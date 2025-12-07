Manzanares, la figura del toreo que se convierte en el primer embajador de la hoguera Mercado Central: "Es un orgullo"

"Es un honor para mí que me tengan tanto cariño en Alicante y poder formar parte de la historia de una de las hogueras más emblemáticas de mi tierra". Con un sentido agradecimiento a la comisión de la hoguera Mercado Central, el matador de toros José María Manzanares ha recibido el reconocimiento de “Ambaixador”, una distinción que, a partir de este año, se ha puesto en marcha para proyectar la imagen de la comisión en el camino hacia su centenario, que se celebrará en 2028.

Un año que une simbólicamente a la hoguera con el torero alicantino, ya que ese mismo 2028 se cumplirán los 25 años de su alternativa, un periodo que ha servido para ver cómo ha construido su carrera profesional de manera individual, tomando la relevancia de su padre como inspiración, pero buscando su propia manera de torear, la que le ha abierto las puertas de la grandeza y ha colocado su nombre en lo más alto de la tauromaquia.

Para celebrar este homenaje fogueril, la comisión ha llevado a cabo en la mañana de este domingo un acto de presentación que contó con la presencia del propio José María Manzanares, las Belleas del Foc 2026 y una amplia representación de la cultura y la sociedad alicantina, que no quisieron perderse la cita en el restaurante Diurno de Alicante. El momento central de la ceremonia fue un mano a mano entre el periodista especializado y colaborador de INFORMACIÓN, José Germán Estela, y el propio matador.

"Actos como este hacen que la tauromaquia rompa su endogamia, por lo que es todavía más importante que una figura como la de Manzanares sea reconocida de esta forma, uniendo todavía más el nombre del arte del toreo con la sociedad", apuntó Estela antes de comenzar a repasar la trayectoria profesional y personal del homenajeado, que contó con un vídeo donde se mostraban todos sus éxitos en el tendido, con imágenes del fotógrafo taurino Antonio Vigueras.

Un célebre alicantino con su tierra por bandera

El mano a mano entre periodista y torero se sucedió de una manera natural, como un lienzo en blanco donde el diálogo y la complicidad comenzaban a generar los trazos que forman la pieza artística. Y, cómo no, su Alicante natal estuvo muy presente durante todo su discurso, entre lamentos y alegrías. "Mi labor profesional me obliga a estar tres cuartas partes del año fuera de mi tierra y alejado de mi gente, por lo que es todo un orgullo ver cómo todavía se me respeta de esta manera en el lugar que me vio nacer", apostilló Manzanares.

José María Manzanares, embajador de la Foguera Mercado Central / Héctor Fuentes

Porque para él "ningún otro sitio posee la luz que tiene mi tierra" y asegura que, pese a las plazas históricas que le han visto pisar el ruedo, como Madrid o Sevilla, "torear en Alicante es todavía más importante que hacerlo en cualquiera de ellas". Es algo más que una terna: pisar el tendido del coso alicantino "es un compromiso con mi gente", y se lamenta por no haber realizado todavía en Alicante una faena de esas que se recuerdan toda la vida. "Ojalá llegue en un futuro con uno de estos toros que me gustan", admitió.

Una respuesta cargada de humildad, pese a que el alicantino se despidió de la Feria Taurina de Hogueras de este año cuajando una de sus mejores tardes, cortando cuatro orejas y brindando su mejor versión al respetable. Pero si algo tiene esta profesión es el sentido de la perfección, y asegura que "nunca hay una faena mía que haya visto en vídeo y que me haya gustado; busco siempre cualquier mínimo error para mejorar".

Una oportunidad de expansión para las Hogueras de Alicante

La comisión de Mercado Central ha creado este proyecto de embajadores con la intención de fortalecer los vínculos entre la sociedad alicantina y la cultura, y de situar la festividad de Hogueras en un escaparate nacional e internacional. El torero José María Manzanares y el futbolista Pedja Mijatović son los dos primeros rostros que se alcanzan el estatus de "Ambaixadors", y la comisión ha adelantado que un tercer nombre, proveniente del mundo de la cultura y la televisión, se dará a conocer en las próximas semanas.

De esta manera se refuerza la imagen de la fiesta alicantina, además de la del propio toreo. En este sentido, en el acto también participó David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, quien admitió sentirse "encantado" con el proyecto y sacó pecho por la defensa de una Feria de Hogueras "que es parte de nuestro sentir cultural". Además, puso de manifiesto una de las novedades que ha llevado a cabo la federación bajo su cargo: "recuperar la asistencia de la Bellea del Foc al día grande de la Feria".