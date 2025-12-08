Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hoguera Don Bosco, ganadora de los "playbacks" de Hogueras en categoría Única

El Centro de Tecnificación acogió la última de las finales del certamen artístico

Actuacion de la hoguera Don Bosco

Actuacion de la hoguera Don Bosco / VIGUERAS

Patricia Páramo

La hoguera Don Bosco se ha alzado con el primer premio de los "playbacks" en categoría Única, tal y como ha dado a conocer la Secretaría General de la Federación de Fogueres tras concluir el espectáculo celebrado este lunes en el centro de tecnificación.

El jurado de modalidad única del XXXVII Certamen Artístico "Fogueres de Sant Joan" , ha considerado otorgar los siguientes premios:

  • 1. Hoguera Don Bosco
  • 2. Hoguera L'Harmonia San Gabriel
  • 3. Hoguera Pla Metal
  • 4. Hoguera Portuarios Pla del Bon Repós
  • 5. Hoguera Foguerer Carolinas
  • 6. Hoguera José Ángel Guirao
  • 7. Hoguera Via Parc- Vistahermosa
  • 8. Hoguera Ciudad de Asís
  • 9. Hoguera Altozano Sur
  • 10. Hoguera Hernán Cortés
  • 11. Hoguera Carolinas Altas
  • 12. Hoguera Mercado Central
  • 13. Hogueras Benalúa/ San Blas
  • 14. Hoguera Nou Alipark
Final de los "playbacks" de Hogueras en modalidad Única

Final de los "playbacks" de Hogueras en modalidad Única

Ver galería

Final del Certamen Artístico en modalidad Única / Vigueras

Además, se han concedido los siguientes premios especiales:

  • Premio al mejor vestuario y estilismo: Hoguera Altozano Sur
  • Premio a la mejor interpretación: Hoguera L'Harmonia San Gabriel
  • Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía: Hoguera Pla Metal

Con la gala de hoy se pone el punto y final a tres días de intensa actividad artística en la que la hoguera Polígono San Blas resultó ganadora en la modalidad Adulta, mientras que en el apartado de Infantil el triunfo fue para Sagrada Familia.

