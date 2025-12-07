El tiempo en Alicante: domingo de sol y buenas temperaturas en toda la provincia

La provincia de Alicante arranca este domingo 7 de diciembre, bajo un escenario marcado por las buenas temperaturas. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa la primera parte del día bajo intervalos nubosos. Con el paso de las horas, el cielo se irá abriendo, especialmente en el sur y en áreas del centro de la provincia, dejando una tarde más estable y luminosa.

Las temperaturas ascienden respecto a jornadas anteriores. El viento, que sopla desde el noroeste en el litoral, será más apreciable por la tarde, mientras que en el resto de comarcas se espera una situación de viento flojo variable.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina permanece parcialmente soleada, con temperaturas que hoy rondarán los 12 °C de mínima y subirán hasta cerca de los 22–23 °C de máxima hacia mediodía. El día será estable y seco, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones destacables.

El tiempo en Elche

En Elche se espera un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre unos 12 °C de mínima y hasta unos 22–23 °C de máxima. Se prevé un ambiente templado, con cielos despejados y vientos suaves — un domingo bastante agradable.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día mayormente soleado, con mínima en torno a 13–14 °C y máxima alrededor de 20–21 °C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo — ideal para pasear por la costa o la ciudad.

El tiempo en Elda

Para Elda se prevé un día soleado, con mínimas cerca de 12 °C y máximas llegando a los 20–22 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presenta un día despejado, con temperaturas que irán de mínima 14 °C a máxima cercana a 21–22 °C. El viento será débil, lo que deja una jornada tranquila y templada para paseos o actividades al aire libre.

El tiempo en Orihuela

Hoy en Orihuela se espera un día con cielos algo nubosos o con nubes ligeras. Las temperaturas rondarán mínima de 15 °C y máxima de unos 22 °C. El ambiente será suave y sin lluvias, aunque la previsión general para diciembre marca que el clima tiende a ser más fresco.

El tiempo en Alcoy

Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 9–10 °C y máxima cercana a 20 °C. Cielos despejados, sin lluvias, y viento moderado del suroeste — un día bastante agradable para ser diciembre.

El tiempo en Dénia

En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 12–13 °C y máxima de 18–19 °C. La tarde será algo más fresca, con ambiente tranquilo y estable.