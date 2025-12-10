Segundo día de huelga de médicos: el seguimiento del paro es especialmente intenso en Alicante, Sant Joan y Elche

Los médicos de Alicante, como los del resto del país, siguen de huelga, lo que conlleva la anulación de miles de citas previamente concertadas al resultar imposible atenderlas todas con los servicios mínimos, fijados en el 50 % en la mayoría de unidades, excepto en Urgencias hospitalarias y el SAMU, que son del 100 %.

Unos servicios mínimos que desde el Sindicato Médico -colectivo convocante- y el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana han tachado de "abusivos". Exceptuando estos, el seguimiento en este segundo paro consecutivo alcanza el 90 % en los hospitales de la provincia y entre el 70-75 % en los centros de salud y sistema de Atención Primaria.

"Los servicios mínimos, además de ser abusivos y estar limitando el derecho a la huelga, están sobrepasando en algunas secciones las propias directrices de la Conselleria de Sanidad", ha señalado a INFORMACIÓN María Adsuar, secretaria provincial de Alicante del Sindicato Médico. De hecho, la entidad ha solicitado medidas cautelares ante el juzgado para reducir la presencia de facultativos obligados a estar en activo. En cuanto al seguimiento, añade Adsuar que este miércoles es especialmente intenso por parte de los médicos de los servicios sanitarios de Alicante, Sant Joan y Elche, cabeza de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales de la provincia.

La mayoría de profesionales que pueden hacer huelga en Trauma, Anestesia, Digestivo, Radiología o Medicina Interna se suman al paro en algunos hospitales

Cancelaciones

En la primera jornada de paro, este martes, se cancelaron 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas, según datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. Como ejemplo, de la segunda jornada ha trascendido por ahora que el Hospital de Orihuela ha suspendido dos de los cinco quirófanos que había. En el Hospital de Sant Joan, el 100 % de los médicos que pueden hacer huelga en servicios como Radiología y Medicina Interna han decidido ejercer su derecho.

En el Hospital General de Alicante, el mayor de la provincia y de referencia en numerosos servicios, el seguimiento está entre el 90 y el 100 % en Anestesia, ⁠Digestivo, ⁠Trauma, Anatomía Patológica y ⁠Urología; y de un 75 % en Radiología, según datos de la entidad convocante.

La asistencia sanitaria está garantizada. Los médicos seguimos estando 24 horas a la disposición de las necesidades de la ciudadanía como siempre María Adsuar — Secretaria provincial de Alicante del Sindicato Médico

En cuanto a los centros de salud, el de San Blas en Alicante tiene bastantes pacientes en sala de espera y hay médicos de huelga aunque los de mínimos asumen sus pacientes, y en el de La Florida el seguimiento es superior en esta segunda jornada por parte de los facultativos.

Sea como sea, asegura el Sindicato Médico que "la asistencia sanitaria está garantizada. Hay muchos servicios que están al 100 % de las plantillas, los esenciales". Dado que estos paros coinciden con un aumento en la incidencia de gripe, María Adsuar asegura que "nadie con gripe ni con ninguna otra patología que requiera atención se va a quedar sin atender. En el resto de servicios que no están al 100 %, los profesionales de mínimos están cubriendo las necesidades de la población".

La huelga de médicos cancela consultas y pruebas en Alicante / Pilar Cortés

Gripe

Asimismo, la entidad convocante quiere recalcar que la huelga no se ha convocado en plena subida de gripe, "se convocó hace más de un mes. El pico de gripe nos ha pillado por sorpresa a todos. Hay que mandar un mensaje de calma a la población. Aunque entendemos su preocupación, los médicos seguimos estando 24 horas a la disposición de las necesidades de la ciudadanía como siempre".

Paros este jueves a las 11 horas a las puertas de todos los hospitales El Sindicato Médico ha convocado concentraciones para este jueves 11 de diciembre a las 11:00 horas en la puerta de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, para que los médicos que estén trabajando o cubriendo servicios mínimos también puedan sumarse de forma visible a las movilizaciones. "La situación que atraviesa la profesión médica es crítica. La sobrecarga asistencial, la precariedad contractual, el deterioro de las condiciones laborales, la falta de reconocimiento profesional y el riesgo real para la seguridad del paciente han llevado a miles de médicos de todo el país a decir basta", reza en la convocatoria.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos (CCMV), que integra a los Colegios Oficiales de Médicos de Alicante, Castellón y Valencia, se suma al "clamor unánime" de la profesión médica ante las jornadas de huelga convocadas en todo el país hasta el viernes contra el borrador de Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Una movilización histórica liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y respaldada por el Foro de la Profesión Médica de España.

Sistema de salud

"Esta huelga es una acción colectiva en defensa de un modelo sanitario de calidad, sostenido por profesionales cualificados que exigen ser tratados con justicia, respeto y condiciones dignas. Lo que está en juego no es solo el reconocimiento profesional, sino la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la seguridad del paciente y la calidad asistencial. La profesión médica no puede aceptar un marco normativo que no reconoce su cualificación, su nivel de responsabilidad ni la especificidad de su ejercicio profesional", señalan en un comunicado.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

El colectivo de médicos entiende que el borrador planteado por el Ministerio consagra un modelo de precariedad laboral estructural: jornadas sin límites definidos, decisiones discrecionales según las “necesidades del servicio”, una clasificación profesional que invisibiliza la alta cualificación médica, guardias que no computan para la jubilación, y ninguna garantía efectiva de desarrollo profesional, conciliación o atención clínica segura y humanizada. "Condiciones laborales que suponen una discriminación del colectivo médico respecto al resto de profesiones de este país, sean sanitarias o no".

Situación límite

"Estos cuatro días de huelga nacional -prosiguen- simbolizan la firmeza, la unidad y la determinación de un colectivo que ha alcanzado una situación límite. Este no es un conflicto de confrontación, sino una llamada urgente a una negociación real, seria y con voluntad política. La solución no pasa por imponer un modelo que agrava los desequilibrios existentes del colectivo médico frente al resto de profesiones, sino por construir un estatuto propio por y para los médicos, que garantice estabilidad, reconocimiento, dignidad profesional y una asistencia segura y de calidad para la ciudadanía".

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos hace un llamamiento a la unidad de la profesión, a la participación activa en estas jornadas de movilización, y a la implicación de todo el colectivo médico. "Esta huelga supone una oportunidad histórica de reivindicar un Estatuto Propio, porque defender unas condiciones laborales dignas para la profesión médica es defender también el presente y el futuro de la sanidad pública", concluyen.