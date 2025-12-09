La huelga de médicos cancela 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 operaciones en la Comunidad Valenciana

La huelga de médicos convocada en toda España ha obligado a cancelar en la Comunidad Valenciana 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas, según la Conselleria de Sanidad, que ha cifrado en un 15 % el seguimiento del paro, mientras que el Sindicato Médico CESM CV ha elevado al 90 % la cifra de facultativos que están secundando la huelga en los hospitales y a un 70 % en los centros de salud.

Desde la primera de las cuatro jornadas consecutivas de huelga convocadas, se han anulado las citas que los pacientes tenían concertadas para esta semana, porque ha resultado imposible atenderlas todas con los servicios mínimos, fijados en el 50 % en la mayoría de unidades, excepto en Urgencias hospitalarias y el SAMU, que son del 100 %. Unos servicios mínimos que desde el Sindicato Médico y el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana han tachado de "abusivos". De hecho, el primer colectivo ha solicitado medidas cautelares ante el juzgado para reducir la presencia de facultativos obligados a estar en activo.

Como ejemplo, en el Hospital General de Elche se han suspendido cinco quirófanos, mientras que en especialidades como Radiología o Urología, el seguimiento ha sido total, al igual que en Anatomía Patológica y Urgencias del Hospital Doctor Balmis de Alicante, según el Sindicato Médico.

La ausencia de facultativos se ha dejado notar de manera desigual por municipios y por centros de salud de la provincia, ya que en algunos como en el de San Blas o el de Campoamor de Alicante, se ha notado a más pacientes en las salas de espera a lo largo de la mañana, mientras que en otros, como el de la Florida, apenas se han registrado colas en las horas centrales del día. La huelga se ha convocado en plena subida de los casos de gripe y después de varios días de huelga durante los meses de junio y octubre.

El Sindicato Médico ha pedido al juzgado reducir la cifra de facultativos obligados a estar en activo

Pacientes, en el centro de salud de La Florida, en la primera jornada de la huelga de médicos / Pilar Cortés

Así, en la primera jornada de huelga, María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico CESM CV, ha destacado el alto seguimiento que está teniendo la protesta por la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, hasta el punto de que en algunos hospitales, como el de Elche, se han sumado todos los médicos. "Los que no están obligados a trabajar como servicios mínimos están de huelga", ha señalado. Por su parte, María Pilar Valero, secretaria provincial de Valencia del sindicato médico CESMCV, ha destacado el porcentaje de participación y ha recriminado los mínimos abusivos, además de advertir de que "los médicos decimos basta ya y que necesitamos cambiar nuestras condiciones laborales para tener la sanidad pública que los ciudadanos que se merecen".

Los médicos decimos basta ya y que necesitamos cambiar nuestras condiciones laborales para tener la sanidad pública que los ciudadanos se merecen María Pilar Valero — Secretaria provincial de Valencia del sindicato médico CESMCV

El conseller pide reflexión a la ministra

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que "en el Gobierno central, y en particular en el Ministerio de Sanidad, impere la improvisación y la falta de diálogo, lo que ha provocado el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo, todo por no negociar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios”.

Con ello, ha reclamado a la ministra Mónica García a reflexionar, a que retire el borrador y abra una negociación con todos para que la nueva norma "sea fruto del consenso, entre colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, comunidades autónomas y Gobierno central".

Gómez ha insistido en que es necesario reformar el actual Estatuto Marco y "adaptarlo a las circunstancias actuales tanto de la sociedad como de los profesionales". Además, ha apelado a que se haga "con consenso y con memoria técnica, jurídica y económica para que tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y no sea papel mojado o como sospechamos un yo invito, pero pagan las comunidades autónomas".

El Gobierno central ha provocado el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

El conseller de Sanidad ha acusado al ministerio de "militar en la irresponsabilidad con una reforma que no aporta soluciones a los problemas reales del sistema sanitario, ya que se obvia la financiación estable que necesita el Sistema Nacional de Salud, el déficit de personal o mejoras laborales"

Por último, ha reclamado "responsabilidad y altura de miras al ministerio, ya que la Sanidad no necesita crispación ni falsas expectativas, sino liderazgo, lealtad institucional, consenso y coordinación para reforzar el Sistema Nacional de Salud".

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad / INFORMACIÓN

¿Por qué protestan los médicos?

La medida de presión ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo.

El colectivo insiste en conseguir un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación, que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.

Carteles avisando de la huelga de médicos en el centro de salud San Blas, este martes / Pilar Cortés

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) ha manifestado públicamente su apoyo a las jornadas de huelga. Para esta entidad, el debate no va solo de "condiciones laborales", (que también): va de modelo asistencial. Aseguran que Primaria necesita una hoja de ruta que permita trabajar con agendas de calidad, cupos dimensionados y tiempos razonables, acabando con las "agendas infinitas", que impiden dedicar más tiempo a quien más lo necesita y limitan actividades clínicas esenciales (cirugía menor, ecografía, comunitaria, etc.). Alertan de que la profesión médica han entrado en "una situación límite: falta de médicos, saturación, listas de espera inaceptables y ausencia de inversión suficiente".

Por su parte, los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones, con una primera concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 16 de diciembre, ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras. También el Sindicato Médico ha anunciado concentraciones cada 15 días.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos son en los hospitales del 50 % de la jornada habitual para los servicios de salas de hospitalización, servicios de Farmacia Hospitalaria, Unidad de Hospitalización a Domicilio, Consultas Externas, Centros de Especialidades y Centro de Transfusiones. Por su parte, los servicios de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación, programa de trasplantes, hospital de día, quirófanos programados prioridad 1 y Oncología funcionarán como una jornada habitual, mientras que Servicios Centrales Urgentes, Quirófano de urgencias y Servicios de Urgencias Hospitalarios como un domingo.

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), es decir, los servicios de urgencias de Atención Primaria que abren cuando acaban los centros de salud trabajarán como una jornada habitual.

Precisamente, los centros de salud y los consultorios auxiliares estarán al 50 % de la jornada habitual. Los CICU-SAMU como una jornada habitual y en los Servicios Centrales, laboratorios y servicios de diagnóstico por imagen al 50 %.