La vida te da sorpresas

Las celebraciones no siempre son por un aniversario, un cumpleaños, una boda o una jubilación.

A veces lo que se celebra es una vida. Por el gusto de celebrarla, porque ha ocurrido así, porque nos ha dado la ocasión de querer, de compartir, de disfrutar. Y porque nos alegramos de ello.

Precisamente ahora nosotras vamos a celebrar haber trabajado en comandita con Consuelo. Mujer, madre, abuela, cocinera y estimada compañera de muchos años en la Escuela Infantil Aire libre de Alicante.

Con este sencillo gesto queremos recordar sus andanzas y enseñanzas, agradecer sus desvelos ¡y sus comidas!, y reconocerle los méritos que tiene: su afán de superación, su capacidad creativa, su vitalidad incansable, su deseo de enseñar, su empuje, su brillo.

Así que vamos a hacer aquí una breve semblanza de su largo recorrido para darlo a conocer, conmemorarlo y aplaudirlo. Queremos que conste en acta su sentido empeño en hacer bien su trabajo, en estar siempre luchando por aprender y mejorar, en mantener encendida la pasión por su oficio y en pensar en los niños por encima de todo.

Equipo original de la escuela, con Consuelo, de pie, la tercera por la izquierda. / INFORMACIÓN

«Sois mi gente»

Así nos nombra Consuelo al resto del equipo, como «su» gente. Y en ese posesivo cariñoso nos hemos acomodado, porque lo tenemos muy bien instalado dentro, a pesar de que haya pasado el tiempo y estemos ya todas jubiladas.

La Escuela Infantil Aire Libre ha funcionado en régimen de cooperativa de trabajo con un magnífico equipo de profesionales que ahora queremos darle una sorpresa a nuestra querida Consuelo.

Lo cierto es que siempre hemos sido una escuela de lo más particular. Con un aire muy libre, sí, pero con las necesarias normas claras y estables para preservar la salud de los pequeños. Hemos querido que los niños fueran felices y para lograrlo los hemos escuchado con ternura y miramiento, hemos procurado mantener vínculos de confianza con las familias, hemos preparado amplios espacios para que jugaran, hemos hecho teatro todos los viernes, hemos planteado el aprendizaje como algo abierto, alegre y creativo. Y, claro está, hemos gozado de los placeres de la cocina de Consuelo con sus comidas nutritivas, sabrosas y bonitas.

De buena mañana y nada más entrar al colegio, ya se olían los ricos manjares que se estaban preparando en la cocina. Los niños preguntaban: «¿Qué comida tenemos hoy?». Y los padres o los maestros mirábamos el menú que estaba expuesto en la entrada y les contestábamos con gusto: arroz caldoso con garbanzos, pescado rebozado, potaje del pueblo, macarrones, tarta del «cole»…

Los inspectores de Sanidad que venían cada tanto a revisar la cocina nos daban la enhorabuena por la limpieza, la calidad de los alimentos y el cuidado que ponía Consuelo en todo lo que tenía que ver con la alimentación. Más de una vez algún inspector pidió probar la olleta, las albóndigas o el pollo en salsa, aclarando que la degustación no era para hacer su dictamen sanitario, sino por el puro gozo de comer esas delicias.

Su comida era valorada por alumnos, profesores y expertos en nutrición. / INFORMACIÓN

También nos daban la enhorabuena los médicos expertos en nutrición que revisaban el menú que ella preparaba amorosamente cada año. Daba gusto verla en el proceso de preparación de ese sabroso listado de comidas y meriendas que conformaban un mes de deliciosa alimentación para todos los habitantes de la escuela, pequeños y mayores.

Tenía en cuenta las edades de los nenes, su maduración, sus costumbres, sus aversiones y hasta sus miedos. Recuerdo a un niño que vino a la escuela por primera vez a los cuatro años. No había salido de su casa hasta entonces y tenía pánico a que le hicieran comer algo que no le gustara. Su maestra le pidió que probara la comida y le dijera cómo la encontraba y él accedió. A la primera cucharada se le iluminó la cara y dijo muy contento: «¡Pero si es como el arroz caldoso de mi abuela!». Comentario que alegró sobremanera a Consuelo, que lo que quería es que los niños se sintieran como en su casa.

También me acuerdo de una niña que se negaba a probar los garbanzos con el argumento de que «no los conocía». ¡Y resultó que era verdad! Su madre nos dijo que en casa le trituraban los alimentos para «disimularlos» y que se los comiera sin poner pegas. Al revés de lo que nos aconsejaba Consuelo que siempre nos ha dicho que los niños han de conocer cuantas más texturas y sabores, mejor y, además, desde bien tempranito. Y que por eso lo ideal sería sentar a los pequeños de la casa a comer en familia. Así verían comer a sus mayores y les darían ganas a ellos de probarlo todo. «Eso los haría buenos comientes y les proporcionaría una buena salud».

Y es que Consuelo vivía su trabajo apasionadamente. Les preguntaba a los niños qué comidas les gustaban más, qué cambiarían o añadirían al menú, los miraba comer, hablaba con ellos de comidas... Leía y leía libros de nutrición y de cocina para mejorar y aprender todo lo que pudiera. Y eso que no fue a la escuela cuando era pequeña. Ella nos contó que se crió en una casa de campo y que, en lugar de ir al colegio, que le pillaba muy lejos, «le daba lección» un maestro itinerante que se llamaba Perlito que pasaba unas horas cada día por la finca.

Consuelo se ha caracterizado por ser una mujer curiosa, inquieta y deseosa de saber cosas nuevas sobre alimentación, buscando aportar salud y placer a sus niños, como ella siempre ha llamado a nuestros pequeños alumnos. En una ocasión leyó que el «efecto sorpresa», junto con los valores nutricionales de ciertas mezclas de alimentos, estimulaban en los niños las ganas de probar y explorar sabores y texturas diferentes. Así que empezó a enriquecer sus ensaladas con nueces, pasas, avellanas y almendras. También les ponía a veces piña, melón, judías verdes, habas crudas ¡y hasta llamativas rodajas de fresón o vistosas flores del jardín!

En el centro, junto a compañeras, ofreciendo a los escolares tartas tradicionales y también innovadoras. / INFORMACIÓN

Un día, nada más entrar al comedor, una de las niñas vino corriendo a decirme: «Mari Carmen, ven a ver, que a Consuelo se le han caído las fresas en la ensalada». ¡Cómo nos reímos! El caso es que nunca había habido tanto interés en comer ensalada como en esa temporada de probaturas e inventos.

Cuando teníamos el huerto, Consuelo se iba con los niños y las niñas a recoger calabacines, cebollas tiernas, habas o brócolis. Como nació en Dolores, (un pueblo de la Vega Baja), las verduras nunca han tenido secretos para su ojo certero y sus hábiles manos. Dejaba las planchas puestas al fuego para que se calentaran (al cuidado de sus ayudantes Paqui y Mari) y, al volver a la cocina, entre las tres lavaban rápidamente las verduras recogidas y las asaban ante las miradas y los olfatos ávidos de los niños que, a continuación, se comían con gusto cualquier cosa que les ofrecieran. ¡Y es que aquello olía a gloria!

Invitar a alimentarse bien a los niños es invitarlos a vivir, a ser valientes, a probar, a disfrutar de la naturaleza, a crecer. ¡Qué lecciones tan admirables, tan sencillas, tan potentes, tan naturales!

Cada vez que podía, Consuelo les pedía que olieran, que miraran, o que probaran la comida. Y les preguntaba: «¿Qué más cosas le pondrías tú a esto?», con la seguridad de que alguno contestaría algo y los demás irían tomando nota para la siguiente vez. Y es que la creatividad no solo es cosa de las producciones plásticas, sino de cualquier actividad que se emprende abiertamente. Todos podemos ejercer nuestra creatividad en el ámbito en que nos movemos. Y aunque arriesgarnos a errar nos asuste a veces, es tan bonito provocar la sorpresa de otro y que crea que se nos han caído las fresas en la ensalada…

Una vez se enteró de que estábamos averiguando cosas sobre las serpientes y pidió venir a explicarles a los niños lo que ella sabía de las serpientes de agua que llenaban la acequia donde se bañaba cuando era pequeña. A partir de ese día, Consuelo se convirtió en una especie de heroína, porque les contó a los niños que ella nadaba entre las serpientes y no le hacían nada, y eso les hizo admirarla muchísimo.

Meses atrás nos había ayudado a aprender sobre los árboles del patio. Los niños querían saber si podían o no comer los frutos de una acacia que teníamos. Ella se enteró y propuso hacer un recorrido por el patio y explicarnos todo lo que sabía de cada árbol, que era bastante.

Y, por supuesto, también enseñaba a los niños a cocinar cuando se lo pedían, o bien ellos o bien nosotras, las maestras: rollitos de anís, pizza, magdalenas, macedonia de frutas y un largo etcétera. ¡Disfrutaba tanto en esos talleres de cocina que se le ponían los mofletes colorados y la sonrisa de oreja a oreja!

Las compañeras de la mujer que ha enseñado a comer bien a varias generaciones de alicantinos, junto a ella. / INFORMACIÓN

Así se refleja en uno de nuestros Diarios de clase:

«Consuelo nos explicó punto por punto cómo se hace una pizza, además de muchas otras cosas que le íbamos preguntando. Después de las preguntas, vino una impactante demostración de cómo se hace la masa de una pizza, y un amplio abanico de ideas para decorarla cuando la pasta estuviese ‘subida’. Alabó mucho el orégano, y afirmó contundentemente que ‘sin orégano, la pizza ni es pizza, ni es nada’. Y acabó informándonos de que había comprado todo lo necesario para que hiciéramos pizzas y nos las comiéramos al cabo de dos días. ¡Menudo lío se armó!

Pasamos los dos días hablando de comidas y el día elegido allí estábamos, equipados con gorros y delantales, con las ganas bien dispuestas para tan deliciosa tarea.

Las bases ya nos las daba preparadas Consuelo, porque si no, no habrían estado a tiempo para la hora de la comida, ya que la masa necesita un rato largo para crecer. Los niños, en grupos de cuatro, sortearon el turno para ver quién empezaría a poner los ingredientes. Y una vez aclarado este punto, con toda tranquilidad, fueron echando el tomate, el jamón York, el queso… y las pizzas iban adquiriendo el aspecto de algo muy, muy apetecible.

El último paso fue echar el orégano. Hubo estilos personales: o por el centro, o por alrededor, o a montones, o sólo un tímido pellizquito... Entonces nos fuimos a la cocina en comitiva para ver cómo las metían en el horno. Ese día había mucha hambre en el ambiente, y la verdad es que nos chupamos los dedos de lo exquisitas que estaban nuestras pizzas».

Consuelo tenía mucho interés en que no se perdiera su legado. Quería que se recordaran sus consejos, que se recordaran sus comidas, que se valoraran sus hallazgos, que provenían de toda clase de fuentes: madre, abuelas, amistades, saber popular, cocina de la Vega Baja, lecturas y su riquísima cosecha propia.

Recetario de la responsable de cocina de la Escuela Aire Libre. / INFORMACIÓN

Así lo cuenta Susana, la administrativa de la escuela, que le ayudó a hacer su libro De Alquimias:

«Consuelo me pasaba para escribir a máquina papelitos con las recetas que iba inventando y coleccionando con el deseo de verlas algún día recogidas en forma de libro. Yo las he ido redactando y guardando en mi ordenador.

Cuando Consuelo se jubiló y dejó de cocinar para ‘su gente’, para ‘sus niños’, se dedicó a cocinar palabras y a inventar recetas de manera casi imparable. Ha seguido pasándome sus anotaciones en hojas grandes, pequeñas, cuadriculadas, a rayas, hojas arrancadas de libretas, hojas unidas con alfileres, trozos de hojas, hojas llenas de palabras escritas del derecho y del revés, sin puntos y sin comas, hojas que parecen como cestas de la compra, llenas de riquísimos ingredientes, esas maravillosas hojas. Hasta que le dije: ‘Consuelo, ya no me des más recetas. Vamos a escribir tu libro’. Y su cara y sus ojos brillaron de una manera especial».

¡Celebramos haber estado contigo todos estos años, Consuelo, y queremos darte las gracias por enseñarnos tantas y tantas cosas!

¡Te deseamos un tiempo calmo y alegre desde lo más hondo de nuestros corazones!

Tu gente: Mari Carmen Díez, Remedios Picó, Caridad Vidal, Mari Tebar y Paqui Albalá