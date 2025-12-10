Nuevos plazos para los artistas de las Hogueras ante los cambios en las subvenciones del Ayuntamiento

Nuevas subvenciones... nuevos plazos. Las Hogueras posponen la entrega de la documentación obligatoria para los artistas mientras el Ayuntamiento termina de validar el nuevo modelo de subvenciones previsto para 2026. La decisión, acordada en una reunión entre la Federació de Fogueres y el Gremio de Artistas, busca evitar que las comisiones y los artistas se vean perjudicados si el Consistorio introduce cambios de última hora sobre un sistema de subvenciones que, aunque ya cuenta con el apoyo del mundo foguerer, aún no ha sido aprobado formalmente.

De esta forma, la Federació ha enviado un comunicado a las comisiones en el que se establece que, como cada año, para plantar una hoguera o una portalà de barraca en el ejercicio 2026 será necesario aportar una serie de documentos, aunque esta vez no hará falta entregarlos hasta finales de enero. Entre ellos, figuran el alta en la Seguridad Social y en Hacienda, así como los recibos de responsabilidad civil, que deberán cubrir hasta el 25 de junio. En el caso de las hogueras adultas, la póliza deberá contemplar un capital de 600.000 euros, mientras que para las infantiles será de 300.000 euros.

Además, se exigirá una certificación de cobro o carta de garantías de la aseguradora, cuyo último día de presentación será el 31 de mayo. A ello se suman las copias del contrato: cuatro para los artistas agremiados y tres para los no agremiados. Estos documentos se presentarán en la Casa de la Festa, en la segunda planta del edificio Manuel Ricarte, en horario de 19.30 a 21.00 horas. Los artistas no agremiados lo harán el 20 de enero de 2026, y los agremiados, el 21 de enero, a través de sus respectivos gremios.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, confirmó que la prórroga responde a "una medida consensuada" y a la necesidad de "ganar margen hasta que el Ayuntamiento determine si el modelo pactado hace un mes sale adelante". Olivares explicó que el objetivo es que ninguna comisión se vea obligada a presentar contratos o garantías económicas sin saber con exactitud cómo se abonarán finalmente las ayudas municipales.

Nuevo modelo de subvenciones

El retraso en los plazos está directamente vinculado al nuevo sistema de subvenciones que la Concejalía de Fiestas planteó el pasado otoño y que los foguerers validaron en asamblea el 15 de noviembre. La propuesta supone un cambio sustancial respecto al modelo actual, que asigna las ayudas en función de la categoría de cada comisión.

La nueva fórmula establece una subvención equivalente al 30 % del presupuesto del monumento, independientemente de la categoría. De esta manera, las comisiones que destinen mayor inversión a su obra recibirán también una ayuda más elevada, lo que evita desigualdades y posibles picarescas. El límite para la categoría Especial será el mismo que el presupuesto de la Hoguera Oficial: 118.500 euros para el monumento adulto y 25.000 euros para el infantil.

El sistema incluye, además, mínimos obligatorios de inversión para poder optar a la ayuda: 4.000 euros en hogueras adultas, 500 euros en infantiles y 900 euros en portaladas de barraca. Como gastos subvencionables se contemplan el diseño, la construcción y la puesta a disposición del monumento.

Otro de los cambios del nuevo modelo es que las comisiones deberán presentar al Ayuntamiento los contratos oficiales con los artistas y las facturas relacionadas con la construcción, correspondientes al periodo que va del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. La cantidad final que reciba cada comisión dependerá de la inversión real efectuada y del reparto global del presupuesto municipal destinado a las Hogueras.