¿Cómo de larga es la lista de espera para un trasplante de córnea en Alicante?

La Organización Nacional de Trasplantes ha recopilado por primer año información sobre el volumen de la lista de espera para trasplantes de córnea, según la cual a 31 de diciembre de 2024 había 1.394 personas en España pendientes de una donación para volver a ver. La Comunidad Valenciana es la que tiene a más pacientes pendientes de esta intervención, medio millar (36 % del total).

Así figura en el balance hecho público por el Ministerio de Sanidad, que destaca que un solo donante de tejidos, y las córneas lo son, puede ayudar a cerca de 100 personas. Este tipo de trasplante es una terapia consolidada en el sistema sanitario público y, en ocasiones, la única alternativa terapéutica disponible para el paciente.

La provincia es una de las que más donantes registra de huesos, válvulas cardíacas, piel y placenta

La lista podría ser mayor para recibir una nueva córnea pero la donación de esta membrana del ojo ha aumentado en Alicante en el último año gracias a las campañas para captar a un nuevo perfil de donante del que hasta ahora se prescindía como son los enfermos que fallecen de cáncer, patologías respiratorias y cardíacas muy avanzadas, o de neurodegenerativas como la ELA, siempre en casos sin riesgo de transmisión.

Gracias a ello, la demora para esta intervención se sitúa en unos nueve meses, que es elevada pero que ha bajado del año, plazo en que estaba instalada hasta hace poco. Datos que ratifica la memoria de la OMT pues las donaciones de córnea o esclera tras fallecer experimentaron un incremento del 12%, con nuestro territorio como tercero del país. Medio millar de donantes fallecidos aportaron 1.020 córneas.

Un solo donante de tejidos puede ayudar a más de cien personas

En vida

En toda España 7.429 personas donaron tejidos para trasplante, de los que casi 1.500 lo hicieron en vida, lo que se corresponde con una tasa de 152,6 por millón de población.

Su generosidad permitió la realización de 54.474 implantes de todo tipo de tejidos para diferentes aplicaciones clínicas, tal y como figura en la memoria. Se trata de la actividad de donación de tejidos más elevada de la historia.

A diferencia de los órganos, los tejidos pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, asegurando su calidad y seguridad para que los especialistas puedan solicitarlo para el tratamiento de los pacientes en el momento adecuado. En la actualidad, en España son 94 los establecimientos que procesan y almacenan tejidos, 239 los centros de obtención y 933 los centros de implante que cuentan con la autorización específica para realizar esta actividad.

La Comunidad Valenciana es la tercera del país en donación de tejidos tras el fallecimiento, con unas cifras que se han incrementado en un 13 %, tras Cataluña y Navarra. En 2024 fueron exactamente 521 donantes fallecidos entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón; por 126 vivos; y tres pediátricos.

Hueso

El tejido osteotendinoso (mayoritariamente hueso) es el más numeroso en cuanto a disponibilidad y uso clínico. El que con más frecuencia se dona en vida es la cabeza femoral por parte de personas que se someten a cirugía de prótesis de cadera. En la Comunidad hubo 104 donantes fallecidos en 2024, 120 vivos y un niño.

Así, actualmente la Comunidad cuenta con 966 estructuras óseas disponibles; 382 tendones o ligamentos; 668 unidades de material óseo de relleno; 212 cabezas de fémur; 22 meniscos y 174 calotas (hueso del cráneo) para las necesidades de los pacientes.

La mayoría de intervenciones realizadas con este tejido son de cirugía ortopédica y maxilofacial, y en 2024 ascendieron a 28 entre las tres provincias. Pueden usarse también para procedimientos de cirugía dental, implantes principalmente.

Las cicatrices de un trasplante / Pilar Cortés

Además, en174 casos se realizó obtención de calota, hueso del cráneo, de fallecidos o, en algunos casos, autológos (del propio paciente) para injertos craneales tras un ictus, por ejemplo.

Piel

También hubo donaciones de piel para implantes de tejido cutáneo con 45 pacientes en la Comunidad que donaron su piel. Su uso mayoritario es para el tratamiento de heridas y quemaduras y en 2024 se realizaron en las tres provincias 18 intervenciones de este tipo.

En cuanto a las reservas, hay 58.043 centímetros cuadrados disponibles en el banco de tejidos.

Gándulas endrocrinas De los datos declarados, solo Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana han confirmado haber realizado en 2024 la extracción de algún tipo de tejido no incluido en las secciones anteriores de este informe de la Organización Nacional de Trasplantes. El más habitual fue el tejido paratiroideo, glándulas endocrinas situadas en el cuello.

Bebés donantes

La donación de tejido cardiaco es otra de las opciones con pacientes pediátricos que aportaron válvulas cardiacas ya que, con frecuencia, bebés de pequeño tamaño cuyos padres solicitaron la donación de sus órganos, pero no pudieron ser donantes de corazón por diferentes motivos, sí pudieron dar este tipo de tejido. El reemplazo de válvulas cardíacas es el procedimiento más habitual para que el que se utiliza. También se destinan a la reconstrucción cardiaca.

Día del donante de órganos y tejidos en Alicante / Héctor Fuentes

En total fueron 11 los donantes de tejido cardíaco en la Comunidad, todos adultos fallecidos que aportaron su válvula aórtica. Asimismo, se registraron donaciones de segmentos vasculares (arterias y venas), un gesto que permite los implantes de tejido vascular: entre las provincias de Alicante, Castellón y Valencia se registraron 29 intervenciones de este tipo. Es la segunda comunidad en disponibilidad tras Cataluña.

La placenta también se dona, y su uso mayoritario es la aplicación de gotas de extracto de membrana amniótica para uso oftalmológico. Seis mujeres donaron en 2024 su membrana amniótica en la Comunidad. Ahora mismo hay 133 disponibles para aplicación clínica.