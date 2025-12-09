El PP de Alicante afirma que cumplirá "todos" sus pactos con Vox para poder negociar las cuentas del 2026

El gobierno municipal de Alicante, encabezado por el alcalde, Luis Barcala, asegura que cumplirá "todos" sus pactos pendientes con Vox, para poder negociar con la ultraderecha los presupuestos de 2026. Para ello, los populares dispondrán de menos de 20 días (si pretenden cumplir con la meta de aprobar las cuentas antes del 1 de enero) para sacar adelante medidas como la financiación de la oficina "antiaborto", la apertura de un servicio de atención al cuidador o la revisión de los contenidos del Observatorio de Medio Ambiente, entre otras.

"Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados con la formación Vox". Es la frase más repetida en las últimas semanas por los concejales del equipo de gobierno del PP, en el Ayuntamiento de Alicante. El ejecutivo de Barcala está protagonizando un nuevo "acelerón" de cesiones a los ultras para poder sacar adelante los presupuestos del 2026. Entre las medidas impulsadas o anunciadas recientemente: la contratación de seguridad privada para "liberar" agentes de la Policía Local; la incorporación de "la represión de los dos bandos" en el contenido de las visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil; la reforma de la comisaría de Juan XXIII; la entrada de la Cámara de Comercio y la Asociación de Cruceros entra en el Patronato de Turismo; o el proyecto de remodelación de la fuente de plaza América.

Más cesiones

Este mismo martes, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a otra exigencia más de los de Abascal: la compra de 43 armas de fuego y 5 pistolas eléctricas para la Policía Local. Un total de 62.990 euros "con el objetivo de seguir mejorando los medios e infraestructuras" de los agentes, dentro de "los objetivos fijados por este equipo de gobierno y los acuerdos alcanzados con el grupo municipal Vox", según han informado desde el Ayuntamiento, a través de un comunicado.

"Estamos trabajando por cumplir todos los acuerdos a los que hemos llegado con el grupo Vox y vamos a cumplirlos todos", ha señalado este martes la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, quien también ha rechazado facilitar más detalles sobre cómo o cuándo pretenden los populares ejecutar dichos pactos. Por su parte, los ultras insisten en que su apoyo a los populares no es un "cheque en blanco" y en que las negociaciones para las cuentas de 2026 no se iniciarán hasta que las medidas pendientes de 2024 y 2025 se den por satisfechas.