Alicante esperará al juzgado para impulsar la ZAS de Castaños

La Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del entorno de la calle Castaños esperará, al menos, hasta que el juzgado se pronuncie de nuevo sobre las restricciones en el Casco Antiguo. El gobierno municipal aguarda la aclaración solicitada a la jueza por el auto de suspensión de las medidas aprobadas en la plaza Quijano y adyacentes para que, una vez se concrete su alcance, se retome la tramitación de la segunda ZAS de la ciudad.

Así lo ha explicado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local. El edil popular ha indicado que los trámites para la puesta en marcha de las restricciones en Castaños están "muy avanzados", pero que, igualmente, el ejecutivo municipal aguardará a la aclaración solicitada a la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante. La magistrada admitió a principios de mes la petición de los hosteleros para suspender las medidas cautelares aprobadas por el Ayuntamiento para aplicar provisionalmente la ZAS. Sin embargo, dichas medidas ya habían entrado en vigor de forma definitiva, dejando de ser cautelares, por lo que el gobierno de Luis Barcala entendía que el auto suspendía una aprobación caducada y carecía de valor efectivo.

Pese a este posicionamiento, los populares reconocieron que el escrito de la jueza era "ambiguo" y, por lo tanto, registraron una petición de aclaración. Un nuevo escrito al que aseguran que aguardarán antes de implementar la ZAS de Castaños.

Diferentes interpretaciones

El conflicto se debe a la aprobación "por partes" de las restricciones. El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno Local dio luz verde inicial a la ZAS del Casco Antiguo, y anunció como medidas cautelares la entrada en vigor inmediata del recorte horario. Un acto que fue recurrido entonces por los hosteleros. Un mes más tarde, el Ayuntamiento aprobó definitivamente la ZAS, dejando sin efecto las cautelares que pasaron a ser permanentes. Otra aprobación recurrida judicialmente por el sector. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante se ha pronunciado únicamente sobre el primero de dichos recursos, el que afectaba a las medidas transitorias, por lo que el ejecutivo de Luis Barcala asume que lo que se ha anulado provisionalmente es un acuerdo que ya no está en vigor.

En cualquier caso, y por ahora, la ZAS ha permanecido oficialmente en vigor durante el primer fin de semana de diciembre, a la espera de novedades en el juzgado. Lo que sí ha hecho el Consistorio, según reconoció el vicealcalde Villar, es suspender temporalmente el cobro de las actas de sanción levantadas a locales de ocio entre los meses de octubre y noviembre, el periodo que se ha visto ahora suspendido, hasta que se produzca la decisión definitiva del juzgado.

Siguiente paso

Pese a que la Justicia aún debe pronunciarse sobre el fondo de las medidas de la ZAS del Casco Antiguo, fuentes del sector hostelero consultadas con INFORMACIÓN entienden que la resolución judicial debería ser la misma para el segundo de los procedimientos, ya que el escrito presentado ante el juzgado fue idéntico en ambos casos. De ser así, el propio Villar confirmó ya que el ejecutivo municipal recurriría dicha suspensión.

En su auto, la magistrada (la misma que decretó paralizar la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local de Alicante) concluye que la aplicación inmediata de las limitaciones de horarios podría acarrear "daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima del recurso". Entre estos perjuicios destaca la "pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados".

Además, el auto contempla que tampoco consta un "interés público" de "intensidad suficiente" que contrarreste los perjuicios acreditados por los locales, ya que, según indica literalmente la resolución, "aparentemente no se advierten perjuicios concretos que pudieran derivarse de la continuación de la actividad como viene desarrollándose hasta la fecha".