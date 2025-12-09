La rehabilitación de la Casa de la Misericordia de Alicante eleva el coste a 12 millones y retrasa su entrega

La rehabilitación de la Casa de la Misericordia de Alicante da un nuevo giro administrativo y económico. La Junta de Gobierno Local tiene sobre la mesa la primera modificación del contrato de obras de la Fase I, que consolida el sobrecoste de casi tres millones de euros ya anunciado y reordena los plazos de ejecución después de la suspensión parcial de los trabajos acordada este otoño. El presupuesto global del contrato pasa de 9,28 a 12,05 millones de euros y la fecha de finalización se desplaza hasta finales de 2025, siempre condicionada a que haya crédito disponible en el presupuesto municipal de 2026.

El documento de Contratación detalla que la modificación supone un aumento de 2,8 millones respecto al precio de adjudicación, lo que equivale a un incremento del 29,94 %. Con esta subida, el contrato que ejecuta la mercantil Orthem asciende a 12,05 millones por la rehabilitación de la antigua Casa de la Misericordia, pieza central del proyecto Edusi en el entorno de Las Cigarreras cofinanciado con fondos europeos.

La modificación recoge y ordena técnicamente lo que ya había aflorado durante la obra: la aparición de elementos patrimoniales no previstos y un estado real del inmueble más deteriorado de lo que reflejaba el proyecto inicial. Esa combinación obligó a redefinir soluciones constructivas, reforzar estructuras y ajustar cubiertas y envolventes para compatibilizar la intervención con las exigencias de Patrimonio. La memoria del proyecto insiste en que se trata de cambios motivados por “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y defiende que no alteran la naturaleza del contrato ni hubieran permitido la entrada de otros licitadores.

Treinta meses

El contrato original fijaba un plazo de treinta meses desde el acta de replanteo, firmada el 26 de abril de 2023, lo que situaba la fecha de finalización en el 26 de octubre de 2025. Sin embargo, el expediente recoge que la obra está suspendida parcialmente desde el 9 de octubre de 2025 en determinadas zonas de cubiertas y antepechos, a la espera de que se terminara de tramitar la modificación y se aclararan las soluciones aceptadas por Cultura.

Ahora, la propuesta plantea una ampliación de un mes y quince días, que se sumará al tiempo pendiente cuando se levante la suspensión. En la práctica, la previsión municipal desplaza la entrega de la Fase I hasta finales de diciembre, aunque el propio acuerdo deja claro que la continuidad de la ejecución quedará supeditada a la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2026.

El expediente incorpora además el dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu, emitido en febrero de 2025, que no pone objeciones a la modificación al amparo del artículo 205.2.b de la Ley de Contratos del Sector Público, el que regula las alteraciones por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. También se incluye un anexo posterior al proyecto modificado, pedido por la Dirección General de Patrimonio, para ajustar la solución de una de las cubiertas y mantener la volumetría original del edificio.

Ajuste

Ese ajuste, según se destaca, no implica cambios ni en el presupuesto ni en los plazos, por lo que el Ayuntamiento considera que no es necesario volver a enviar el expediente al Consell Jurídic Consultiu. La memoria insiste en que la modificación se limita a introducir las variaciones “estrictamente indispensables” para culminar la obra y que el conjunto de cambios no supera en ningún caso los límites porcentuales que fija la ley para este tipo de actuaciones.

La propuesta de acuerdo también contiene derivadas financieras y formales para la empresa. Por un lado, se plantea la ampliación de la garantía definitiva en 114.801 euros, el 5 % del aumento del precio sin IVA, que Orthem deberá depositar en la Tesorería Municipal en un plazo de quince días desde la notificación. Por otro, se autoriza y dispone el gasto adicional de 2,77 millones, dejando constancia de que la vigencia real del contrato dependerá de que en 2026 haya fondos suficientes para seguir certificando obra.

Con ello, el Ayuntamiento intenta cerrar el encaje administrativo de una intervención que ha ido complicándose al ritmo de los descubrimientos bajo los suelos y tras los muros de un inmueble del siglo XVIII llamado a convertirse en uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad.