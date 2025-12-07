Ni rastro del cobro por visitar el castillo de Santa Bárbara en los presupuestos de Alicante

Al Ayuntamiento de Alicante se le sigue complicando el cobro de entradas por acceder al castillo de Santa Bárbara. El monumento, el más visitado de la Comunidad Valenciana, sigue batiendo récords de visitantes año tras año sin que, por el momento, las arcas municipales perciban ingreso alguno por su éxito.

Pese a las intenciones del ejecutivo municipal de establecer un coste de acceso a los turistas (asegurando que los alicantinos estarían exentos de su pago), este no llegará, al menos, hasta el 2027. Es lo que se desprende del borrador de los presupuestos municipales del próximo año, presentado esta misma semana por el equipo de gobierno de Luis Barcala. Salvo modificación de última hora, el texto no contempla en el capítulo de ingresos (en el que se estima la recaudación del Ayuntamiento para el próximo ejercicio) ni un solo euro por este concepto. De aprobarse las cuentas con dicha configuración, la medida se pospondría, al menos, hasta 2027.

La idea de fijar un precio de acceso a la fortaleza se puso sobre la mesa ya en el pasado mandato, con el gobierno bipartito del PP y Ciudadanos al frente del Ayuntamiento. En diciembre de 2021, el expediente técnico para la implantación de una línea de autobús de acceso a la fortaleza ya incluía dicha previsión. Sin embargo, el entonces portavoz del ejecutivo, Antonio Manresa, afirmó que «en la licitación se habló de tasa porque tenía que ver con actividades que se querían hacer y se incluyó en un informe porque Intervención siempre pide alguna contraprestación», no obstante, aseguró también que «de momento, está parada».

El interior del castillo de Santa Bárbara, en Alicante, en una imagen de archivo. / David Revenga

Ya en este mandato, fue el propio Barcala quien abrió la puerta al cobro por primera vez, en mayo del pasado 2024. En ese momento, el regidor popular reconoció a los medios de comunicación que su equipo de gobierno estaba buscando la fórmula para rentabilizar el éxito de Santa Bárbara. «Es un tema que está en estudio», manifestó la concejala de Turismo, Ana Poquet, aunque aclaró que «ese posible cobro por el acceso al castillo se plantearía siempre para los turistas, no para los alicantinos». La entonces portavoz de los populares indicó que «habría que estudiar la fórmula, en caso de hacerlo, para que sea posible de esa manera». La propuesta, aunque se encontraba en «fase embrionaria», convenció a la oposición, que desde el principio del mandato ha incidido en repetidas ocasiones en la urgencia de establecer algún tipo de «tasa turística» para que el éxito internacional de Alicante repercuta de manera positiva a sus habitantes.

Pese a ese aparente «consenso» político, el expediente presenta escasos avances desde entonces. Ya en septiembre de este 2025, el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Alicante (TEAM), órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas, rechazó incluir en la ordenanza una exención exclusiva al pago para los alicantinos.

En concreto, el informe, en respuesta a una petición de la Concejalía de Economía y Hacienda, subrayaba que «sería contrario al principio de reserva de ley y al principio de igualdad». Una circunstancia que ha paralizado por completo la tramitación de esta medida, que sí se aplica en otros monumentos del territorio nacional y que, de acuerdo con el borrador de presupuestos del 2026, tampoco será una realidad en el próximo año.