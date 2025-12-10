Juan Antonio Nieves, subdelegado del Gobierno: "La normalidad democrática que hoy sentimos natural no siempre lo fue. Hay que protegerla"

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, ha sido el encargado de la apertura de la jornada "50 años de libertad" organizada este miércoles por INFORMACIÓN, para conmemorar los 50 años de libertades tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Así, Nieves ha recordado en el Club INFORMACIÓN que "hoy nos reunimos para conmemorar 50 años de libertad, dentro del programa impulsado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática".

Y ha destacado que ha sido "medio siglo de democracia, de derechos y de convivencia que han transformado profundamente nuestro país y, sobre todo, la vida cotidiana de millones de personas. A veces, cuando hablamos de libertad, pensamos en grandes hitos históricos. Pero la libertad se vive, sobre todo, en los gestos cotidianos: cuando podemos expresar nuestras ideas sin miedo, elegir cómo educar a nuestros hijos, decidir qué leer o qué estudiar, participar, discrepar, dialogar y votar. Esa normalidad democrática que hoy sentimos natural no siempre lo fue. Por eso hoy estamos aquí: para celebrarla y, sobre todo, para protegerla".

Somos herederos de quienes lucharon para que hoy podamos vivir en libertad. Y somos responsables de que quienes vengan después encuentren una democracia aún más sólida, más justa y más plural Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

"Para entender cuán lejos hemos llegado, basta con mirar atrás. Os invito a reflexionar, hace 50 años, en una España sin libertades, habría sido impensable que una persona joven, de 32 años, nacida en otro país, en mi caso, en Cuba, pudiera ocupar una responsabilidad institucional como la que hoy desempeño. ¿Os imagináis a un gobernador civil de 32 años y con el acento que tengo?".

Oportunidades gracias al Estado social

Así, ha recordado que "si hoy estoy aquí no es solo por la evolución institucional del país. Estoy aquí gracias a las oportunidades que da un Estado social. Yo mismo pude estudiar en la universidad porque fui beneficiario de becas. Para alguien con mis circunstancias, aquella ayuda no fue un complemento, eso junto al sacrificio familiar fue la diferencia entre poder estudiar o no. Y eso evidentemente ha marcado mi vida".

Y "por eso valoro especialmente que hoy España viva el momento de mayor inversión en becas de su historia, con más de 2.500 millones. Y que este Gobierno haya ido más allá, impulsando políticas que garantizan que el acceso a la función pública también sea realmente igualitario. Me refiero a las becas SERÉ, que permiten preparar oposiciones tan exigentes como las de la Carrera Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o el Cuerpo de Abogados del Estado, sin que la situación económica de una familia determine el futuro de un joven".

La libertad no solo es poder opinar; también es poder acceder a oportunidades que antes estaban restringidas a quienes tenían medios. Una administración diversa, abierta y socialmente representativa es la mejor garantía de una democracia sólida Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

Y es que a este respecto ha añadido que "la libertad no solo es poder opinar; también es poder acceder a oportunidades que antes estaban restringidas a quienes tenían medios. Una administración diversa, abierta y socialmente representativa es la mejor garantía de una democracia sólida".

Memoria democrática

"Alicante es un territorio profundamente marcado por la historia de la libertad. El bombardeo del Mercado Central, el 25 de mayo de 1938, fue una de las tragedias más duras que vivió la población civil durante la Guerra Civil. Recordarlo es un acto de humanidad y de memoria", ha destacado Nieves.

"También forman parte de nuestra identidad las enseñanzas de Miguel Hernández, cuya poesía libre y comprometida encarna la resistencia de la palabra frente a la injusticia. Y el Stanbrook, quizá uno de los episodios más dramático y conmovedor de nuestra memoria democrática. Aquel barco que, en marzo de 1939, abrió sus puertas más allá de lo posible para acoger a quienes se agolpaban en el puerto de Alicante buscando escapar del miedo. El Stanbrook no fue solo un barco: fue un gesto de humanidad en medio del caos. Un recordatorio de que, cuando la libertad desaparece, lo que queda es la urgencia de salvar la vida, de buscar un lugar donde poder volver a empezar".

Papel de la sociedad civil

El subdelegado ha resaltado que "en este camino de memoria, la sociedad civil ha sido esencial. Por eso quiero expresar un reconocimiento especial a la Comisión Cívica de Alicante. Gracias a su trabajo riguroso y constante, este territorio ha mantenido viva una memoria democrática que no divide, sino que ilumina".

La libertad no es un patrimonio garantizado. La libertad se protege cada día: desde las instituciones, desde las aulas, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil y desde cada gesto cotidiano de respeto Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

Y "en coherencia con esa labor, es una gran satisfacción destacar que el Gobierno de España ha declarado recientemente a Alicante como Lugar de Memoria Democrática, reconociendo públicamente el valor histórico y pedagógico de este territorio".

Responsabilidad

"Celebrar estos 50 años de libertad no es un ejercicio de nostalgia; es un ejercicio de responsabilidad. Hemos construido un país profundamente distinto al de hace medio siglo, gracias al esfuerzo de generaciones que apostaron por la convivencia, el pluralismo y el diálogo. Pero la libertad no es un patrimonio garantizado. La libertad se protege cada día: desde las instituciones, desde las aulas, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil y desde cada gesto cotidiano de respeto".

Así, ha concluido que "somos herederos de quienes lucharon para que hoy podamos vivir en libertad. Y somos responsables de que quienes vengan después encuentren una democracia aún más sólida, más justa y más plural".