Los hosteleros de Alicante "respiran" con el nuevo horario de las terrazas y los vecinos piden control y limpieza

Uno de los últimos acuerdos entre el PP y Vox en Alicante, en este caso para modificar la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, cambiará considerablemente las condiciones de la hostelería de la ciudad: la temporada de verano se extenderá dos meses y medio más, hasta abarcar la mitad del año. En concreto, de acuerdo con el expediente aprobado la pasada semana en la Junta de Gobierno Local, las terrazas de los locales de toda la ciudad podrán permanecer en la vía pública hasta la 1:30 de la madrugada, entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre. El resto del año, su cierre deberá anticiparse media hora: a la 1:00.

Una noticia que ha sido bien recibida en el sector hostelero, donde hasta ahora se han mostrado críticos con las últimas decisiones del ejecutivo municipal, después de que el pasado año se llevase a cabo la primera modificación de la ordenanza, pactada entonces por el PP y Compromís, en la que se reducía el horario de los veladores de forma generalizada en toda la ciudad. Un recorte al que, posteriormente, se sumó el inicio de la tramitación de las Zonas Acústicamente Saturadas en el Casco Antiguo (ya en vigor, aunque a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre ella) y en el entorno de la calle Castaños, aún pendiente de visto bueno definitivo.

"Por fin un poco de oxígeno, que no está mal", señala Manuel Paredes, trabajador de un local de hostelería en el entorno de la avenida del pintor Xavier Soler. "Al final en Alicante hace buen tiempo durante casi todo el año y la gente quiere salir a tomar algo y pasarlo bien con los suyos", añade.

En la misma línea, Rosmary Rojas, empleada de una cafetería en la zona de Bulevar del Pla, cree que será positivo para el negocio: "Nuestros clientes son, en su gran mayoría, familias con hijos. No tiene sentido recortar los horarios cuando en Alicante mucha gente sale a cenar y después alarga tomando algo más", opina.

Los vecinos piden control

Pese a que los vecinos de distintos barrios de la ciudad difieren sobre la idoneidad de los horarios, en lo que sí coinciden es en la necesidad de que el Ayuntamiento aplique mayor control a las cuestiones derivadas del ocio nocturno: principalmente, el ruido, la seguridad y la limpieza.

José Caracena, de Playa de San Juan, asegura que su colectivo "no entra en si se amplía el horario o no, sino en si origina molestias a los vecinos". En este sentido, afirma que "preocupa más el botellón que las terrazas, por lo que hay que controlar el ruido porque sí que es verdad que molesta". En cualquier caso, sostiene que "no preocupa demasiado" el aumento del horario, "siempre y cuando se respete el ruido". En la misma línea, Ernesto Jarabo, de la Albufereta, indica que "como Alicante es una ciudad turística y de servicios" no le parece una mala medida "si se vigilan los horarios, limpieza y seguridad".

Más críticos se muestran con la medida fuera de la zona de playas. Jesús Martín-Estudillo, de la asociación de vecinos del Mercado Central, entiende que "El Ayuntamiento, teniendo estas permisividades hacia los negocios de tipo turístico, está invitando a los vecinos de los barrios más afectados por el turismo a irse de la ciudad o mudarse a otras zonas".

En ese sentido, apunta que el conflicto del ruido es un problema de gravedad: "Tenemos casos de vecinos que tienen serios trastornos a causa de los problemas que acarrean los ruidos nocturnos de algunos establecimientos".

De igual modo, Joaquín Gracia, de Carolinas Bajas, cree que se trata de un conflicto relacionado con el "modelo económico" de Alicante. Aunque esta cuestión no resulta "de gran incidencia" para el entorno de su barrio, "evidencia y potencia" lo que el turismo "supone para esta ciudad". El representante vecinal cree que debe priorizarse "la sana convivencia que debe procurarse a los vecinos" y que, por lo tanto "no se debe decidir unilateralmente sobre el derecho al descanso y el bienestar de los residentes", en alusión al pacto del PP y Vox.

"Es un no rotundo"

En San Blas, Encarni López manifiesta su "no rotundo" a la ampliación de la temporada. "No me parece correcto, ya que a los ciudadanos que residen en Alicante les afecta el ruido causado por estar en la calle consumiendo". Una costumbre que, para López, hace que la ciudad "se esté convirtiendo en un lugar para el turista", lo que considera "muy lamentable".

Desde Alipark, Diego Ardanaz opina que "el Ayuntamiento vuelve a gobernar de espaldas a los barrios". El portavoz vecinal sostiene que "alargar la temporada de verano hasta noviembre y empezarla en mayo, permitiendo terrazas hasta la 1:30, es priorizar los intereses de unos pocos frente al derecho básico al descanso de miles de vecinos".

Ardanaz apunta que la medida llega, además, "en un momento especialmente crítico, con el asunto del ruido en los tribunales y los sonómetros por encima de lo permitido". Con todo, argumenta que "antes de ampliar horarios, el Ayuntamiento debería garantizar mediciones objetivas, inspecciones reales y un plan efectivo para reducir el ruido que los vecinos soportan cada día".

Tras el anuncio del acuerdo del PP y Vox, la decisión debe ser aprobada definitivamente por el Pleno municipal para su entrada en vigor de forma permanente. A partir de ese momento, afectará a las terrazas y negocios de toda la ciudad, exceptuando aquellos puntos en los que se establezcan limitaciones adicionales, como las Zonas Acústicamente Saturadas. "Hemos determinado dos temporadas, lo que denominamos 'alta' y 'baja' atendiendo a la convivencia vecinal y a los sectores sobre todo comerciales", señaló la pasada semana la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, quien consideró que las novedades impulsadas "atienden a todos los intereses".