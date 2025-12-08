El tiempo en Alicante: un festivo de sol, paseo y terraza

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para provincia de Alicante para este lunes 8 de diciembre prevé un día de la Inmaculada soleado, luminoso y tranquilo. En la mayor parte de las comarcas las máximas alcanzarán o rozarán los veinte grados. Con brisa agradable en las zonas del litoral, en general se presenta un día tranquilo, con el sol como protagonista.

El tiempo en Alicante

Día de paseo y terraza en Alicante, con cielos despejados de principio a fin y sin opción de lluvia. Las temperaturas se moverán entre unos diez grados al amanecer y unos veinte grados a primera hora de la tarde. El viento soplará suave, girando del norte al este y quedando casi en calma al final del día. La sensación será seca a mediodía, pero la humedad volverá a notarse por la noche, acercándose a valores altos.

El tiempo en Elche

Jornada muy luminosa en Elche, con sol limpio durante todo el día y ausencia total de precipitaciones. Los termómetros oscilarán entre unos ocho grados de mínima y veintiuno de máxima, con ambiente templado en las horas centrales. El viento será flojo, con ratos algo más frescos a primera hora por el componente norte y predominio del sureste el resto del día. La humedad se mantendrá moderada por la mañana y volverá a subir al anochecer, dejando un ambiente algo más pesado.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm se mantiene el tiempo tranquilo, con cielos despejados y solo alguna nube alta al final del día, sin lluvia a la vista. Las temperaturas serán suaves, con mínima en torno a los catorce grados y máxima cercana a los dieciocho. El viento soplará flojo del suroeste, sin rachas destacables, lo que dejará el mar y el paseo marítimo bastante tranquilos. La humedad será moderada, subiendo por la tarde y la noche, con sensación algo más húmeda junto a la costa.

El tiempo en Elda

Día plenamente soleado en Elda, con el cielo despejado y sin riesgo de chubascos en ningún tramo. La mínima rondará los seis o siete grados, mientras que la máxima alcanzará unos diecinueve, con contraste entre primeras horas frescas y mediodía templado. El viento será en general flojo, alternando norte y sur, sin provocar sensación de frío importante. La humedad se moverá en valores moderados, algo más alta al amanecer y por la noche, pero sin llegar a resultar agobiante.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un día muy estable, con sol dominante y apenas algunas nubes al final, sin previsión de lluvia. Las temperaturas irán de unos diez grados de mínima a unos dieciocho de máxima, con ambiente suave en el litoral. El viento soplará en general flojo, alternando oeste y sur, favoreciendo una sensación agradable cerca del mar. La humedad será alta a primera y última hora, manteniendo una sensación algo más pesada al caer la tarde.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela se mantiene el tiempo seco y despejado durante toda la jornada. La mínima bajará hasta unos siete grados, mientras que la máxima se situará en torno a los veintiuno, con mediodía claramente templado. El viento será muy débil, con momentos de calma y ligeros toques del oeste, apenas apreciables. La humedad se mantendrá contenida a mediodía, pero subirá de nuevo por la noche, dejando un ambiente algo más húmedo.

El tiempo en Alcoy

Día de sol pleno en Alcoy, con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre unos nueve o diez grados de mínima y alrededor de veinte de máxima, con una sensación térmica algo más fresca de madrugada. El viento será flojo, predominando el suroeste y el sur, sin rachas importantes. La humedad se moverá entre valores bajos y moderados, con ambiente algo más seco en las horas centrales y más fresco al caer la noche.

El tiempo en Dénia

En Dénia se espera una jornada muy tranquila, dominada por el sol, como en el resto de la provincia. Las temperaturas se situarán entre once grados de mínima y unos veinte de máxima, con ambiente suave y agradable junto al mar. El viento será débil, con intervalos de calma y ligeros toques del noroeste y del sur a lo largo del día. La humedad será alta a primera y última hora, pero más contenida en las horas centrales, dejando una sensación algo menos pesada a mediodía.