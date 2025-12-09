Luces, belenes, mercados y ocio: la guía completa para disfrutar la Navidad en Alicante

Este año, más que nunca, la capital alicantina se consolida como un auténtico escenario navideño, con una programación que crece y se diversifica ofreciendo planes para todos los gustos.

El pasado 21 de noviembre, como marca la tradición del tercer viernes del mes, Alicante volvió a pulsar el interruptor que inaugura oficialmente la Navidad.

A las siete de la tarde, ante cientos de personas, 2,6 millones de luces LED distribuidas en 130 espacios iluminaron simultáneamente un recorrido que conecta la Explanada con Alfonso el Sabio, el Ayuntamiento con la Montañeta, e incorpora zonas nuevas como Olof Palme, plaza América, Toyooka, Wenzhou, Isabel Fernández, La Florida o el PAU 2.

El resultado es una ciudad que respira ambiente navideño durante semanas: belenes monumentales, mercadillos, actividades culturales, tardeos, gastronomía local, música y planes para los más pequeños.

Siete escenarios que convierten Alicante en una postal navideña

1. Avenida de la Constitución y el árbol

La Navidad empieza aquí. La avenida vuelve a convertirse en uno de los grandes epicentros de la iluminación, presidida por un árbol de 18 metros en tonos blancos, azules y dorados que se ha consolidado como el photocall más fotografiado de la ciudad. A sus pies, dos bolas gigantes y un ambiente vibrante.

2. Plaza del Ayuntamiento y el Belén monumental

Es el corazón simbólico de la Navidad en Alicante. Aquí se alza el Belén monumental del artista José Manuel "Pachi" García, incluido en el Libro Guinness de los Récords, con figuras de hasta 20 metros de altura representando la Sagrada Familia. La plaza se ha peatonalizado por completo, convirtiéndose en un espacio ideal para disfrutar del ambiente sin tráfico.

3. Canalejas y el árbol mágico

Una de las grandes novedades de este año es el árbol mágico de 13 metros, una atracción inmersiva que permite a los visitantes entrar en su interior y elevarse en pequeñas cápsulas. Una experiencia que funciona hasta el 7 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 (hasta las 20:00 los días 24 y 31).

4. Avenida Alfonso el Sabio

Este tramo estrena iluminación exclusiva para Alicante, con motivos en tonos champán y estructuras que parecen flotar sobre la avenida. Uno de los puntos más espectaculares del alumbrado 2025.

5. Plaza de la Montañeta

La Montañeta acoge uno de los belenes tradicionales de la Asociación de Belenistas y, desde el 18 de diciembre, el monumento navideño de Hogueras, que arderá en una Cremà especial el 21 de diciembre a las 23:00 horas.

La plaza Séneca vuelve a acoger la Casita de Papá Noel. / Jose Navarro

6. Los Ángeles Custodios

Este año, el ángel monumental de ocho metros cambia su ubicación habitual por la Albufereta debido a las obras de la futura Estación Central. El resto de ángeles permanecen en puntos clave como General Marvá, Gran Vía o la Plaza de Toros.

7. La Explanada

La Explanada recupera este año su iluminación más navideña. Tres figuras gigantes instaladas sobre el suelo forman un corredor fotográfico perfecto para quienes buscan un paseo frente al mar. Las guirnaldas iluminan los mosaicos del paseo y generan un ambiente cálido que se disfruta especialmente al caer la tarde.

Mercados navideños: sabores, regalos y tradición

El ambiente navideño también se vive entre aromas y sonidos. Los puestos llenan el centro con olor a turrón, churros, buñuelos y chocolate caliente.

Hasta el 6 de enero decenas de casetas de madera forman uno de los grandes ejes comerciales en elMercado de Navidad de Federico Soto. Abierto de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 horas, ampliando hasta medianoche el 5 de enero.

Comparte lugar y horario con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, activa hasta el 8 de enero.

Ambos espacios se complementan con el tradicional mercado de Cascaruja y Porrate, que tomará también el Paseo de Soto en las jornadas previas a la Navidad, entre el 20 y el 24 de diciembre. Es uno de los rincones más populares de estos días, especialmente para quienes buscan objetos clásicos de estas fechas: panderetas, gorros, zambombas, trajes de Papá Noel, frutos secos, dulces, juguetes económicos y toda una colección de pequeños detalles que forman parte del imaginario navideño de varias generaciones de alicantinos.

El Belén monumental en la Plaza del Ayuntamiento está incluido en el Libro Guinness de los Récords, con figuras de hasta 20 metros de altura. / Jose Navarro

La Ruta de los Belenes: un mapa cultural imprescindible

Además, Alicante cuenta con un amplio patrimonio belenista. Entre los nacimientos más destacados están:

Belén social de la Montañeta

Zaguán del Ayuntamiento

Delegación del Consell

Belén del Centro Comercial Gran Vía

Belén de la Diputación

Belén de la estación Renfe-Adif

Todos ellos pueden visitarse en la Ruta de los Belenes, con recorridos guiados los días 16 y 18 de diciembre a las 18:00, con cita previa.

La Casita de Papá Noel en Séneca: un clásico imprescindible

Por otra parte, la plaza Séneca vuelve a acoger la Casita de Papá Noel, abierta hasta el 24 de diciembre a las 13:45 horas. Es uno de los espacios más emotivos de la Navidad alicantina, con acceso gratuito mediante cita previa.

Tardeo navideño en la Plaza de Toros

Hasta el 31 de diciembre, la Plaza de Toros se transforma en un recinto festivo con DJs, conciertos y animación. Abre de jueves a domingo desde las 16:00 horas, con horarios ampliados hasta la 1:00 horas los viernes y sábados. Un auténtico punto de encuentro que pone como protagonista el tardeo durante estas fechas.

Pista de hielo en el Muelle 12

La tradicional pista de hielo regresa estas fiestas en un entorno emblemático: el Muelle 12. Patinar junto al mar se convierte en uno de los planes familiares más demandados del invierno.

El programa se completa también con actividades deportivas como la carrera San Silvestre Solidaria. / Rafa Arjones

Nochevieja en la Rambla

Además, vivir la Nochevieja en la Rambla es un clásico. Alicante celebrará una doble cita en la Rambla de Méndez Núñez el 31 de diciembre, concotillón infantil, fiesta, música y campanadas.

Campamento Real y Cabalgata de Reyes

Asimismo, el Campamento de las Carteras Reales abrirá en la plaza Gabriel Miró a finales de diciembre. La Cabalgata de las Carteras recorrerá la ciudad el 4 de enero, y la gran Cabalgata de Reyes se celebrará el 5 de enero a las 19:00 horas, con venta anticipada de sillas desde el 27 de diciembre.

Actividades deportivas

El programa se completa también con actividades deportivas como la carrera San Silvestre Solidaria, la 'Papanoelada', y las actividades organizadas por la Federació de Les Fogueres de Sant Joan, 'Fogueres en Nadal', y la Entrada de Moros y Cristianos por parte de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, entre otras iniciativas.

Gastronomía y comercio local: la otra gran Navidad alicantina

Y, por supuesto, la Navidad en Alicante es una oportunidad para disfrutar del comercio local, degustar los mejores productos, reservar en restaurantes que apuestan por el producto de temporada y apoyar a la hostelería alicantina en días de celebraciones y reencuentros.

Alicante en Navidad es luz, tradición y ocio. Una ciudad que se reinventa cada diciembre para que cada paseo, cada foto y cada plan se conviertan en un recuerdo.