Doble huelga en Alicante: los profesores también paran este jueves

Los médicos no son los únicos que se van de huelga esta semana en la provincia de Alicante. Este jueves, los profesores también pararán para reclamar un aumento salarial, el refuerzo de las plantillas y la derogación de la Ley de Libertad Educativa del Consell para recuperar el modelo anterior de la enseñanza en valenciano.

El parón, convocado en toda la Comunidad Valenciana, por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, y respaldado por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública busca dejar claro que no habrá normalidad educativa mientras el Gobierno valenciano no aborde de "manera decidida" la brecha salarial, la sobrecarga de trabajo y la necesidad de mejorar las plantillas, los espacios educativos y las condiciones de trabajo, así como la potenciación del valenciano en la enseñanza.

Los sindicatos han advertido de que si la nueva consellera de Educación, que desde la pasada semana sustituye a José Antonio Rovira, Carmen Ortí, no reacciona, están previstas nuevas jornadas de huelga a partir de enero y hasta final de curso.

Maestros del colegio El Palmeral, de Alicante durante una concentración / INFORMACIÓN

De hecho, han solicitado una reunión con la nueva responsable autonómica para trasladarle de primera mano la problemática y las propuestas sindicales para mejorar las condiciones retributivas y laborales del profesorado y del personal de atención educativa y de administración y servicios de los centros educativos públicos.

Con ello, las capitales de provincia y los principales municipios de la Comunidad tienen convocadas protestas este jueves a las 9.30 horas en las Direcciones Territoriales de Educación, mientras que a las 12 hay previstas manifestaciones. En Alicante, partirá desde las escaleras del instituto Jorge Juan para recorrer el centro de la ciudad.

Los profesores de Alicante se plantan: urgen más personal y más sueldo / Rafa Arjones

¿Qué reclaman?

Los sindicatos presionarán para lograr mejoras salariales para el profesorado, con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. Recuerdan que el profesorado valenciano es uno de los peor remunerados de todo el Estado.

También exigen la reversión de los recortes en las plantillas, especialmente en Formación Profesional y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado. Asimismo, reclaman la recuperación de las condiciones laborales recortadas al profesorado experto y especialista, que se encuentra en huelga indefinida desde el 3 de noviembre.

Igualmente, demandan la reducción de las ratios de alumnado por aula, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad educativa, así como la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afectan, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, desviando el foco del principal objetivo educativo: la docencia.

En el paquete de medidas, incluyen la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados, además de la supresión de la ley que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos.