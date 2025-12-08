Los nuevos radares de Alicante ponen 15.000 multas en nueve meses

Los nuevos radares instalados en las principales arterias de entrada y salida de Alicante han sorprendido en sus nueve primeros meses de funcionamiento, entre el 17 de enero y el 17 de octubre, a 15.074 conductores rebasando los límites de velocidad legales.

Desde la concejalía de Movilidad Urbana se ha valorado positivamente su implantación, considerando que "se ha conseguido bajar la velocidad de paso establecida en 50 kilómetros por hora" y, a su vez, "mejorar la seguridad vial, además de reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire". Los dispositivos han detectado en este periodo una media de 55 incumplimientos diarios, frente a los 134 alcanzados durante el periodo de prueba previo a su puesta en servicio.

El concejal del área, Carlos de Juan, ha resaltado que "se mantiene la tendencia en la reducción de la velocidad de los vehículos". Los radares que han detectado el mayor número de infracciones en estos nueve mes de funcionamiento han sido los instalados a la altura de Vistahermosa, en la avenida de Denia, con 9.448 sanciones; seguidos de los de la avenida de Elche, con 4.319; el de la avenida Caja de Ahorros, frente al colegio privado Ángel de la Guarda, con 656 sanciones; y el de la avenida de Villajoyosa, con 651.

Carlos de Juan ha explicado que "en una primera valoración de funcionamiento de los radares en estos nuevos meses se evidencia un mantenimiento generalizado en la reducción de la velocidad por debajo de los límites establecidos de 50 kilómetros por hora " y, por tanto, "una mejora de la seguridad vial, la reducción del riesgo de accidentes y la calidad del aire, además de bajar la contaminación sonora".

Nuevos dispositivos

El 17 de enero entraron en funcionamiento las cuatro zonas de radar instaladas para el control de la velocidad, limitada a 50 kilómetros hora en los principales accesos a la ciudad. Estos aparatos son intercambiables y el contrato para su suministro y colocación fue adjudicado en septiembre de 2024: se adquirieron cuatro nuevos equipos cinemómetro multicarril de efecto doppler sobre cabina de poste para el control de velocidad de tráfico a la mercantil Smartpol Gestión S.L., por un importe total de 290.673,77 euros.

Además de los cuatro radares, el contrato también permitió la instalación de cinco nuevos postes para albergarlos, dos en las avenidas de Denia, a la altura de Vistahermosa; otros dos en la avenida Caja de Ahorros; y un quinto en la avenida de Villajoyosa, en la cantera. Alicante dispone además otros siete postes habilitados para albergar radares fijos: tres en la avenida de Elche, uno en la avenida de la Universidad, uno en la avenida de Denia (La Goteta), otro en la avenida de Villajoyosa y el último en la avenida de La Goleta en el Cabo de la Huerta, arteria de acceso a Playa de San Juan.