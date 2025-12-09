El tiempo en Alicante: sol y ligera bajada de las temperaturas en la provincia

La provincia de Alicante arranca este martes 9 de diciembre bajo un escenario marcado por una ligera bajada de las temperaturas. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada despejada en la que el sol volverá a ser el protagonista.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina permanece bastante soleada, con temperaturas que hoy rondarán los 10 °C de mínima y subirán hasta cerca de los 20 °C de máxima hacia mediodía. El día será estable y seco, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones.

El tiempo en Elche

En Elche se espera un día soleado y despejado. Las temperaturas bajan un poco con respecto a la jornada de ayer y se sitúan entre los 8 °C de mínima y los 22 °C de máxima.

Leve bajada de las temperaturas. / Áxel Álvarez

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día mayormente soleado, con mínimas en torno a 12 °C ( dos grados menos que ayer) y máximas alrededor de 18 °C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo.

El tiempo en Elda

Para Elda se prevé un día soleado pero fresco, con mínimas cerca de 6 °C y máximas llegando a los 21 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja presenta un día despejado, con temperaturas que irán de mínima 9 °C a máxima cercana a los 19 °C. El viento será débil, lo que deja una jornada tranquila aunque más fresca que las anteriores.

¡#FelizMartes! "Como una balsa de aceite". Tranquilidad total a orillas del #MarMediterráneo. #Amanecer hoy (09/12/2025) desde las Playas de #Orihuela (#Alicante). A por el quinto día consecutivo de #diciembre superando los 20ºC en las horas centrales. Vídeo: Olga Khristoforov. pic.twitter.com/tZafgBsxNz — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) December 9, 2025

El tiempo en Orihuela

Hoy en Orihuela se espera un día con cielos algo nubosos o con nubes ligeras. Las temperaturas rondarán mínima de 7 °C y máxima de unos 22 °C.

El tiempo en Alcoy

Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 9 °C y máxima cercana a 22 °C durante la parte central de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 10 °C y máxima de 21 °C. La tarde será algo más fresca, con ambiente tranquilo y estable.