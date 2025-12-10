Un consultorio en Alicante con solo cuatro médicos

"Quinto médico más traslado ya". Esta es la demanda de los vecinos de San Gabriel, que consideran que el consultorio de salud del barrio situado al sur de la ciudad de Alicante se ha quedado más que pequeño para atender a una población de entre 10.000 y 12.000 habitantes ya que también tiene asignados parte de Gran Vía Sur y Urbanova. De ahí su reclamación de que se ponga en funcionamiento cuanto antes el nuevo equipamiento sanitario prometido en la calle Pedreguer 22, cuya compra aprobó el año pasado el Ayuntamiento alicantino con una inversión de 1,6 millones de euros.

Consultado el gobierno municipal por la fecha en que abrirá el nuevo ambulatorio, este diario no ha obtenido respuesta. La Conselleria de Sanidad, por su parte, afirma que la adecuación del local debe hacerla el Ayuntamiento y que si no está listo no pueden dotarle de personal.

El actual consultorio fue inaugurado hace 27 años por el entonces alcalde Luis Díaz Alperi para cinco mil personas. Abrió sus puertas en noviembre de 1998 con dos consultas de Medicina General y otra de Pediatría. Es un local alquilado en la calle Pego y presenta numerosas carencias, sobre todo falta de espacio y de medios para las necesidades de una población más envejecida, que requiere una atención más frecuente y compleja.

Esta situación ha llevado a las calles a los pacientes. Más de un centenar se han reunido este miércoles para protestar ante el consultorio en respuesta a la convocatoria de la asociación de vecinos de San Gabriel, que ha registrado una serie de escritos en el centro sanitario.

La presidenta del colectivo, Paz Sotodosos, ha tomado la palabra para exponer la crítica situación que provoca la falta de médicos, pues las cuatro doctoras que hay tienen asignadas 1.700 cartillas cada una cuando lo recomendable es entre 1.000 y 1.200, lo que dificulta el acceso a cita médica. "Las agendas están cerradas durante más de tres semanas y la presión es brutal", ha señalado la representante vecinal sobre los significativos retrasos que están experimentando los pacientes.

Los vecinos podrán firmar escritos en demanda del nuevo centro sanitario y de la ampliación de la plantilla de facultativos en la sede de la asociación y los primeros miércoles de cada mes repetirán la protesta.

Otra queja es la falta de pediatras, expuesta por los asistentes a la concentración. El consultorio tenía "uno y medio" para los niños del barrio, que ahora solo cuenta con un pediatra que atiende una agenda y media. El motivo es que se han jubilado dos profesionales en el centro de salud de Babel y el que se repartía entre este barrio y San Gabriel ha sido asignado al primero.

Sotodosos ha tomado la palabra para asegurar que "es vergonzoso que no podamos coger cita, ni siquiera viniendo presencialmente. Lo que no puede ser es que un barrio como el nuestro, que somos personas mayores, estemos tres semanas esperando. Y no es por la gripe, lo llevamos sufriendo años y años. Este verano ni siquiera han reforzado los médicos y no podemos pasar semanas y semanas sin citas disponibles y con las agendas cerradas".

La presidenta vecinal ha leído la última carta de queja que registraron en la Conselleria de Sanidad reclamando que se habiliten y refuercen los recursos médicos con un quinto profesional y el personal de Enfermería asignado, ajustando el número de pacientes por profesional a las ratios adecuados.

En su respuesta, la Generalitat reconoce el problema pero se acoge a la alta demanda y a la situación sanitaria general como motivos de los retrasos, lo que no satisface a los afectados. Sanidad indica que todas las plazas del personal médico asignadas al consultorio se encuentran cubiertas, "algo que ya sabemos. Lo que estamos pidiendo es una más".

En la protesta han estado presentes representantes de Compromís, entre ellos el edil Rafa Mas. "El Ayuntamiento se ha gastado 1'6 millones de euros en el nuevo centro de salud de Sant Gabriel y la Generalitat aún no le ha dotado ni de mobiliario ni de personal. Por eso exigimos al bipartito del PP y Vox que deje de excusarse y ponga ya el dinero para abrir el centro de salud en 2026, aunque ya sabemos que a ellos la sanidad pública les importa poco", ha declarado Sara Llobell, también edil de la formación.

Por su parte, el diputado Carles Esteve ha tildado el nuevo consultorio de "ambulatorio fake, "un ejemplo perfecto de lo que hace el Partido Popular tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcala olvidándose de las personas y de su salud".