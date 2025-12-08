Descubre Navalia: el pueblo donde vivir la Navidad en Alicante

Imagina un pueblo que solo aparece una vez al año, justo cuando la primera luz de la Estrella de Navidad se refleja sobre el Mediterráneo. Imagina vivir la Navidad frente al mar. Todo ello es posible en un enclave efímero que surge en el Puerto de Alicante y que invita a cruzar una frontera invisible donde la imaginación toma forma.

Ese lugar tiene nombre. Se llama Navalia y del 12 de diciembre al 6 de enero se instala en El Muelle Livecomo el destino imprescindible para vivir la Navidad en Alicante.

¡Acompáñanos a descubrir este pueblo navideño!

El cruce mágico entre Norte y Oriente

Primero, debes saber que Navalia el único lugar donde confluyen las rutas del Norte y de Oriente. Y solo aparece una vez al año. Por eso este pueblo es distinto a cualquier otro.

Papá Noel descansa en una casa donde el aroma a galletas recién hechas se mezcla con el sonido del fuego encendido, mientras revisa las cartas que llegan sin pausa.

Muy cerca, los Reyes Magos afinan mapas, revisan estrellas y preparan cofres entre telas viajeras y luz de antorchas. Es el único espacio donde ambos universos conviven sin prisa, como si el tiempo se detuviera.

Plaza de la Estrella: la entrada a un nuevo mundo

El recorrido empieza en la Plaza de la Estrella. Allí se levanta un Gran Árbol de Navidad que ilumina el inicio del viaje. El punto perfecto para detenerse y tomar la primera foto, para el primer abrazo, para el instante en el que todo empieza a sentirse diferente.

La pista de patinaje sostenible: el corazón del pueblo

El corazón de Navalia es una pista de patinaje sostenible que no usa agua ni frío artificial. Es una superficie sintética que ofrece la misma sensación que el hielo tradicional, pero sin impacto ambiental.

Aquí las familias pueden compartir risas y pasos torpes e incluso algunas caídas divertidas que se convertirán en recuerdos. La pista está rodeada de casitas iluminadas, música navideña y un ambiente que mezcla tradición y modernidad.

El Barrio de los Oficios: artesanía viva

Uno de los rincones más queridos es el Barrio de los Oficios, un pequeño conjunto de casitas donde se trabajan madera, cuero, papel y dulces. Aquí podrás participar, aprender y crear tus propias piezas navideñas. Este barrio huele a tradición y a trabajo paciente, a un tipo de Navidad que se conserva en cada detalle.

El Muelle Live se presenta como el destino imprescindible para vivir la Navidad en Alicante. / INFORMACIÓN

Vive la magia en el Puerto Digital

Si algo define la propuesta de El Muelle Live es su visión de unir tradición y tecnología. Para adentrarte en el Barrio del Puerto Digital tendrás que cruzar un arco de luz y bruma donde te sumergirás en un entorno de Realidad Virtual.

Allí podrás subir al trineo de Papá Noel, viajar en el Tren Polar, recorrer la fábrica de los elfos o seguir la Estrella de Navidad junto a los Reyes Magos. Es una de las experiencias más sorprendentes de Navalia por quienes buscan vivir la Navidad en Alicante con un toque de magia.

Del Norte a Oriente: dos hogares en un mismo pueblo

En el Barrio del Norte podrás visitar la Casa de Papá Noel, cálida y acogedora, llena de mapas, juguetes y cartas. A las afueras, el Barrio de Oriente, el Campamento Real se despliega entre antorchas y cofres. La mezcla de misterio, tradición y aventura convierte este espacio en una parada obligada.

La Lonja del Sabor: el espacio gastronómico

La Lonja del Sabor es el espacio donde hacer una pausa, podrás disfrutar de propuestas gastronómicas para todos los gustos. Un espacio gastronómico pensado para descansar, compartir y seguir disfrutando del ambiente navideño. Un respiro necesario antes de volver a perderse por las calles de este enclave navideño.

Y, cuando las fiestas terminan, Navalia se desvanece entre la bruma del puerto. No deja rastro, solo recuerdos y la certeza de que volverá. Quienes ya lo han vivido saben que Navalia es real, aunque solo exista unas semanas al año frente al Mediterráneo.

El Muelle Live continúa la emoción

Y cuando la magia de Navalia se apaga, en El Muelle Live la emoción continúa. Conciertos, espectáculos, mercados y experiencias para todos los públicos llenan una programación que no deja de crecer. Desde el vibrante tributo Las Guerreras K-Pop el 21 de diciembre, hasta grandes citas como La Fúmiga (27 de marzo), Miguel Ríos (29 de mayo) o la esperada Gira OT 2025 el 17 de julio.

Un calendario lleno de momentos para disfrutar, compartir y celebrar durante todo el año. Porque el regalo perfecto no se envuelve: se vive en El Muelle Live. Empieza aquí tu mejor 2026. La programación completa y la venta de entradas pueden consultarse en su web oficial.