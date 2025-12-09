Cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento por el Parque Central de Alicante

Los avances en el Parque Central de Alicante, listos para anunciarse, pero a la espera de las distintas administraciones. El Gobierno y el Ayuntamiento se señalan mutuamente por los retrasos en anunciar los progresos y ambas instituciones aseguran estar listas para dar a conocer el proyecto de la futura zona verde.

La última fecha prevista para comunicar novedades respecto al Parque Central fue el pasado 4 de julio. La agenda pública del ministro de Transportes anunciaba: "Óscar Puente interviene en el acto de presentación del Parque Central de Alicante, en la sede del Ayuntamiento de Alicante". Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo, que encabeza Rocío Gómez, señalaron entonces que "se acordó aplazar el acto para cerrar algunas cuestiones técnicas", sin concretar los motivos de la suspensión. Desde el ejecutivo municipal, no especificaban cuáles son esas "cuestiones técnicas" que requieren de una espera mayor o si algún punto concreto necesita revisión por parte de los funcionarios.

Espera mutua

En cualquier caso, el Ayuntamiento asegura ahora estar aguardando a que el Gobierno de España encuentre hueco en su agenda para retomar el anuncio que se esperaba realizar hace cinco meses. "Estamos en condiciones hace tiempo de poder presentarlo. A expensas del Ejecutivo central, de que también sus agendas lo permitan", ha manifestado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

Preguntado sobre ello, el edil popular ha descartado avanzar más detalles del anuncio previsto por "lealtad institucional" y ha insistido en que solo falta ponerle fecha: “Lo que podemos decir es lo que hemos dicho hasta ahora: el Ayuntamiento ya está en condiciones de hacer esa presentación. Solo estamos a la espera de que el Gobierno central nos diga cuándo, para hacerlo de manera conjunta", ha añadido.

Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes recuerdan que fue el propio Ayuntamiento el que canceló la última cita para dicho fin y, por lo tanto, se espera que sea la administración local la que retome su convocatoria. Fuentes de la cartera que dirige Óscar Puente han apuntado a INFORMACIÓN que la presentación está "preparada y lista desde hace unos meses" y que ha sido el Ayuntamiento "el que la frenó en su día".

Nuevo préstamo

Mientras, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este martes la aportación de 2,7 millones de préstamo participativo a la sociedad Avant (Ayuntamiento, Adif, Renfe y Generalitat Valenciana), a través de la cual se pretende impulsar el Parque Central, correspondientes al ejercicio 2025.

Mediante la adenda firmada el pasado 2019, se acordó que la administración local realizaría una aportación total para el proyecto de 12,3 millones de euros, divididos en distintos pagos que oscilan entre lo 90.000 euros del 2028 y los 2,73 millones de 2024, 2025, 2026 y 2027. De esta forma, el Consistorio ya ha aportado 3,7 millones de euros, a la espera de transferir otros 8,5 millones hasta 2029.