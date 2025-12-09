Los profesores expertos de FP vuelven a las aulas de Alicante después de un mes de huelga

Los profesores expertos de Formación Profesional (FP) volverán a las aulas tras 37 días de una huelga que ha afectado a unos 5.000 alumnos de la provincia de Alicante. Los sindicatos y la Conselleria de Educación han firmado un acuerdo que implica dar marcha atrás a los recortes salariales y a las condiciones laborales iniciales aprobadas por la Generalitat para este curso.

El pacto alcanzado, fruto de la negociación entre la administración autonómica y las organizaciones sindicales representativas, introduce cambios significativos en los requisitos de acceso, la retribución y la organización del tiempo de trabajo de estos profesionales que imparten conocimientos muy concretos dentro de un oficio, como son los profesores de autoescuela, bomberos, soldadores, especialistas en lenguas de signos, etc.

Entre las principales novedades destaca la ampliación del periodo para acreditar la experiencia profesional requerida, que pasa de cuatro a ocho años, lo que facilita el acceso a personas con una trayectoria relevante pero más alejada en el tiempo. Además, se incorpora una disposición transitoria que permitirá continuar en activo a aquellos profesionales que, a 1 de septiembre de 2025, acrediten al menos tres años de servicio como personal experto o profesorado especialista en centros públicos sin necesidad de cumplir el requisito general de experiencia reciente.

Profesores y alumnos de FP protestando por las condiciones de los docentes expertos en Alicante / HECTOR FUENTES

Salarios

Respecto al sueldo, el acuerdo establece un nuevo sistema de cálculo de las retribuciones, que serán proporcionales al número real de horas lectivas contratadas, con lo que se eliminarán fórmulas anteriores basadas en porcentajes fijos que no reflejaban con precisión la carga de trabajo efectiva. El texto también introduce por primera vez una regulación específica de las horas complementarias, que pasan a formar parte del contrato junto a las horas lectivas. Estas horas se destinarán prioritariamente a tareas de coordinación con empresas para la formación práctica del alumnado, reuniones de departamento, atención al alumnado y sus familias, labores de evaluación, mantenimiento de talleres y participación en los órganos colegiados de los centros educativos, reforzando así el papel de este colectivo en la vida académica de los centros.

Asimismo, se fija una distribución horaria de referencia para los contratos de 18 horas lectivas semanales, que incluye 7,5 horas semanales de libre disposición destinadas a preparación de clases, actualización técnico-profesional y elaboración de materiales, además de 8 horas complementarias, repartidas entre horas de cómputo semanal y mensual. En el caso de contratos con menor número de horas lectivas, esta distribución se aplicará de forma proporcional, garantizando un reparto más equilibrado de la carga de trabajo.

El acuerdo entrará en vigor el 15 de diciembre y obligará a las direcciones territoriales a actualizar los contratos vigentes para adaptarlos a las nuevas condiciones, con el objetivo de asegurar una aplicación homogénea y equitativa en todos los centros públicos de la Comunidad. Los cambios se sumarán a otras mejoras que Educación ya recogió en su decreto, y es que los profesores expertos contarán con un contrato indefinido ordinario a tiempo parcial, cuando hasta este curso tenían un contrato administrativo.