Huelga de médicos en Alicante: un 90 % paran y obligan a cancelar operaciones y consultas

La huelga de médicos convocada en toda España está teniendo un alto impacto en la provincia de Alicante. Un 90 % de los facultativos se ha sumado al parón de cuatro días consecutivos, lo que ha obligado a desprogramar intervenciones quirúrgicas y consultas tanto en los hospitales, como en los centros de salud, según el Sindicato Médico CESM CV.

Desde primera hora, debido al elevado seguimiento de la huelga, se están anulando las citas que los pacientes tenían concertadas para esta semana, porque está resultando imposible atenderlas todas con los servicios mínimos, fijados en el 50 % en la mayoría de unidades, excepto en Urgencias hospitalarias y el SAMU, que es del 100 %. Unos servicios mínimos que desde el Sindicato Médico y el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana han tachado de "abusivos". De hecho, el primero ha solicitado medidas cautelares ante el juzgado para reducir la presencia de facultativos obligados a estar en activo.

Pacientes, en el centro de salud de La Florida, en la primera jornada de la huelga de médicos / Pilar Cortés

Así, en esta primera jornada de huelga convocada hasta este viernes, 12 de diciembre, María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico CESM CV, ha destacado el alto seguimiento que está teniendo en protesta por la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, hasta el punto de que en algunos hospitales, como el de Elche, se han sumado todos los médicos al parón. "Los que no están obligados a trabajar como servicios mínimos están de huelga", ha señalado.

La huelga se ha convocado en plena subida de los casos de gripe y después de varios días de huelga durante los meses de junio y octubre.

¿Por qué protestan los médicos?

La medida de presión ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.

El colectivo insiste en conseguir un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación, que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.

La sala de espera del centro de salud de Teulada, sin apenas pacientes, en la primera jornada de huelga de médicos / INFORMACIÓN

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) ha manifestado públicamente su apoyo a las jornadas de huelga. Para esta entidad, el debate no va solo de "condiciones laborales", (que también): va de modelo asistencial. Aseguran que Primaria necesita una hoja de ruta que permita trabajar con agendas de calidad, cupos dimensionados y tiempos razonables, acabando con las "agendas infinitas", que impiden dedicar más tiempo a quien más lo necesita y limitan actividades clínicas esenciales (cirugía menor, ecografía, comunitaria, etc.). Alertan de que la profesión médica han entrado en "una situación límite: falta de médicos, saturación, listas de espera inaceptables y ausencia de inversión suficiente".

Por su parte, los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones, con una primera concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 16 de diciembre, ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras. También el Sindicato Médico ha anunciado concentraciones cada 15 días.