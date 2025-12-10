Nuevos plazos para los artistas de las Hogueras ante los cambios en las subvenciones del Ayuntamiento
La propuesta de la Concejalía de Fiestas, aprobada ya por las comisiones el pasado mes de noviembre, no entrará en vigor hasta que el Consistorio confirme su puesta en marcha
Nuevas subvenciones... nuevos plazos. Las Hogueras posponen la entrega de la documentación obligatoria para los artistas mientras el Ayuntamiento termina de validar el nuevo modelo de subvenciones previsto para 2026. La decisión, acordada en una reunión entre la Federació de Fogueres y el Gremio de Artistas, busca evitar que las comisiones y los artistas se vean perjudicados si el Consistorio introduce cambios de última hora sobre un sistema de subvenciones que, aunque ya cuenta con el apoyo del mundo foguerer, aún no ha sido aprobado formalmente.
De esta forma, la Federació ha enviado un comunicado a las comisiones en el que se establece que, como cada año, para plantar una hoguera o una portalà de barraca en el ejercicio 2026 será necesario aportar una serie de documentos, aunque esta vez no hará falta entregarlos hasta finales de enero. Entre ellos, figuran el alta en la Seguridad Social y en Hacienda, así como los recibos de responsabilidad civil, que deberán cubrir hasta el 25 de junio. En el caso de las hogueras adultas, la póliza deberá contemplar un capital de 600.000 euros, mientras que para las infantiles será de 300.000 euros.
Además, se exigirá una certificación de cobro o carta de garantías de la aseguradora, cuyo último día de presentación será el 31 de mayo. A ello se suman las copias del contrato: cuatro para los artistas agremiados y tres para los no agremiados. Estos documentos se presentarán en la Casa de la Festa, en la segunda planta del edificio Manuel Ricarte, en horario de 19.30 a 21.00 horas. Los artistas no agremiados lo harán el 20 de enero de 2026, y los agremiados, el 21 de enero, a través de sus respectivos gremios.
El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, confirmó que la prórroga responde a "una medida consensuada" y a la necesidad de "ganar margen hasta que el Ayuntamiento determine si el modelo pactado hace un mes sale adelante". Olivares explicó que el objetivo es que ninguna comisión se vea obligada a presentar contratos o garantías económicas sin saber con exactitud cómo se abonarán finalmente las ayudas municipales.
Nuevo modelo de subvenciones
El retraso en los plazos está directamente vinculado al nuevo sistema de subvenciones que la Concejalía de Fiestas planteó el pasado otoño y que los foguerers validaron en asamblea el 15 de noviembre. La propuesta supone un cambio sustancial respecto al modelo actual, que asigna las ayudas en función de la categoría de cada comisión.
La nueva fórmula establece una subvención equivalente al 30 % del presupuesto del monumento, independientemente de la categoría. De esta manera, las comisiones que destinen mayor inversión a su obra recibirán también una ayuda más elevada, lo que evita desigualdades y posibles picarescas. El límite para la categoría Especial será el mismo que el presupuesto de la Hoguera Oficial: 118.500 euros para el monumento adulto y 25.000 euros para el infantil.
El sistema incluye, además, mínimos obligatorios de inversión para poder optar a la ayuda: 4.000 euros en hogueras adultas, 500 euros en infantiles y 900 euros en portaladas de barraca. Como gastos subvencionables se contemplan el diseño, la construcción y la puesta a disposición del monumento.
Otro de los cambios del nuevo modelo es que las comisiones deberán presentar al Ayuntamiento los contratos oficiales con los artistas y las facturas relacionadas con la construcción, correspondientes al periodo que va del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. La cantidad final que reciba cada comisión dependerá de la inversión real efectuada y del reparto global del presupuesto municipal destinado a las Hogueras.
Encuentro fallido para desatascar la situación entre Alfonso el Sabio y Mercado Central
Sin muchos avances en el reparto de la zona centro para Alfonso el Sabio y Mercado Central. La Concejalía de Tráfico, la Federació de Fogueres, los Bomberos de Alicante y Protección Civil, entre otros, se reunieron este miércoles para intentar desbloquear la situación del reparto de espacios de ambas comisiones y redefinir el mapa de racós y barracas en esta zona. Sin embargo, el encuentro, no ofreció soluciones definitivas y, según ha podido saber INFORMACIÓN, las comisiones, que deberán esperar y, probablemente, mantener nuevos encuentros para intentar aclarar la situación.
La delimitación de los distritos de Mercado Central y Alfonso el Sabio corresponde a la Federació de Fogueres, según el artículo 33 de sus estatutos. El presidente del órgano gestor de la Fiesta recordó la pasada semana que cualquier decisión se tomará en base a los informes de seguridad del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la Concejalía de Tráfico, lo que mantiene pendiente una resolución que se espera desde 2009.
Por otra parte, la hoguera Alfonso el Sabio presentó la pasada semana su proyecto para ascender a la categoría Especial. La iniciativa, considerada por la comisión como “la más ambiciosa”, buscaba presionar para que se clarificara cuanto antes la distribución de los espacios en esta zona del centro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manzanares, la figura del toreo que se convierte en el primer embajador de la hoguera Mercado Central: 'Es un orgullo
- Pintor Gisbert: la calle de Alicante que combina como ninguna comercio, fiestas, tradición y política
- Doble huelga en Alicante: los profesores también paran este jueves
- La huelga de médicos cancela 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 operaciones en la Comunidad Valenciana
- Alicante dedica una calle a Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín
- Los nuevos radares de Alicante ponen 15.000 multas en nueve meses
- La Bonoloto vuelve a dejar en Alicante un segundo premio
- La hoguera Polígono de San Blas, primera ganadora de los 'playbacks