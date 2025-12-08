Los médicos inician una huelga hasta el viernes para mejorar sus condiciones laborales

Los médicos de Alicante y de todo el país iniciarán este martes una huelga de cuatro días para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado un parón hasta el viernes, 12 de diciembre, en plena subida de los casos de gripe y después de varios días de huelga durante los meses de junio y octubre.

El colectivo insiste en conseguir un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación, que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.

Por su parte, los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones, con una primera concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 16 de diciembre, ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras. También el Sindicato Médico ha anunciado concentraciones cada 15 días.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Servicios mínimos

Los servicios mínimos serán en los hospitales del 50 % de la jornada habitual para los servicios de salas de hospitalización, servicios de Farmacia Hospitalaria, Unidad de Hospitalización a Domicilio, Consultas Externas, Centros de Especialidades y Centro de Transfusiones. Por su parte, los servicios de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, programa de trasplantes, hospital de día, quirófanos programados prioridad 1 y Oncología funcionarán como una jornada habitual, mientras que Servicios Centrales Urgentes, Quirófano de urgencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios como un domingo.

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), es decir, los servicios de urgencias de Atención Primaria que abren cuando acaban los centros de salud trabajarán como una jornada habitual.

Precisamente, los centros de salud y los consultorios auxiliares estarán al 50 % de la jornada habitual. Los CICU-SAMU como una jornada habitual y en los Servicios Centrales, laboratorios y servicios de diagnóstico por imagen al 50 %.