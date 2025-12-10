Alicante da el visto bueno a la regulación para restringir los alojamientos turísticos

Alicante da el visto bueno a la nueva regulación urbanística que ordenará los alojamientos turísticos en la ciudad. La Junta de Gobierno Local urgente y extraordinaria ha aprobado este miércoles el Proyecto de Modificación Puntual N.º 52 del PGOU, el documento que establece límites, prohibiciones y requisitos específicos para implementar nuevas viviendas turísticas y hoteles. Esta aprobación se produce después de que la semana pasada el Ayuntamiento validara el informe ambiental preceptivo, un trámite indispensable que permite extender la suspensión de nuevas licencias un año más, hasta enero de 2027.

El texto se remitirá ahora al Pleno de este mes de diciembre para su aprobación inicial, paso previo a la fase de exposición pública. La aprobación mantiene además la moratoria de licencias para viviendas de uso turístico durante el segundo año previsto, en tanto no se complete la tramitación definitiva de la nueva norma. Esta medida permanece en vigor desde enero de 2025, cuando el Ayuntamiento suspendió la concesión de permisos ante el incremento sostenido de apartamentos vacacionales en varios barrios consolidados.

Buscamos adecuar el marco urbanístico municipal a la evolución reciente del fenómeno del alojamiento turístico, cuya expansión en determinados barrios consolidados ha generado efectos significativos sobre el acceso a la vivienda Manuel Villar — Vicealcalde de Alicante

Marco legal

El equipo de gobierno del PP comenzó en octubre de este año a perfilar esta modificación urbanística con el objetivo de frenar el aumento de pisos turísticos y sus efectos sobre el acceso a la vivienda, el precio del alquiler y la convivencia vecinal. El documento aprobado incorpora un límite máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y determina que en las áreas que superen ese umbral quedará prohibida la concesión de nuevas licencias, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

La regulación también exige que los alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales cuenten con acceso independiente, evitando que compartan zonas comunes con los vecinos. Al mismo tiempo, se restringe la implantación de usos turísticos en bajos de ejes comerciales y cívicos, con el fin de proteger el comercio de proximidad.

El vicealcalde y responsable de la concejalía de Urbanismo, Manuel Villar, defendió la iniciativa como una respuesta para "adecuar el marco urbanístico municipal a la evolución reciente del fenómeno del alojamiento turístico, cuya expansión en determinados barrios consolidados ha generado efectos significativos sobre el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal, la movilidad, la capacidad de los servicios públicos y, en definitiva, sobre la sostenibilidad social, urbana y ambiental del municipio". Esta regulación, añadió Villar, "se configura como un instrumento esencial para ordenar el uso turístico, compatibilizarlo con la residencia y promover un modelo de turismo urbano de calidad, diversificado y sostenible".

Limitación en zonas saturadas

La modificación delimita la saturación turística se realizará a través de la sección censal, estableciendo así el ámbito en el que se aplicarán las restricciones. Por lo que respecta a las zonas no saturadas, en ellas se podrán autorizar nuevas plazas turísticas, con controles que garanticen que no se supere el umbral máximo establecido. La situación en la que se encuentra cada zona se revisará de forma anual para evaluar su nivel de carga turística.

En las zonas saturadas, la concesión de nuevas plazas quedará vetada salvo para ciertos establecimientos hoteleros. Estas particularidades se contemplarán para favorecer la implantación de alojamientos de alta categoría. En la futura normativa se establecerá que los hoteles de 4 y 5 estrellas no se verán afectados por el límite fijado, aunque la zona en la que se ubiquen haya alcanzado el umbral máximo permitido.

Del mismo modo, para los de 3 estrellas se dictará un régimen especial que les permite superar el límite general fijado, estableciendo un límite de 0,32 plazas turísticas por habitante a la hora de conceder licencia para este tipo de establecimientos en una determinada zona.

Bajos comerciales y protección del comercio de barrio

Por otro lado, la regulación establece también que no podrán habilitarse alojamientos turísticos en plantas bajas de ejes comerciales o calles estructurantes, para favorecer el comercio de proximidad. El Ayuntamiento indica que esta medida busca proteger la red de comercio de barrio, "asegurando un modelo de ciudad de proximidad", cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los "servicios cotidianos indispensables" para los residentes.

El incremento de actividades de alojamiento turístico, especialmente en planta baja, puede desplazar a las actividades comerciales tradicionales, dado que las primeras suelen presentar una mayor rentabilidad económica. El Ayuntamiento recuerda que los bajos son espacios clave por su visibilidad, carga y descarga, accesibilidad y relación directa con el espacio público, por lo que en estos espacios deben concentrarse principalmente los locales comerciales y de servicios básicos.

Otra de las medidas destacadas es la obligatoriedad de que cualquier alojamiento turístico situado en un edificio de uso residencial cuente con un acceso independiente y exclusivo. Con ello se busca evitar que los flujos de turistas interfieran en la vida diaria de las comunidades vecinales y que no se compartan espacios comunes.