido antes de recibir la cita». Incide en ello Raquel Samper, investigadora del grupo 3 de Isabial y coordinadora de Enfermería de la sección de Hemodinámica. «Este seguimiento salva vidas. Son aproximadamente dos minutos y diez segundos de conversación que, como decimos, marcan la diferencia».

Priorizamos a pacientes que no habrían llegado en condiciones óptimas al procedimiento o que, en el peor de los casos, podrían haber fallecido antes de recibir la cita Raquel Samper — Coordinadora de Enfermería de Hemodinámica e investigadora de Isabial

El seguimiento tras el implante TAVI como de la lista de espera se realiza dentro del día a día de trabajo de las dos salas de cateterismo.

Esta tarea «exige una gran actitud y compromiso por parte del personal sanitario. Afortunadamente, para nuestros pacientes y para nuestro hospital, nuestra unidad de Hemodinámica es una sección que trabaja con un propósito común y con la mirada puesta en la excelencia», remarca la enfermera.

La doctora Marta Herrero realiza el seguimiento de pacientes a través del asistente virtual / INFORMACIÓN

Mejor publicación

Este proyecto acaba de recibir un reconocimiento a la mejor publicación según el Journal Citation Report (JCR) en el «VIII Día de la Investigación Clínica» de Isabial, celebrado recientemente, y forma parte de la tesis doctoral de la doctora Marta Herrero, cardióloga investigadora del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria.

La sección de Hemodinámica del Hospital Doctor Balmis, integrada en el Servicio de Cardiología, se ha especializado progresivamente en la implantación de esta válvula aórtica percutánea, utilizada en pacientes con estenosis aórtica, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. Este año han intervenido alrededor de 300 pacientes con esta patología, y se estima un incremento del 20% para 2026.

Esta técnica mínimamente invasiva se está extendiendo cada vez a un mayor número de pacientes (personas por encima de los 75 años y también a quienes tienen riesgo de someterse a una cirugía convencional) y, frente a esta última, reduce complicaciones y días de estancia hospitalaria.

El Hospital de Alicante es el único que lleva a cabo este procedimiento en la provincia dado que necesita la intervención de todo un equipo de profesionales, radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos clínicos, enfermería especializada y especialistas como cirujanos vasculares y neurorradiólogos para atender las posibles complicaciones.

Especialización

Los hospitales terciarios o altamente especializados, como es el caso del Doctor Balmis, deben avanzar hacia un modelo de atención más reflexivo, cercano y humanizado para la amplia población a la que dan servicio, dado que hay que atender a la dispersión geográfica propia de estos hospitales.

«Necesitamos nuevas formas de cuidado centradas verdaderamente en los pacientes y familias, que nos acerquen a ellos, pero evitándoles kilómetros. En esta sección hemos logrado, gracias al esfuerzo conjunto del personal de enfermería y medicina, acortar esa distancia. Lo hemos hecho evitando desplazamientos innecesarios a nuestros pacientes y sus familias mediante el uso de nuestra asistente virtual con voz, nuestra IA»», comenta el equipo investigador.

Por este motivo, desde el año 2023 han desarrollado este trabajo de investigación y seguimiento de pacientes sometidos a implante TAVI mediante inteligencia artificial.

«Los resultados respaldan el uso de la IA en el seguimiento de pacientes con el implante. El asistente clínico virtual por voz se muestra como una herramienta prometedora en la mejora de la atención tanto de enfermería como médica, que contribuye al bienestar de los pacientes».

De referencia para ntervencionismo coronario Enfermeras como Raquel Samper se han especializado en intervencionismo coronario. Son profesionales muy especializadas y muy cotizadas en los hospitales por su capacitación. Tal y como explica, el intervencionismo coronario, especialidad cardiológica que trata las enfermedades de las arterias del corazón utilizando técnicas mínimamente invasivas, no tiene nada que ver ahora con el que se realizaba hace 23 años, cuando ella empezó. Así, señala la profesional que implantar una válvula aórtica de manera percutánea (a través de la piel), como se hace ahora, era impensable hace años «y actualmente se ha convertido en nuestra rutina». Es la patología que más les gusta solventar porque el tipo de paciente es muy frágil y la intervención les da mucha calidad de vida respecto a su enfermedad coronaria. Estructuralmente, en la patología del corazón se trata la válvula aórtica, la mitral, el cierre de orejuela y el cierre de forámenes oval, que son procedimientos cardíacos percutáneos para prevenir eventos embólicos. «Se hace mucha patología estructural». La sección de Hemodinámica está integrada en el servicio de Cardiología del Hospital de Alicante, de referencia para toda la provincia en este tipo de implantes de válvula aórtica. Los especialistas tratan tanto patología isquémica como estructural en los pacientes a lo que atienden. La primera de ellas se trata a través del Código Infarto y la estructural engloba todo lo que conlleva esa parte de «arreglo» de las cavidades del corazón y sus válvulas.

Fragilidad

Este modelo de trabajo que comenzó hace dos años con los pacientes más frágiles aporta datos que confirman que se han logrado altas precoces, entre las 24 y 48 horas posteriores al implante de válvula aórtica transcatéter en casos de estenosis aórtica severa, garantizando un seguimiento estrecho y de calidad mientras el paciente se encuentra en su hogar.

«Nuestro objetivo es que los pacientes y sus familias vivan el alta precoz de manera tranquila, humanizada y acompañada por el mismo equipo que realizó el procedimiento. Nuestra misión es que los pacientes disfruten de ese tiempo extra que el implante les da. Porque para nosotros un alta precoz no puede darse a cualquier precio: solo es válida si va acompañada de un seguimiento estricto por parte de los profesionales responsables del procedimiento», finalizan los profesionales.