Los mayores de Alicante vuelven a exigir la reapertura del centro de plaza América

Las protestas de los mayores de Alicante por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas se ha convertido en una estampa habitual de la plaza América. Este martes, antiguos usuarios y trabajadoras del centro de día han vuelto a exigir al Ayuntamiento su reapertura. Desde el ejecutivo local, en cambio, aseguran que se está trabajando en "todos los detalles" con la Generalitat pero que, hasta que no estén "cerrados", no será posible "seguir avanzando". Por ahora, el programa solo cuenta con un euro reservado en el borrador de los presupuestos del 2026.

"Este centro es mi vida" o "Barcala, queremos un local" son algunos de los carteles que se han podido leer este martes en la entrada del edificio intergeneracional de plaza América, donde se ubicaba el Servicio de Estancias Diurnas (SED) hasta el pasado 15 de agosto. Este programa, en el que personas mayores acudían a diario para relacionarse con otros usuarios y realizar actividades, fue clausurado después de que la Generalitat retirase al Ayuntamiento su financiación porque las instalaciones no se adecuaban a la normativa autonómica. No obstante, desde la conselleria apuntaron que estarían dispuestos a volver a sufragar el servicio siempre y cuando el ejecutivo municipal encontrase una ubicación óptima para ello. El gobierno de Barcala, tras semanas de protestas, accedió a ello e inició la búsqueda de un local.

"A la mayor brevedad posible"

Meses después, en octubre, fue el propio alcalde el que anunció la vuelta del SED: "Estamos en la búsqueda del local adecuado, trabajando con la conselleria para que a la mayor brevedad posible se restablezca ese servicio", apuntó el regidor popular. No obstante, y aunque posteriormente el vicealcalde aseguró que se había dado con una posible ubicación, no se han producido avances en la reapertura.

Protesta para reclamar la reanudación del servicio del centro de día de la plaza América / PILAR CORTÉS

Este mismo martes, preguntada sobre la protesta de los mayores, la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, ha asegurado que el asunto se está abordando con la Generalitat: "Estamos trabajando con Conselleria todos los detalles y hasta que no estén cerrados no podemos seguir avanzando en este tema". Sin embargo, el borrador de los presupuestos municipales aprobado por el Partido Popular, solo incluye por ahora un euro para la reapertura del centro, fiándola a futuras modificaciones de crédito.

Según un informe de la Concejalía de Bienestar Social, la razón por la cual la partida para el centro de día ha quedado reducida a ese importe radica en el cierre temporal del servicio debido a la "imposibilidad de continuar su funcionamiento" en el local actual. En este documento se detalla que las instalaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la Conselleria de Bienestar Social para seguir organizando las actividades, lo que obligó a su clausura en agosto. De acuerdo con el informe, el crédito se ha reducido hasta que se disponga de una nueva ubicación que cumpla con las condiciones necesarias y no se ejecutará gasto alguno en su funcionamiento.