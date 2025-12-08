El PP de Alicante pregunta por la limpieza o la seguridad con la vista puesta en las elecciones de 2027

El Partido Popular de Alicante comienza a sondear a los vecinos de la ciudad de cara al último ejercicio antes de las próximas elecciones municipales, en 2027. La formación organiza una carpa informativa en el barrio de San Blas en la que consulta a los participantes sobre cuestiones como la limpieza o la situación de las infraestructuras y las zonas verdes, al mismo tiempo que reparte propaganda en la que señala al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el "tasazo" de la basura.

En el encuentro se repartió una "Encuesta de satisfacción de Alicante" anónima, en la que los participantes únicamente debían indicar su barrio y su edad para responder. Entre los asuntos que se pusieron sobre la mesa, los populares consultaron sobre el servicio de limpieza, la seguridad, el mantenimiento de las aceras y las calzadas o las zonas verdes de la ciudad. En el cuestionario, los asistentes debían valorar de cero (muy malo) a cinco (muy bueno) los ámbitos señalados. Además, se ofrecía un espacio libre para que los vecinos añadieran comentarios o sugerencias de temática libre.

Al margen de la consulta pública, el Partido Popular también trató de desligarse de una de las grandes polémicas de los últimos meses: el "tasazo" de la basura. Los asistentes a la carpa repartieron también distintos carteles en los que se señalaba directamente al Gobierno de España por la subida del recibo: "Lo impone Sánchez, lo pagas tú", reflejaba la propaganda repartida, de color rojo y con el logo del PSOE, además de la imagen del presidente del Ejecutivo.

En otra serie de flyers, estos ya con los colores corporativos del PP, los populares indicaban a los vecinos cómo es posible reducir la subida de la tasa de recogida de residuos que, en el caso de Alicante, es haciendo uso del contenedor marrón para la separación de material compostable.

La cita tuvo lugar en la plaza de San Blas, junto a la calle de Antonio Martín Trenco, y participaron en ella tanto el alcalde, Luis Barcala, como buena parte de su equipo de gobierno: el vicealcalde, Manuel Villar; la portavoz municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; la concejala de Cultura y Hacienda, Nayma Beldjilali; la de Empleo, Mari Carmen de España; y el de Seguridad, Julio Calero; entre otros miembros del PP local. Un acto que los populares tienen previsto repetir en otras zonas de Alicante, con el objetivo de recabar la mayor información posible de cara al último año de mandato y a la elaboración del programa electoral de 2027.