EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: sol y ligera bajada de las temperaturas en la provincia
Los termómetros registran una media de tres o cuatro grados menos que ayer y los cielos siguen despejados
La provincia de Alicante arranca este martes 9 de diciembre bajo un escenario marcado por una ligera bajada de las temperaturas. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada despejada en la que el sol volverá a ser el protagonista.
El tiempo en Alicante
La capital alicantina permanece bastante soleada, con temperaturas que hoy rondarán los 10 °C de mínima y subirán hasta cerca de los 20 °C de máxima hacia mediodía. El día será estable y seco, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones.
El tiempo en Elche
En Elche se espera un día soleado y despejado. Las temperaturas bajan un poco con respecto a la jornada de ayer y se sitúan entre los 8 °C de mínima y los 22 °C de máxima.
El tiempo en Benidorm
Benidorm tendrá un día mayormente soleado, con mínimas en torno a 12 °C ( dos grados menos que ayer) y máximas alrededor de 18 °C. No se esperan lluvias, y el viento soplará flojo.
El tiempo en Elda
Para Elda se prevé un día soleado pero fresco, con mínimas cerca de 6 °C y máximas llegando a los 21 °C. El cielo estará despejado la mayor parte del día y no se esperan precipitaciones.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja presenta un día despejado, con temperaturas que irán de mínima 9 °C a máxima cercana a los 19 °C. El viento será débil, lo que deja una jornada tranquila aunque más fresca que las anteriores.
El tiempo en Orihuela
Hoy en Orihuela se espera un día con cielos algo nubosos o con nubes ligeras. Las temperaturas rondarán mínima de 7 °C y máxima de unos 22 °C.
El tiempo en Alcoy
Según la previsión para hoy, en Alcoy se espera un día soleado con mínima alrededor de 9 °C y máxima cercana a 22 °C durante la parte central de la jornada.
El tiempo en Dénia
En Dénia el pronóstico indica cielos despejados, con temperaturas entre mínima de 10 °C y máxima de 21 °C. La tarde será algo más fresca, con ambiente tranquilo y estable.
